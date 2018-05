Milano, 25 maggio 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 25, 26, 27 maggio.

Sabato 26 e domenica 27 maggio è in programma l'evento Cantine Aperte, il tradizionale appuntamento organizzato dal Movimento Turismo del Vino. In Lombardia sono 59 le cantine che aderiscono all'iniziativa, in rappresentanza di sette province.

MILANO

Sabato 26 maggio presso Casa Emergency (Via Santa Croce 19, Milano), Emergency e SOSdesign presentano ‘Design contro la guerra’, una giornata dedicata al confronto e allo scambio di idee tra il mondo del design e quello umanitario. Dalle 15.30 alle 17.00 si terrà il Workshop di Design Thinking ‘Il Design contro la Guerra’: i partecipanti ragioneranno collettivamente su temi, ambienti, prodotti e servizi per le popolazioni che vivono in zone di guerra. Il percorso è condotto da Nicolas Baudin, Roberta Conditi, Fabio My, Massimo Bruto Randone, Irina Suteu, Pietro Urbani. Per la partecipazione al workshop è necessario iscriversi scrivendo a: casa@emergency.it. A seguire, dalle 18.00 alle 19.30, si terrà un incontro pubblico sul concetto di ‘Emergenza del progetto’ con: Silvia Botti, Direttore di Abitare; Giulio Iacchetti, Product Designer; Gabriele Rabaiotti, Assessore Lavori pubblici e Casa, Comune di Milano; Enrico Vianello – TAM Associati. Impact design for people, places and rights; Francesco Zurlo – VicePreside della Scuola di Design del Politecnico di Milano. La giornata ‘Design contro la guerra’ è propedeutica alla definizione del brief del concorso di idee per ambienti, prodotti e servizi per le popolazioni che vivono in zone di guerra, che verrà lanciato a settembre 2018.

Dopo il successo delle scorse edizioni, si rinnova anche nel 2018 l’appuntamento con la Tatuami Tattoo Convention che, giunta alla sua sesta edizione, è diventata un evento irrinunciabile per tutti gli appassionati dell’arte del tatuaggio che si daranno appuntamento sabato 26 e domenica 27 maggio nei saloni dell'Hotel Crowne Plaza Milan Linate a San Donato Milanese . Tatuami è diventato un evento necessario per dare riconoscibilità e valore al lavoro di artisti italiani diventati famosi in tutto il mondo come Marco Galdo, Amanda Toy Jenna Kerr, Dap, Geno, Michela Bottin, Marco Matarese, Horijuri, Alessio Lala e molti altri. Più di duecento artisti delle macchinette a incontro, italiani e stranieri, che renderanno l’appuntamento più allettante che mai. In programma anche spettacoli, body painting e gli immancabili contest.

Dal 23 maggio al 10 giugno, al Bistrot del Mudec (via Tortona 56), Birrificio Angelo Poretti presenta “# luppoliOltreconfine – un viaggio in Boemia”, il progetto che ripercorre l’itinerario di Angelo Poretti alla scoperta del “saper fare” una buona birra attraverso gli occhi di tre igers. Gli scatti inediti raccontano il viaggio nella tradizione boema della birra che Birrificio Angelo Poretti ha organizzato coinvolgendo tre igers tra i più quotati nella comunità Instagram italiana: Paolo Balsamo, Mattia Bonavida e Cinzia Gabriele. Orari Lunedì - martedì - mercoledì 7.30 - 19.30. Giovedì - venerdì 7.30 - 22.30. Sabato 9.30 - 22.30. Domenica 9.30 - 20.30

Il mondo fantastico di Harry Potter a Milano con 'Harry Potter: The Exhibition', alla Fabbrica del Vapore dal 12 maggio al 9 settembre. Per la prima volta giunge così in Italia l'esposizione itinerante sulle storie di maghi create dalla scrittrice J.K. Rowling e sulle loro trasposizioni cinematografiche, partita nel 2009 e visitata da 4 milioni di persone tra America, Oceania, Asia ed Europa. Nell'allestimento di 1600 metri quadrati si susseguono scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.

Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra "Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunisce in un’unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie.

I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

Il derby di Milano, con le scarpe da running. Le tifoserie milanesi (ma la gara è aperta a tutti gli sportivi e appassionati di running) si sfidano per la V volta in una gara di corsa, all’insegna della sportività e del fair play. Due percorsi 5 e 10 km per le vie di Milano e all’interno del parco di Trenno. Appuntamento sabato 26 maggio al “Derby Run Village" in Via Lampugnano n. 80, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit ufficiale dell’evento. Per il secondo anno consecutivo, Derby Run corre con la Fondazione P.U.P.I. Per ogni nuova iscrizione sarà devoluto 1 Euro alla Onlus fondata nel 2001 da Javier Zanetti e sua moglie Paula a favore dei bambini e adolescenti in difficoltà in un'area disagiata dell'Argentina. Musica e dj set dalle ore 14 con Radio Viva FM, radio ufficiale e dopo il risveglio muscolare, alle 15.00 il via alla gara. Un percorso che da Via Lampugnano coprirà 5 e 10 km all’interno del parco di Trenno. La squadra vincitrice sarà quella che avrà il gruppo più numeroso tra i primi 11 tifosi che taglieranno il traguardo( sarà quindi una vittoria di squadra). Seguirà il defaticamento e le premiazioni, con coppe, premi e gadget per tutti, compresi i gruppi più folkloristici, colorati e numerosi. Tante le iniziative e gli ospiti che parteciperanno a cominciare dai leader delle tifoserie nerazzurre e rossonere. La Derby Run è un occasione per celebrare valori come lealtà e fair play nello sport e offre un momento di unità tra tifoserie contrapposte. Una manifestazione che coinvolge migliaia di partecipanti, uomini, donne e bambini che promuovono l’idea di un calcio e sport pulito senza violenze o manipolazioni. Una gara aperta a tutti gli sportivi e ai runners milanesi, un modo per divertirsi ed inneggiare alla propria squadra in modo diverso dal solito. La quota di iscrizione comprende T-Shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica. Ci si può iscrivere online o nei punti ufficiali convenzionati. Tutte le informazioni su www.derbyrun.eu - Facebook.com/derbyrun – Tel. 331.4370677.

