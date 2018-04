Milano, 13 aprile 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 13, 14 e 15 aprile.

MILANO

Dal 13 al 15 aprile, Miart, fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea. Presso Fiera Milano City. Tutte le informazioni.

Siete pronti a salire sul Campanile più antico di Milano, che ha più di mille anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche del Campanile dei Sospiri della Basilica di San Celso in Corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Le visite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend fino al 31 luglio 2018, dalle ore 15 alle ore 20. (Tutte le informazioni)

I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra "Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunisce in un’unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e vede anche la partecipazione di autorevoli musei internazionali, con l’esposizione di alcuni capolavori finora mai visti in Italia (Tutte le informazioni)

Al Teatro Oscar di Milano, sabato 14 aprile alle 16 sarà in scena "Il soldatino di piombo" , spettacolo teatrale d'attore rivolto prevalentemente ai bambini in età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Domenica 15 aprile torna l'appuntamento con Mercatino antiquario di Brera. Tra via Fiori Chiari, via Madonnina e via Formentini, decine di espositori propongono alta bigiotteria, porcellane, modernariato, orologi e molto altro ancora.

FruttAmaMi, il primo Festival dei Frutti della Natura... e di chi li ama, in programma nei giorni 14 e 15 aprile a Milano presso Novotel Milano Nord Cà Granda - viale Suzzani 13 (MM5

Ca’ Granda), evento nazionale che già gode di importanti partnership e di interventi di personaggi in veste di testimonial e guest. Ambassador dell'evento lo chef veg stellato Pietro Leemann. Un evento di tendenza, dove l'attenzione per la salute, l'alimentazione, l'etica e la voglia di portare qualcosa di nuovo nel panorama degli eventi milanesi sono i protagonisti. Festival perfetto per parlare di medicina naturale, benessere, sostenibilità, ecologia, cultura locale del cibo, tendenze alimentari come veganismo, fruttarismo, igienismo naturale, crudismo, con intrattenimento intelligente per grandi e piccoli, ristorazione by Novotel, acquisti green da espositori di varie regioni italiane.I l programma delle conferenze e degli show di FruttAmaMi è online, con decine di autorevoli esperti (http://fruttamami.com/eventi/).

I Negrita suoneranno per il pubblico del Mediolanum Forum di Assago il 14 aprile 2018, in occasione del tour di pesentazione del loro nuovo album, anticipato dal singolo Adios Paranoia.

Sabato 14 aprile alle 16.30 torna in Duomo l’appuntamento con “Vespri d’organo”. In preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle 17.30 in Cattedrale, ogni secondo sabato del mese, è proposto un momento di meditazione in musica, con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura che offriranno una "intonazione spirituale” all’ascolto. Protagonista di questo nuovo appuntamento sarà l’organista titolare del Duomo di Milano, maestro Emanuele Carlo Vianelli, che si misurerà con le tastiere dello strumento nella cornice del vespro e con le composizioni di Johann Sebastian Bach,Johannes Brahms e Marco Enrico Bossi. L’ingresso per i fedeli avverrà sarà come di consueto libero dal Portone Estremo Nord (piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II).

Domenica 15 aprile si svolgerà la 40esima Straconsole, storica corsa non competitiva organizzata dal gruppo sportivo dell’Ics Console Marcello con il contributo del Municipio 8 e il patrocinio della Federazione italiana sport paralimpico e sperimentale). Il percorso, di circa 4 chilometri, si snoda tra le vie del quartiere Villapizzone/Cagnola, sotto la supervisione di cento volontari. Per iscriversi alla corsa è possibile presentarsi domenica 15 aprile dalle 9 alle 9.45, poco prima della partenza, nel cortile della scuola elementare De Rossi.

Mary Poppins il Musical -basato sulle storie di P.L. Travers e sul film omonimo firmato Walt Disney- sarà al Teatro Nazionale fino al 13 maggio 2018. La storia della governante più amata di sempre viene raccontata attraverso un show travolgente, tra effetti speciali, coreografie e brani iconici come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì e Un poco di zucchero. La versione italiana del musical vede un ricco cast e un'orchestra che suona musica dal vivo, sontuosi costumi e spettacolari cambi di scena, per far rivivere al pubblico le indimenticabili scene del film di Robert Stevenson. Lo spettacolo, diretto da Federico Bellone, dal libretto di Julian Fellowes, ha nuove canzoni e musiche di George Stiles e Anthony Drewe (musiche e canzoni originali di Richard M. Sherman e Robert Sherman) e coreografie di Andrew Wright.

Viridea, in collaborazione con Record, propone un corso gratuito sul tema dell’igiene del cane. L'incontro, della durata di due ore, sarà tenuto da Luciana Boi, Pierluca Ramoni o Elisabetta Grison maestri toelettatori pluripremiati e riconosciuti a livello internazionale. Gli esperti condivideranno regole e consigli sull’igiene del cane a casa, un aspetto fondamentale per garantirgli pulizia e salute. L'appuntamento, con ingresso libero e aperto a tutti, si terrà sabato 14 aprile presso il Viridea Garden Center di Cusago, con orario dalle 16 alle 18.

Il Consiglio regionale della Lombardia apre le porte dell'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli per la prima edizione di "Le migliori chitarre di Lombardia - Le corde dell'anima", che si terrà il 15 aprile. L'evento nasce dalla volontà di scoprire nuovi giovani talenti con la partecipazione di quattro riconosciuti istituti musicali lombardi: la Civica scuola di musica "Claudio Abbado" di Milano, il Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova, la Scuola civica di musica "Alda Merini" di Buccinasco e la Scuola civica di musica "Giampiero Prima" di Peschiera Borromeo. Questa nuova rassegna si affianca all'iniziativa "Ragazzi che concerto!" - organizzata dal Consiglio Regionale e giunta alla sua quinta edizione - che grazie ai suoi appuntamenti domenicali ha permesso agli allievi di prestigiose scuole di esibirsi sul palco dell'Auditorium Gaber, con grande apprezzamento da parte del pubblico. La prima edizione di "Le migliori chitarre di Lombardia - Le corde dell'anima" si inserisce dunque nel progetto del Consiglio regionale di dare spazio ai talenti lombardi e riscoprire il repertorio musicale italiano e internazionale. Per partecipare all'evento, che è gratuito, va compilato un modulo di iscrizione sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.regionelombardia.it).

Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell’area metropolitana milanese. E’ “Milano il Mondo!”, il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un’area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita.

Il Centro di Arese ospita in esclusiva Da Vinci Experience, una mostra multimediale immersiva in grado di raccontare il genio di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline, attraverso un progetto espositivo che fa dell’edutainment il suo punto forte. Dal 16 febbraio gli ospiti saranno “al centro” di uno spettacolo culturale e formativo irripetibile, adatto a tutta la famiglia. Da Vinci Experience regala al visitatore un’esperienza unica, attraverso un video mapping di centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione, inserti video in full HD e una colonna sonora diffusa a 360° in Dolby surround. La mostra è stata allestita al primo piano presso l’area eventi. Si potrà inoltre provare l’esperienza della realtà virtuale 3D firmata Orwell. Accanto alla mostra sono state allestite delle postazioni Oculus VR che ti permetteranno di entrare dentro al carro armato di Leonardo e interagire con i suoi meccanismi, di navigare con la barca a pale, di ammirare il volo della vite aerea e dell’ornitottero e molto altro. La mostra Da Vinci Experience rimarrà aperta presso Il Centro tutti i giorni, fino al 15 aprile 2018. Tutte le informazioni

La mostra Il Lungo Addio di Luca Conca si terrà da giovedì 29 marzo al 28 aprile 2018 presso la galleria Manifiesto Blanco, di via Benedetto Marcello 46 a Milano. La mostra è aperta ogni giorno dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19, chiusa il lunedì e la domenica. (Tutte le informazioni)