Siete pronti a salire sul Campanile più antico di Milano, che ha più di mille anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche del Campanile dei Sospiri della Basilica di San Celso in corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Le visite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend fino al 31 luglio 2018, dalle ore 15 alle ore 20. Tutte le informazioni) che ha più di mille anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche delCampanile dei Sospiri della Basilica di San Celsoin corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Levisite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend, dalle ore 15 alle ore 20.

Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell’area metropolitana milanese. E’ “ Milano il Mondo!”, il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un’area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita.

A Milano le fotografie della 61esima edizione del "World Press Photo" saranno in mostra fino a domenica 10 giugno presso gli spazzi della Galleria Carla Sozzani di corso Como (Tutte le informazioni) I medici rianimatori dell'ospedale Luigi Sacco propongono un concerto di musica sinfonica sabato 26 maggio alle 15.45 nella chiesa di San Carlo al Corso di Milano, In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e George Frideric Haendel eseguite dall'orchestra sinfonica ‘Giulio Rusconi' diretta da Dario Garegnani. Ingresso libero e gratuito. Venerdì 25 maggio, alle 20.45 nel cortile interno di Villa Citterio a Cologno Monzese, si terrà il settmo concorso di corti teatrali "Artisti in vetrina". Si alterneranno sul palco quattro compagnie teatrali che si contenderanno l’ambito trofeo. Il parco di Villa Castelbarco a Vaprio d'Adda ospita, sabato 26 e domenica 27 maggio, la prima edizione del Festival dei cani. Sabato 26 maggio in piazza Durante a Milano,dalle 9 alle 14 saranno presenti le bancarelle del mercato contadino La Campagna nutre la Città, organizzato da Cia-Agricoltori Italiani. Domeca 27 maggio, dalle 9 alle 18, saranno invece in piazza della Vittoria a Melegnano. Meravigli Edizioni organizza sabato 26 maggio, a partitre dalle 15.30, una giornata di visite guidate all'abbazia di Chiaravalle. Info e prenotazioni al numero 333/6377831. Da venerdì 25 a domenica 27 maggio Zibido San Giacomo ospita la 19esima edizione della Festa del riso. Ricchissimo il cartellone di eventi per tutti i gusti e tutte le età: showcooking, gare sportive, giochi per i bambini, degustazioni, musica e balli, fuochi d’artificio. Tra gli ospiti di domenica il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa di Pavia, vetrina di eccellenze food&wine a chilometro vero Piazza Portello a Milano ospita l’appuntamento "Piante e fiori a piazza Portello", la mostra-mercato del florovivaismo di pregio: da venerdì 25 a domenica 27 maggio saranno in mostra, dalle 9 alle 21, le varietà di piante e fiori più insolite e ricercate nel panorama italiano. Venerdì 25 e sabato 26 maggio presso il Circolo Magnolia Idroscalo Milano è in programma l’edizione 2018 di Mi Ami Musica Importante a Milano. Domenica 27 maggio alle 17 alla Cascina Casottello di Milano (via Fabio Massimo), gli Animali Fantastici del Sudamerica presenteranno ufficialmente in anteprima il loro Ep “Dlin Dlon”. Anche questo weekend si rinnovano gli appuntamenti prmossi da Viridea presso i garden center in provincia di Milano. Corso di cucina "A lezione di barbecue", sabato 26 maggio ore 11.00/15.00 a Rodano; showcooking "Erbe aromatiche per un cocktail perfetto", sabato 26 maggio ore 17.30/19.30 ad Arese; incontro "La corretta igiene del cane", sabato 26 maggio ore 16.00/18.00 a Rho. Domenica 27 maggio appuntamento con la sfilata storica e il Palio, momento culminante di tutte le manifestazioni del Palio di Legnano. Alle 10.30, in piazza San magno, Messa sul Carroccio, seguita dalla Investitura religiosa dei Capitani del Palio e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio. Dalle 9 alle 12, nella sede della Famiglia Legnanese saranno presenti gazebo dell’Associazione Filatelica Legnanese per la vendita delle cartoline con l’Annullo Filatelico. alle 15.30, in piazza Carroccio, partenza sfilata storica: oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio. Alle 16.15, al campo sprotivo G.Mrari, sfilata storica, onori al Carroccio, carica della Compagnia della Morte e Palio delle Contrade. In caso di maltempo il programma di domenica 27 maggio verrà rinviato a sabato 2 giugno.