Dal 13 al 15 aprile, piazza fontana dell'Incontro a Corsico, ospiterà per tre giorni "Sicilia Viva in Festa". Grande manifestazione folkloristica siciliana con mercato di prodotti tipici e spettacolo folkloristico. Si possono degustare e acquistare il meglio della ricca tradizione gastronomica siciliana: cassata, i buccellati a base di marmellata di fichi, la frutta martorana a base di farina di mandorle, i cuddureddi, dolcetti al ripieno di miele o di ricotta o di frutta candita, i dolcetti alle mandorle o le reginelle, biscotti ricoperti di sesamo. E poi il Re assoluto è il Cannolo siciliano decorato anche con granella di pistacchio, di cioccolato oppure di scorza d’arancia. Sono questi solo alcuni dei "capolavori" gastronomici siciliani, insieme al cioccolato di Modica, alle creme ed i liquori di Pistacchio di Bronte, per poi gustare salumi, formaggi (dal caciocavallo al maiorchino), olive, acciughe, gli antipasti sott’olio, vini come il Nero d'Avola e liquori (Zibibbo, Marsala, Passito di Pantelleria, Malvasia di Lipari). Non mancheranno miele, spezie, marmellate, frutta e verdura direttamente dalla Sicilia.“A Vucciria” street food tipico palermitano con le arancine (riso profumato di zafferano, con tanti pisellini e un nucleo centrale di ragù di carne) pane e panelle, sottilissime schiacciate di polenta di ceci fritte sotto i vostri occhi spandendo attorno odori da bazar orientali, lo sfincionello al forno, il panino con la meuza oppure con salsiccia siciliana, il panino con le stigghiole (le budella di ovini o vaccini infilzati in uno spiedo e cotti alla brace). Ad affiancare il settore dei prodotti tipici c’è l’artigianato con le ceramiche di Caltagirone, i bellissimi Pupi, le marionette dell’antica tradizione dell’Opera dei Pupi che narra le gesta e le pazzie d’amore di antichi cavalieri come Orlando. La scenografia si completa con la Mostra di antichi carretti siciliani tutti decorati e dipinti a mano con i temi della tradizione cavalleresca. Domenica alle 16:00 si terrà lo spettacolo con i canti e le danze del Gruppo Folkloristico “Sicilia Nel Cuore. Dalle 9 alle 20. Ingresso Libero.

Villa La Valera di Arese, sabato 14 e domenica 15 Aprile ospiterà la nona edizione di NaturBio Festival, la “Fiera di Primavera” tra: bancarelle colorate, spettacoli all’aria aperta e la sua cornice di fiori profumati. Saranno presenti una cinquantina gli espositori che proporranno i loro prodotti biologici, biodinamici e a km zero di diversi settori, quali alimentare, tessile, cosmetica e oggetti di ogni genere e tipo (dai giornali ai materassi, dalle collane alle pentole…).Oltre ai prodotti ci saranno anche moltissimi trattamenti di cui si potrà beneficiare grazie agli esperti del settore: lezioni di yoga, qi-gong, pilates, thai-chi, arti marziali, ginnastica posturale, sedute di shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda, hot-stone e molte altre. Non mancheranno poi momenti di condivisione, incontri e seminari dedicati alla cucina e al vivere sano. Il tutto sarà deliziosamente arricchito da una vasta offerta di street food sano, biologico e gustoso. Saranno inoltre presenti diversi laboratori per bambini di tutte le età: dalla lavorazione dell’argilla, alla creazione di oggetti con materiali di riciclo, a spettacoli di teatro e magia. Ingresso Libero.

Dal 13 al 15 aprile, a Trezzano sul Naviglio, tre giorni di street food d'autore in cui poter assaporare il gusto del cibo in strada. Dalle 11 alle 24.

Dal 13 al 15 aprile fa tappa a Legnano, in piazza Primo Maggio, la Street Food Parade. Dalle 18.30 a mezzanotte, ingresso libero.

Festa di Primavera il 15 aprile a Legnano. Per una giornata intera nel Parco Falcone Borsellino di Legnano, si dà in benvenuto alla bella stagione con specialità alla griglia e pic nic a base di hamburger e patatine organizzati ad hoc per i più piccoli. Non mancano attività quali laboratori speciali per i bambini, hair styling medievale e la musica live con un tributo a Jovanotti.

La fiera In Campagna arriva al Parco Esposizioni Novegro sabato 14 e domenica 15 aprile, proponendo atmosfere agresti a tutti i visitatori. "Si può essere contadini per un giorno, o far conoscere gli animali da fattoria ai più piccoli e accarezzarli o cavalcarli", scrivono gli organizzatori. All'interno del Parco, infatti, sarà possibile sostare per un picnic, costruire e far volare un aquilone, prendere parte ai laboratori - con fiori di cartapesta, sull'apicoltura e su marmellate e burro - imparare canti e balli della tradizione contadina e, per i più piccoli, ricevere il proprio "battesimo in sella".

Sabato 14 aprile alle 22 al Rock’N’Roll Club di Rho si esibirà Joe Colombo, chitarrista blues riconosciuto come un virtuoso della slide-guitar. Ingresso libero.

La prima edizione di Mare Market, a cura di Cortile 68, arriva a Mare Culturale Urbano domenica 15 aprile, dalle 10 alle 21. Ad aspettare i visitatori, artigiani e produttori con: abbigliamento, illustrazioni, articoli vintange e oggetti fatti a mano.

Domenica 15 aprile i Bagni Misteriosi propongono Cassetta degli uccellini, un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni. A partire da una scatola di cartone del latte o del succo di frutta, colori e pennelli, i giovani partecipanti costruiranno una casetta per gli uccellini che tornano in primavera. Il laboratorio, aperto a 25 bambini massimo e della durata di 90 minuti, è realizzato in collaborazione con Kikolle Lab.

Hemp Fest International Cannabis Expo - la manifestazione dedicata alla canapa, giunta alla terza edizione - arriva agli East End Studios di via Mecentate da venerdì 13 a domenica 15 aprile 2018. La tre giorni, su una superficie a disposizione di 8000 metri quadri, presenterà le proposte di cento espositori selezionati, suddivisi in sei diverse aree. In programma incontri, dibattiti, musica, arte, cultura e cibo, il cui filo conduttore sarà sempre la cannabis. Migliaia i visitatori attesi.

La sesta edizione primaverile di Flora et Decora - la manifestazione dedicata a piante, fiori, arredamento e decorazioni per giardini e terrazzi - torna alla Basilica di Sant'Ambrogio dal 13 al 14 aprile. Come sempre, la mostra mercato sarà divisa in due diverse aree tematiche: la prima, Flora, dedicata alla vendita e promozione di fiori e piante provenienti solo da coltivatori diretti; la seconda, Decora, pensata per accogliere attrezzature e arredi da giardino e per la terrazza, abbigliamento country, tessuti naturali, gioielleria ispirata alla natura e ai fiori, cosmetica naturale e alimenti bio. Quest’anno, in occasione di Flora et Decora, verrà proposta La bellezza di Ambrogio, una tre giorni di visite guidate alla basilica e all’archivio capitolare, arricchita da due cori di musica classica e sacra.