BERGAMO Dal 19 maggio al 23 giugno, nell'ambito delle iniziative per i 50 anni dell'Università di Bergamo, si terrà un ciclo di 9 incontri dedicati alla scoperta dei libri, del cinema, dei luoghi e delle tradizioni, pensati per stimolare la creatività e la curiosità dei bambini, attraverso la scoperta dei luoghi e delle tradizioni del territorio e usando mezzi privilegiati per l’apprendimento infantile, quali il gioco e la narrazione. Primo appuntamento sabato 19 maggio alle 10.30. Ingresso gratuito con accompagnatore. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: prenotazioni@50unibg.it. Venerdì 25 maggio prende il via la quarta edizione dalla Sagra della bufala. L’evento, all’insegna delle specialità gastronomiche di bufala, è organizzato da Quattro Portoni Caseificio e Chiosco Cafè. Si svolgerà il 25, 26 e 27 maggio e l’1, 2 e 3 giugno all’interno dell’azienda agricola Quattro Portoni a Cologno al Serio. La splendida Villa Camozzi di Ranica apre le porte in via esclusiva sabato 26 maggio per una visita guidata in programma alle 16. Al termine, degustazione di prodotti tipici e buon cibo per tutti i partecipanti. Costo 13 euro, bambini fino a dieci anni 6 euro. BRESCIA Nell’ambito del Viviparchi Festival 3.0 del 27 maggio presso la Rocca di Lonato, Viviparchi e Comune di Lonato del Garda organizzano due incontri sul nuovo marketing nell’era post moderna. Scenari nuovi e creatività inedite che ci vedono tutti coinvolti. Le mamme e le aziende partner di Viviparchi ne sono particolarmente consapevoli e con loro Viviparchi ha sviluppato due incontri che si terranno il 18 e il 25 maggio, a cui sono invitati tutti i genitori e gli interessati. Venerdì 25 maggio alle 20.30 l’appuntamento avrà come tema il “Societing: il marketing post moderno, nuove opportunità di lavoro ed interazione” Fino ale 3 giugno l’oratorio di Fenili Belasi, ospita Fenili in Festa con tanto divertimento, musica, show, momenti dedicati al gusto e serate a tema. Fino al 28 maggio in scena la Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, giunta quest’anno alla 69° edizione. Con la bella stagione, riprendono i Tour in bus con tappe nelle cantine dal lago d’Iseo alla Franciacorta, avviati con successo lo scorso anno. A proporli è la Strada del Franciacorta, che intende offrire un servizio ai turisti italiani e stranieri che trascorrono le loro vacanze sul Sebino, invogliandoli a visitare la Franciacorta in modo facile e comodo e a scoprire come nasce il Franciacorta (il più prezioso fra i vini italiani rifermentati in bottiglia), visitandone le cantine e partecipando a degustazioni guidate. Novità di quest’anno è che i tour, oltre che da Iseo, partiranno anche da Paratico, altra località turisticamente strategica del lago. I tour hanno preso il via il 5 maggio e sono programmati tutti i sabato e domenica di maggio, giugno, luglio e settembre (tranne il 3 giugno e il 16 e 17 settembre, dato che le aziende vitivinicole saranno impegnate rispettivamente con il Franciacorta Summer Festival e il Festival Franciacorta in Cantina). Sono previsti due giri turistici al giorno, uno al mattino (9.30 partenza da Paratico – 10.00 partenza da Iseo / 13.30 arrivo a Iseo - 14.00 arrivo a Paratico) e uno al pomeriggio (15.00 partenza da Paratico – 15.30 partenza da Iseo / 19.00 arrivo a Iseo – 19.30 arrivo a Partico). Ogni tour include la sosta in 2 cantine con visita guidata e degustazione di Franciacorta. Il trasferimento in bus fino alle cantine è gratuito, mentre le degustazioni vanno pagate direttamente in loco: il costo varia da 6 a 20 €. Dopo il grande successo dello scorso anno, la fotografia torna a essere protagonista con la seconda edizione del Brescia Photo Festival in programma fino al 2 settembre e quest'anno dedicato al tema "Collections". Il Festival promosso e organizzato da Fondazione Brescia Musei e dal Ma.Co.f. Centro della fotografia italiana – con il sostegno di Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Mo.Ca. Mille Miglia, con la collaborazione di LABA Libera Accademia di Belle Arti, Silvana Editoriale e Contrasto - quest’anno esplorerà l’affascinante universo del collezionismo fotografico. Al centro dell’attenzione l’arte del collezionare immagini proverbiali: dall’accumulo quantitativo alle scelte mirate, dall’approccio monotematico a quello enciclopedico, collezionare è una pratica fondata su una profonda passione, sulla volontà di possedere e di custodire oggetti preziosi, sull’appropriazione, atteggiamento tipico anche dello sguardo del fotografo. Numerose le mostre e gli eventi collegati al Brescia Photo Festival. Si estenderà fino alla fine dell’estate e sarà ospitato non solo da prestigiosi spazi cittadini come il Museo di Santa Giulia e il Ma.Co.f. Centro Italiano della Fotografia e del Mo.Ca. ma anche da luoghi preziosi del territorio provinciale - Desenzano, Coccaglio e Montichiari. Saranno due le mostre principali al Museo di Santa Giulia: Ferdinando Scianna. Cose, a cura di Luigi Di Corato e Percorsi paralleli. La Collezione Mario Trevisan, a cura di Mario Trevisan con Renato Corsini e Luigi Di Corato. Sabato 26 maggio alle ore 9.30 a Manerbio, è in programma la Visita al Roseto di Villa di Rosa. Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all'ordine fino all'Arte informale in un percorso di sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane', allestita a Palazzo Martinengo fino al 10 giugno, presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. Dal 6 maggio è tornato per il 7° anno consecutivo la manifestazione “Le Meraviglie della Terra del Fiume”, tra gli appuntamenti più amati e attesi della primavera franciacortina. Tante le novità e le riconferme per questo imperdibile evento ideato dall’Amministrazione Comunale di Palazzolo sull’Oglio, che negli anni ha saputo combinare la valorizzazione di attività e prodotti del territorio con la riscoperta del patrimonio artistico e culturale della città. Prima novità di questa edizione è la mostra Netsuke. 100 capolavori dalla collezione Lanfranchi, allestita in Villa Lanfranchi in collaborazione e su concessione del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Per la prima volta verranno esposti un centinaio tra i più rappresentativi oggetti giapponesi della collezione Lanfranchi, offrendo al pubblico uno sguardo d’eccezione su una cultura millenaria e particolare, quale è appunto quella giapponese. La mostra è visitabile il sabato dalle 16 lle 18.30 e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Tutte le domeniche del mese di maggio, le installazioni artistiche del concorso “MeravigliArti” saranno visibili in diversi luoghi della cittadina, con la preziosa aggiunta dell’installazione urbana “Fishtrack” a cura dell’Associazione LovOglio a contrassegnare il percorso tra i monumenti nelle vie interessate e l’esposizione di fotografie in vari negozi del centro a cura del Circolo Fotografico Palazzolese e dell’Associazione Commercianti di San Fedele. La mostra fotografica “Scatti della FotoMaratona San Fedele 2017” a cura del Circolo Fotografico Palazzolese sarà invece allestita e visitabile in Castello. InfoPoint in Piazza Castello e visite guidate a cura degli studenti dell’IeFP Falcone presso l’InfoPoint: La storia del Castello dalle origini ai nostri giorni a cura del CACP. Ogni domenica sarà inoltre possibile prenotare una visita con degustazione in una cantina di Franciacorta o in un birrificio artigianale che ha ottenuto, di recente, importanti riconoscimenti. “Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia”, in mostra fino a 1° luglio a Santa Giulia, Brescia. Tutte le informazioni. COMO Sabato 26 maggio quinta edizione della Notte Bianca dello Sport. La manifestazione si tiene a chiusura dell’intera Settimana dello Sport con inizio alle ore 18 e termine alle 24. La manifestazione prevede l’allestimento, in alcune piazze cittadine dislocate all’interno della ZTL ed ai giardini a lago, di postazioni sportive di vari sport cosi detti minori, dove le associazioni sportive locali proporranno le rispettive discipline. Non solo esibizioni quindi ma anche, e soprattutto, possibilità di sperimentare discipline sportive “alternative”. Le location interessate per questa formidabile azione di promozione dell’attività sportiva e di sani stili di vita saranno: piazza Cavour, giardini a lago, piazza Volta, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Luini, piazza Medaglie d’Oro, piazza del Popolo, via Plinio, piazzale Somaini, via Boldoni. Gli sport proposti vanno dalla pallavolo alla pallacanestro, il football americano, lo skate board, le spade antiche, la mtb, il judo, il kung fu e tanti altri. "Rebbio in Festa" è una festa di quartiere in programma sabato 26 e domenica 27 maggio lungo via Lissi e via Alebbio. All'interno della manifestazione domenica sarà anche allestita una "Mini Giornata del Riuso" dove barattare giochi, libri e abiti estivi. Da sabato 12 maggio fino al 27 maggio all'oratorio di San Bartolomeo a Como torna l'appuntamento con il Torneo Gigi nel cuore, manifestazione in ricordo del mitico Gigi Meroni, organizzato dalla società sportiva Libertas San Bartolomeo ASD. Anche quest’anno 40 squadre al via, fino ai Pulcini 2007. Sabato e domenica 26 e 27 maggio dalle 9 circa alle 19 in piazza Duomo sarà presente un gazebo di Opera San Francesco per i Poveri Onlus, che conduce la sua tradizionale campagna di sensibilizzazione sulle attività a favore dei poveri e degli emarginati e di raccolta fondi a sostegno delle attività della mensa dei poveri. Verranno fornite informazioni sui valori e l’impegno di Opera San Francesco e, soprattutto, verrà offerto al pubblico il pane della solidarietà, simbolo di questa missione di accoglienza. In occasione del Mese Egizio 2018 i Musei Civici di Como hanno organizzato una serie di iniziative allo scopo di valorizzare la loro ricca collezione egizia, che si compone di quasi mille oggetti. Domenica 27 maggio al Museo Archeologico Paolo Giovio è in programma una visita guidata dedicata al mondo funerario dell’antico Egitto: con tutte le credenze e i rituali ad esso collegati, è un argomento sempre molto affascinante e ricco di interessanti spunti di approfondimento che ci permettono di conoscere meglio la civiltà egizia. Visita guidata gratuita, ingresso a pagamento. Consigliata la prenotazione (tel. 031.252550) Villa Carlotta (Tremezzina) apre le porte all'arte. Fino al 17 giugno, dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) è possibile visitare la mostra di Giovanni Frangi “Urpflanze”. Con la mostra, ideata appositamente per Villa Carlotta, Giovanni Frangi indaga il rapporto tra interno ed esterno, che costituisce la peculiarità unica di questo luogo, coinvolgendo sia le sale della villa, sia il parco che la circonda. Il parco sarà animato da presenze cromatiche volte a creare una sorta di percorso in cui lianecolorate si arrampicano sugli alberi fino ad arrivare al famoso tronco di duglasia. In mostra fino al 3 giugno, al Museo archeologico Paolo Giovio di Como alcune sculture dell’artista Angelo Tenchio realizzate tra gli anni Ottanta e Novanta, ispirate alla tradizione greca e romana. Le opere di Tenchio saranno collocate nelle sale del Museo dedicate all’arte classica, in prossimità e in rapporto con le loro fonti ideali d’ispirazione. La mostra resterà aperta tutti i giorni, da martedì adomenica, dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