BERGAMO Prosegue alla Gamec "Raffaello e l'eco del mito" il nuovo progetto della Fondazione Accademia Carrara realizzato in collaborazione con la GAMeC e in coproduzione con Electa/Marsilio. Partendo dal San Sebastiano dell’Accademia Carrara, l’esposizione - a cura di Maria Cristina Rodeschini, Emanuela Daffra e Giacinto Di Pietrantonio - racconta la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la sua fortuna. In mostra 60 opere fino a domenica 6 maggio. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9.30 alle19. In occasione dei 100 anni dall'istituzione del museo di scienze naturali Caffi in piazza Cittadella (Città Alta) si terrà una straordinaria mostra sui dinosauri. In esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, anche a grandezza naturale, alcuni sistemati in piazze cittadine. Ma si potranno ammirare anche riproduzioni di animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre. Dal 12 al 15 aprile torna in scena la Fiera Lilliput: didattica, gioco, divertimento, creatività, magia, spettacolo e meraviglia… tutto in un unico “contenitore lillipuziano” sempre più ricco in laboratori ludico-didattici, eventi, spettacoli, sport, esibizioni e dimostrazioni, Lilliput, giunto alla sua decima edizione è pronto ad accogliere tutti i bambini di un’età compresa tra i 3 e i 12 anni. A loro disposizione centinaia di professionisti dell’educazione e dello spettacolo, musei, enti, associazioni, federazioni sportive e aziende leader legate al mondo dell’infanzia provenienti da tutta italia. Dal 13 al 15 aprile (a partire dalle ore 11) piazza Alpini a Bergamo ospita "Bergamo Street Food Festival", un importante evento dedicato al cibo di strada. Evento organizzato da Confesercenti Bergamo. Al Teatro Creberg di Bergamo venerdì 13 aprile in scena alle ore 21 "I Legnanesi" con lo spettacolo "Signori si nasce… e noi?". Sabato 14 aprile in Gamec a Bergamo torna, a grande richiesta, un nuovo appuntamento con "Una Notte al Museo", evento dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni che, curiosi e temerari, non vedono l’ora di scoprire altri segreti di questo spazio magico, uno straordinario luogo che di volta in volta cambia volto per ospitare mostre di artisti famosi, non dimenticandosi mai dei suoi visitatori più piccoli. Per la notte serviranno un sacco a pelo, un materassino, una torcia e, naturalmente, un pigiama. Iniziativa a pagamento: € 40. Percorso a numero chiuso (min. 15 – max. 25). Iscrizioni fino a esaurimento posti, entro e non oltre domenica 8 aprile. Per informazioni e iscrizioni: servizieducativi@gamec.it. BRESCIA Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all'ordine fino all'Arte informale in un percorso di sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane', allestita a Palazzo Martinengo fino al 10 giugno, presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. “Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia”, in mostra fino a 1° luglio a Santa Giulia, Brescia. Tutte le informazioni. Fino a lunedì 30 aprile è in programma la 2° edizione del Festival della Sostenibilità sul Garda, l’evento che promuove la sostenibilità attraverso appuntamenti itineranti dedicati alla cultura, sport, gioco, didattica e riflessione. Domenica 15 aprile a Salò, è in programma un nuovo appuntamento con Vintage Market, la mostra mercato dedicata al vintage, design, fashion e modernariato. Da venerdì 6 a domenica 22 aprile la Frazione Prati di Calcinato, propone la 61° edizione della Festa delle Alberelle, con un ricco programma d’intrattenimento. Sabato 14 aprile presso il Teatro Comunale di Pralboino, va in scena Alboino Reloaded: il ritorno del re: Uno spettacolo teatrale tra storia e leggenda, per ricordare e celebrare le origini. Il 15aprile, a Flero, Sagra del Tagliere: manifestazione enogastronomica con degustazione di prodotti tipici locali a scopo benefico. Il 15 aprile, 4° edizione di "Brescia è campagna amica" tra qualità e tradizione. Il mercato di campagna amica porta nelle varie piazze di Brescia degustazione e vendita di prodotti agroalimentari tipici bresciani a km 0. Numerosi imprenditori agricoli bresciani proporranno le eccellenze agroalimentari locali: formaggi vaccini, caprini e mozzarelle di bufala, olio, vino, marmellate, miele, piante efiori, frutta e verdura, biscotti, salumi bresciani, riso, lumache e molto altro ancora.

COMO

L’edizione 2018 del Luna Park si svolge nell’area denominata “Ex Piazza d’Armi” a Muggiò fino a domenica 15 aprile.

Esposizione alla Biblioteca Comunale di Como dal titolo "Sessantotto e dintorni". Una mostra di fotografie di Attilio Mina e documenti della Biblioteca comunale di Como, a cura di Chiara Milani. Attilio Mina è stato testimone delle prime manifestazioni di studenti e operai avvenute a Como e a Milano, di eventi culturali spontanei e del teatro in piazza di Dario Fo e Franca Rame. Le sue fotografie in bianco e nero raccontano di un mondo travolto dalle istanze di modernità che hanno accompagnato il Sessantotto. Fino al 26 maggio. Ingresso libero. Da lunedì a venerdì 9.30-19. Sabato 14 – 19.

Coderdojo Como sarà presso Lariofiere Como Lecco, in occasione di Erba Elettronica, la fiera dedicata a maker, tecnologia, robotica, elettronica ed innovazione. Laboratori, workshop e presentazioni si svolgeranno nei due giorni di fiera con attività in continuo e laboratori su prenotazione dalle 9:00 alle 18:00 di sabato 15 aprile e dalle 9 alle 18 di domenica 15 aprile. Si gioca e sperimenta con Scratch, Arduino, Micro:bit e molte altre attività di Coding, con e senza computer.

A Como, il 13 aprile ci sarà Amalia Ercoli Finzi, la massima esperta di ingegneria aerospaziale sarà in città per un convegno aperto alla cittadinanza promosso dall'Ordine degli Ingegneri. La scienziata, prima donna italiana come ingegnere aeronautico, presenterà alcune delle sue ricerche. Un evento aperto alla cittadinanza per conoscere da vicino il mondo dell'ingegneria aerospaziale, ma anche per avviare una serie di iniziative volte ad incentivare il dialogo con il territorio partendo dai comaschi, dalle istituzioni, dalle associazioni e dalle scuole. Appuntamento venerdì 13 aprile, alle 21, nell'Aula Magna del Politecnico di via Castelnuovo.