CREMONA

Salone del Cavallo Americano, in calendario dal 25 al 27 maggio presso FieraCremona. L'equitazione americana sarà la Regina della kermesse giunta alla 31esima edizione. Per quello che riguarda Barrel Racing e Pole Bending, che continuano a poter essere catalogate come le due discipline forse più popolari anche presso il pubblico dei non addetti data la carica espressa da queste velocissime performance e l’immediatezza con cui è possibile capirne lo svolgimento, c’è una sola, grandissima novità: il Campionato Europeo torna al Salone del Cavallo Americano.

Sabato 26 e domenica 27 maggio a Soncino è in programma il Carnevale di Primavera.

LECCO

Da venerdì 25 a domenica 27 maggio Lecco sarà teatro della quinta edizione di Bike Up, festival della bicicletta a pedalata assistita.

Venerdì 25 maggio lettura presso il Planetario di Lecco alle ore 20.30, iscrizione obbligatoria presso la Sala Ragazzi (tel. 0341481125, mail: ragazzi.biblioteca@comune.lecco.it)

Sabato 26 maggio si rinnova l'appuntamento della gara di corsa in montagna "3 Coi de Cius". Il percorso di 14.7 km con 850 metri di dislivello positivo è misto e molto corribile, tocca i quartieri di Maggianico, Belledo e Chiuso.I "3 Coi" identificano la peculiarità del percorso, che toccherà appunto tre mete caratteristiche della zona: Campo de Boi, Camposecco e la Rocca dell'Innominato. La splendida cornice panoramica garantisce alla gara un tocco di fascino in più. Alle classiche categorie Maschile e Femminile, si aggiunge una nuova "innovativa" modalità di gara: Mista a Coppie.

Sabato 26 maggio in occasione della giornata della trasparenza, letture ad alta voce presso il cortile del Municipio a Lecco, alle ore 11.

Domenica 27 maggio, nellambito del Cammino di Sant'Agostino, è in programma una tappa nel cuore della Brianza da Monticello al Rus Cassiciacum (Cassago Brianza). Totale del pellegrinaggio andata-ritorno: 19 km. Il programma prevede la partenza dopo la messa delle 8 nella chiesa di S. Agata a Monticello Brianza.

LODI

Sabato 26 maggio appuntamento a Lodi, in Sala Granata, il “Concerto di primavera 2018”. Alle ore 15.30 in scena un concerto vocale del gruppo di piccoli cantori “Children Singers” dell’Associazione Amici di Serena con il “Coro Polifonico Laudense” dell’Accademia Gerundia di Lodi. In programma cori a voci bianche, cori operistici, lieder, Spitituals, Folk Songs e letture a tema. Rielaborazioni, arrangiamenti, adattamenti musicali e testuali a cura di Franco Versetti, direttore e pianista dell'Accademia Gerundia. Ingresso gratuito.

A Lodi in scena la mostra Acquarelli in urbe, che si tiene dal 12 al 27 maggio 2018 in cinque diverse location in città: la Fondazione Banca Popolare di Lodi in via Polenghi Lombardo, la Biblioteca Laudense in via Solferino 72, il Calicantus Bistrot presso la hall dell'Ospedale Maggiore, l'ex Chiesa dell'Angelo in via Fanfulla 22 e La Fiaschetteria in via Volturno 33.

Fino al 17 giugno appuntamento con la mostra "Il Gelso di Giovanni Bellinzoni" curata da Mario Quadraroli, Mariapia, Giovanna e Gianpiera Bellinzoni. Allestita preoo lo Spazio Bipielle Arte in via Polenghi Lombardo, la mostra è l'omaggio a Giovanni Bellinzoni in ricordo della storia della galleria da lui avviata nel 1970. Orari d'apertura: da martedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 19. Ingresso libero.

MANTOVA

Sabato 26 e domenica 27 maggio, Forte Ardietti di Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova, ospita I Vini del Garda

Il Parco delle Golene Foce Secchia organizza una serie di eventi per la Settimana Nazionale della Bonifica. Sabato 26 maggio alle ore 16 visita alla Botte Villoresi e all’area umida adiacente, ritrovo a San Siro. In collaborazione con il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po. Per informazioni: Parco delle Golene Foce Secchia (www.parcofocesecchia.it, info@parcofocesecchia.it).

Festa della lumaca in cucina, dal 12 al 27 maggio 2018 a Dosolo. Organizzata dalla Proloco di Villastrada, questa tradizionale sagra è arrivata alla 27^ edizione. I palati più raffinati (a audaci) possono degustare tante specialità che vedono protagoniste le lumache. L’appuntamento è al Parco Primo Maggio, dove è allestito uno stand coperto, nelle giornate del 12 e 13 maggio, 19 e 20 maggio, 26 e 27 maggio. Il 2 giugno, invece, è prevista una serata benefica, a favore dell’associazione Auster Dosolo.

Il 27 maggio, a Porto mantovano, Mangialonga in bicicletta manifestazione turistico-enogastronomica in bicicletta su un tracciato complessivamente di 38 Km suddivisi in 6 tappe di chilometraggio variabile 4 -6 -8 km. I tratti di percorso e le tappe saranno percorribili e raggiungibili liberamente secondo un programma che verrà consegnato agli iscritti il giorno della partenza. Organizzata dalla proloco e il comune di Porto Mantovano. La manifestazione aprirà i battenti alle 9, il menù dislocato fra le varie tappe proporrà prodotti tipici mantovani: colazione alla partenza con brioches e cappuccino, Risotto con salamella, tagliere di salumi nostrani e chisolina, mostrada mantovana e assaggi di formaggio grana, dolci nostrani e sbrisolona,caffè e amamzza caffè... il tutto accompagnato da vini locali. Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito. Info:info@prolocoportomantovano.org

MONZA

Dal 26 maggio al 17 giugno a Monza un importante evento dedicato alla figura del grande maestro del cinema italiano Pupi Avati.Il suo cinema, naturalmente, ma non solo: il percorso di questo evento sarà infatti un viaggio nell’immaginario di Pupi Avati, nell’universo trasognato dei personaggi che hanno saputo emergere dai suoi film, per divenire esemplari umani di una narrativa personalissima. E' intenzione celebrare la figura del maestro attraverso la mostra "Pupi Avati: Parenti, amici e altri estranei". Una mostra tra film, fotografie, sogni e realtà. La mostra è composta da 143 immagini colore e bianco e nero, di diverso formato e suddivise in 9 sezioni tematiche più un “fuori sezione” e da due video, il primo contenente un montaggio di circa 60 fotografie di set e l’altro un montaggio sul cinema di Pupi Avati.

Da martedì 22 a domenica 27 maggio "Monza Visionaria 2018 - Anima Mundi", festival di performing arts diffuso nelle strade, piazze, nei luoghi più suggestivi della città di Monza, oltre che nelle stanze e nel Parco di Villa Reale, quest’anno "invita a riscoprire l’anima e l’intelligenza universali di cui, come da intuizione platonica, il mondo è stato dotato all’atto della sua creazione".

Lo Spazio Cinema Metropol di Monza ospita il concerto illustrato di Little Pier, una vera e propria festa aperta alle famiglie che si svolgerà sabato 26 maggio alle 16 a ingresso gratuito. Un concerto illustrato nel corso del quale verrà presentata ufficialmente la canzone dedicata all’acqua "Come un gigante spazzolino”, scritta da Little Pier con il contributo e i suggerimenti di 250 bambini d'Italia e che vuole essere un inno all’oro blu.

Sabato 26 e domenica 27 maggio Festa di quartiere "SanFru in Festa". In programma giochi, attività sportive, mostre tematiche, saggi di fine anno.

Per tutto il week end Festa di Primavera del Quartiere Libertà (evento giunto alla XX edizione). Appuntamento presso Area Centro Civico Libertà - Liberthub.

Fino al 27 maggio in scena la XIV Festa di Solidarietà, presso l'oratorio Sant'Alessandro. L'iniziativa è a scopo benefico per raccogliere fondi per le popolazioni di Haiti della Missione di Celen in Ecuador e dei ragazzi degli Oratori di quartiere. Per tutta la durata della festa sarà possibile barattare i tuoi libri con altri di maggiore interesse. Nel corso della festa sarà aperta la mostra " Educare alla Vita

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga di Guerre Stellari. (Tutte le informazioni).

Fino al 22 luglio presso il Museo della Velocità (Autodromo Nazionale di Monza) la mostra "Gilles Villeneuve, il mito che non muore". L'esposizione ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico e presenta oltre 150 fotografie. In esposizione le immagini più significative e inedite di una carriera folgorante.

Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics". Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l’Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la creatività nell'arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il “Wonderlands of Asian Comics” si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l'influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio ddicato ai Cosplay.

Giunge quest'anno alla cinquantottesima edizione la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago. Nata e cresciuta come Sagra degli asparagi o Maggio mezzaghese la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, la cui storia ruota attorno alla tradizionale coltivazione di questo pregiato ortaggio bianco con la punta rosata (che ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione Comunale), affianca alla cura delle tradizioni uno sguardo alle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e biologiche del territorio. Dal 28 aprile al 25 maggio 2018 è aperto il tradizionale ristorante, gestito dai volontari della Pro Loco di Mezzago, presso lo storico salone di Palazzo Archinti (piazza Libertà, Mezzago).

Sabato 26 maggio presso i portici dell'Arengario (piazza Roma) il Gruppo Alpini Monza Centro organizza una raccolta fondi a favore dei terremotati del centro Italia. A coloro che vorranno contribuire ad aiutare le popolazioni colpite, lasciando un'offerta, verranno omaggiati con una pianta floreale.

La Gioventù Musicale italiana organizza una serie concerti alla Reggia di Monza. Domenica 27 maggio alle 16.30 il primo appuntamento con la pianista Viviana Lasaracina. Biglietti 8 euro.

PAVIA

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere quarant'anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti.

I mosaici pavimentali di epoca romanica conservati nell'antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura, dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be, nella mostra aperta ai Musei Civici di Pavia. Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up, tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

Ai Musei Civici di Pavia i grandi cicli grafici del maestro spagnolo, con “Goya. Follia e ragione all’alba della modernità”, la mostra in programma fino al 10 giugno 2018 al Castello Visconteo.

Dal 25 al 27 maggio,si svolgerà a Ceretto Lomellina la Sagra del gorgonzola, all'insegna della buona cucina e dell'ottima musica con grandissime orchestre. A partire dalle 19:00 apertura della cucina con pietanze a base di Gorgonzola, dagli antipasti al dolce.

Sabato 26 maggio alle ore 15.30 e alle ore 17.30 visita teatralizzata sulle orme di Alessandro Volta con degustazione di prodotti tipici locali con la Cooperativa Oltre Confine. Un attore e una guida turistica abilitata guideranno i partecipanti in una full immersion ai tempi di Alessandro Volta, e sarà Lo scienziato, in prima persona, a mostare ai visitatori i luoghi in cui ha lavorato, inventato e vissuto nella Pavia settecentesca raccontando di sé e della sua avventurosa vita. Termineremo le due visite con degustazioni di prodotti tipici pavesi. Prima dell'inizio della visita, il gruppo verrà accompagnato per una breve visita al Gabinetto di Volta, all'interno del museo della storia dell'università di Pavia. Ritrovo c/o l'ingresso della sede centrale dell'università in Corso strada nuova 65, Pavia. Primo ritrovo alle ore 15.30 e secondo ritrovo alle ore 17.30 per un massimo di 30 persone per turno, prenotazione obbligatoria. Bambini gratuiti fino ai 12 anni.

Fino al 27 maggio le chiese di Pavia ospitano la prima edizione del Festival di Musica Sacra promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia in collaborazione con la Regione Lombardia, il Teatro alla Scala e il Teatro Fraschini, con il patrocinio del Comune di Pavia e il sostegno della Camera di Commercio di Pavia e di Cattolica Assicurazioni. La direzione artistica è di Alexander Pereira e Grisha Asagaroff. Venerdì 25 maggio 2018, ore 20.45 Chiesa di Santa Maria di Canepanova, domenica 27 maggio 2018, ore 15 Basilica di San Michele Maggiore.

Domenica 27 maggio dalle 15 alle 17 un percorso tra i principali caffè storici del centro di Pavia, farà scoprire le origini della bevanda, il suo arrivo, la sua diffusione in Lombardia e nella città di Pavia. Tante curiosità e molta storia arricchiranno la visita che sarà completata anche dalla degustazione di alcune miscele raffinate nel territorio pavese da esperti cultori del caffè. In abbinamento la degustazione di alcuni dolci da forno locali.

Domenica 27 maggio la terza edizione di Mineralpavia (presso il Centro Polifunzionale del Comune di San Genesio ed Uniti) punto di incontro di collezionisti e appassionati di minerali e fossili. All'interno della fiera sarà possibilie acquistare e scambiare minerali e fossili con venditori e collezionisti specializzati. Oltre alla grande fiera, è allestita una mostra di fotografie a tema naturalistico-mineralogico. La manifestazione conta più di 60 espositori provenienti da tutta Italia. All'interno, sarà possibile conoscere l'Associazione Mineralogica e Paleontologica Pavese, organizzatrice dell'evento, e le sue attività associative. Ingresso gratuito.

Il noto alpinista pavese, Roberto Cravotti, domenica 27 maggio alle 17 presso il Casyello di Belgioiosopresenta il libro di cui è autore che racconta le sue più suggestive esperienze in montagna, dove il silenzio e la natura aiutano a comprendere e a praticare i valori della vita. I proventi della vendita del volume sono destinati alla Pouponnière di Ayamé (in Costa d'Avorio), realizzata e sostenuta dall'ONG "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé".

Presso l'area cimiteriale di Palestro, sabato 26 maggio alle 17 rievocazione di alcuni episodi della Battaglia di Palestro, tra boati di cannone, fucilate di moschetti, sciabole sguainate e baionette lucenti. L'Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme, unitamente ai gruppi storici partecipanti, offrirà uno spaccato del periodo risorgimentale durante le guerre che lo hanno segnato. Sin dalle prime ore del mattino, la cittadina palestrese verrà invasa dai rievocatori e gruppi storici provenienti dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia e da altre Regioni Italiane per partecipare alla quarta edizione del progetto “Vita Militare e Civile nel Risorgimento Italiano”, appuntamento con la storia e la rievocazione storica che verrà proposto dal 26 al 27 maggio a Palestro in concomitanza con i festeggiamenti della Commemorazione della Battaglia. Nei pressi dell'area erbosa in Viale Italia, verrà allestito il “centro nevralgico della storia con un accampamento militare che vedrà la copresenza di tutti gli schieramenti coinvolti nella vicenda bellica del Risorgimento Italiano: piemontesi, francesi, austriaci monteranno le proprie tende, offrendo e proponendo un Museo Vivo e Aperto, dove il pubblico, condotto da due giovani guide in abito rigorosamente storico, potrà liberamente muoversi e conoscere da vicino le divise, le armi, gli accessori e le caratteristiche dei reparti presenti”.

SONDRIO

Dal 25 aprile è ripartita “Rent Bike Palù” per ammirare sulle due ruote i panorami e i paesaggi mozzafiato tra Sondrio e Valmalenco.

Venerdì 25 e sabato 26 maggio, nell'ambito della Giornata Nazionale delle Miniere, in Valmalenco sono in programm anumerose iniziative. Venerdì alle 17.30 al centro Tec’ de Tüc’ sarà inaugurata la mostra “Minerali, uomini e miniere - Storia estrattiva nel territorio del comune di Torre di S.Maria”. Nella giornata di sabato sono invece in programma visite guidate al Museo mineralogico di Lanzada, alla Collezione mineralogica Sigismund di Chiesa in Valmalenco e alla miniera della Bagnada. Infine, alle 18 Davide Van De Sfroos sarà alla Miniera IMIFABI Brusada Ponticelli Valbrutta di Lanzada per lo spettacolo “Kunta e Kanta", tra musica e racconti.

Venerdì 25 e sabato 26 maggio alla colonia fluviale di Morbegno va inscena l'11esima edizione di Morborock. Venerdì si esibiranno Fune di Fuga, Warias, Human Colonies e Dunk; sabato saliranno sul palco Menelik, Weyl, Indianizer e La Notte. Inizio concerti alle 19.

Domenica 27 maggio Piandedo ospita la decima Rassegna mandamentale dei costumi tradizionali. Il ritrovo dei gruppi folkloristici per la sfilata per le vie del paese è in proframma alle 9.30 davanti al municipio. Nel pomeriggio, a partire dalle 13.30, previste le esibizioni e a seguire le premiazioni.

Domenica 27 maggio a Cosio Valtellino, in frazione Rogoledo, va in scena la manifestazione 'Prati per tutti'. Alle 9 partirà la "Camminata dei 4 ponti", camminata non competitiva di 7 km, a seguire pranzo e nel pomeriggio ricco programma con giochi e laboratori per tutti. Alle 18 Aperi-Rock con luganega e birra e il concerto dei Whatever e degli Snookers.

Domenica 27 maggio a Rasura si tengono il nono Memorial Bruno Sassella - camminata non competitiva di 6,5 km - e il 23esimo Campionato regionale Vigili del Fuoco : camminata non competitiva, percorso breve di 3 km.

VARESE

Il 26 e 27 maggio, diga Panperduto a Somma Lombardo: “Sul Filo dell’Acqua: La Visione di un Genio” – visite guidate gratuite e rappresentazioni storiche in omaggio a Leonardo Da Vinci Evento ad ingresso gratuito. Ingresso a gruppi con guida narrante. Gli orari saranno sabato 26 maggio 14,00-18,00 e domenica 27 maggio 10,00-12,00/14,00-18,00. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

La Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì.

Il cortile della farmacia Giardini di Sesto Calende ospita, sabato 26 maggio alle 21, il concerto per soprano e pianoforte “Nuit d’etoiles”. Ingresso libero.

Il Circolo Verderamo di Castello Cabiaglio organizza lo spettacolo "Oltre confine... Tra le stelle", canzoni popolari e poesie di Garcia Lorca e Vinicius de Moraes con voce narrante, poesia e danza di Soraya. Venerdì 25 maggio alle 19.30

I “Giovani Talenti in Concerto” concludono anche questa edizione di Gallarate Classic: l’appuntamento è per venerdì 25 maggio alle 21 al Teatro del Popolo di via Palestro a Gallarate. Ingresso libero.

Il tennis Bar di Villa Toeplitz, nell'omonimo parco di Varese, propone lo spettacolo "Sesquialtera", un viaggio musicale nell'Italia popolare. Appuntamento venerdì 25 maggio alle 21, ingresso libero.

Domenica 27 maggio dalle ore 10 alle 18, al Monastero di Torba, bene della Fondazione a Gornate Olona, i bambini accompagnati dalle loro famiglie, potranno partecipare alle Olimpiadi dei giochi dimenticati con tornei e gare di abilità in cui cimentarsi, da coda di cavallo all’uovo nel cucchiaio, dal salto della corda multiplo alla carriola. Info e prenotazioni: faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301.

Confesercenti organizza sabato 26 maggio a Varese a partire dalle 17 “Una sfilata da cani”. Le vie del centro storico diventano una vera e propria passerella dove i cani con i loro padroni sfileranno a favore dell’associazione Galgo’s & Co. per sensibilizzare l’adozione di cani e nello specifico la realtà dei levrieri in Spagna. Alla fine giochi e spettacoli di magia realizzati dai maghetti dell’associazione culturale Binario 9 3/4.

La pro loco di Bisuschio organizza nella giornata di domenica 27 maggio il Concerto per la pace. Davanti al muniicpio musica dal vivo di vari generi dalle 14 fino a tarda sera, sarà attivo un servizio bar e ristorazione.

Cantine Aperte: nel weekend del 26 e 27 maggio c’è, anche nel Varesotto, la possibilità di degustare vini di eccellenza e di vedere con i propri occhi come vengono prodotti. Il vino è una delle tante eccellenze italiane, e l’enoturismo sta prendendo piede in tutta la Penisola. Varese non è conosciuta molto dagli enoturisti, eppure…ci sono dei vini molto particolari che nascono qui da noi. E potete degustarli in occasione dell’iniziativa Cantine Aperte prevista per il weekend del 26 e 27 maggio anche nel Varesotto, a Cascina Piano ad Angera e a Cascina Ronchetto a Morazzone.