Il 14-15 aprile LarioFiere ospita Erba Elettronica. Orari: sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 18.

CREMONA

Jack Savoretti sarà in concerto al Teatro Ponchielli di Cremona domenica 15 aprile.

Lo Scavolini Store di Casalmaggiore ospita domenica 15 aprile, dalle 17:30 alle 19, uno showcooking dedicato al comfort food con la blogger di iFood Katia Baldrighi. Ingresso gratuito.

Fino al 15 aprile torna "I mattoncini all'ombra del Torrazzo". Anche per quest’anno il Gruppo CremonaBricks propone in esposizione le opere dei propri soci e non solo, tutte realizzate in mattoncini Lego. Saranno costruzioni nel segno della continuità con gli anni passati, in una ottica di continuo sviluppo e miglioramento dei temi realizzati e che già sono stati apprezzati dai visitatori. L’opera principale sarà il grande diorama cittadino a cui di fatto parteciperanno tutti gli espositori. Quest’anno, grande attenzione sarà riservata al dettaglio, proponendo una modello di città nella quale la cura del verde, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della mobilità sostenibile sono valori evidenti e tutti attentamente sviluppati. Non verranno dimenticate, inoltre, le altre aree tematiche, come quella dedicata al gioco e quella riservata al mercatino vintage per gli appassionati alla ricerca del pezzo “che manca”. Orari: lunedì - venerdì dalle 15 alle 19. Sabato e domenica dalle 10 alle 19.

In occasione del progetto “Le parole di don Primo - Conoscere don Primo Mazzolari”, la sala ex violini del Palazzo Comunale di Cremona sarà dedicata a don Primo con un allestimento studiato per far conoscere le opere principali e la biografia del sacerdote cremonese attraverso riproduzioni e documenti originali. La mostra resterà aperta fino al 27 maggio e sarà visitabile da lunedì a sabato dall 9 alle 18, la domenica e i festivi dalle 10 alle 17.

Dopo il successo della seconda edizione, torna Crema.comX, la rassegna del Fumetto a Crema. Sabto 14 e domenica 15 aprile 2018 appuntamento nelle Sale Agello e chiostri del Museo Cremasco. Due giorni dedicati all'arte del Fumetto, con ospiti Paolo Bisi, Luca Bertelè, Alessandro Fusari, Stefano Mirone, Franco Luini e i Gatacornia Comics. Sketch, stand, spazio games, cosplayers, eventi, contest, mostre. Ingresso Libero. Dalle ore 9.30 alle 18.30

Tradizionale mostra-mercato con bancarelle di libri e pubblicazioni varie sotto la Galleria XXV Aprile. Appuntamento dal 6 aprile al 6 maggio, dalle 10 alle 23.

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento sarà un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana. Il tour gastronomico che sta attraversando lo stivale torna in Lombardia con un imperdibile showcooking dedicato al comfort food. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma domenica 15

aprile a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Casalmaggiore. Quali sono quei cibi che fanno bene all’umore e soddisfano i bisogni emotivi? Durante l’evento la blogger di iFood Katia Baldrighi illustrerà al pubblico quali sono i cibi consolatori, stimolanti e amici del buonumore che sanno coccolare e scaldare il cuore. Dopo aver preso nota di preziosi consigli e ricette, gli ospiti potranno assaporare la bontà del piatto preparato e sentirsi subito felici. La blogger mostrerà come preparare una rivisitazione della Matcha Cake, facile da preparare e particolarmente soffice grazie all’uso del mascarpone in sostituzione del burro. Adatto sia come dessert che come torta da colazione, la Matcha Cake al mascarpone ha un

ingrediente caratteristico, il tè Matcha, un tipico superfood, oggi facilmente reperibile e noto soprattutto per le sue forti proprietà antiossidanti. Basta scioglierlo in poco latte tiepido e il gioco è fatto. Se poi si aggiunge come tocco finale una golosa colata di cioccolato bianco, sarà sufficiente un solo assaggio per innamorarsene.

LECCO

Domenica 15 aprile alle ore 9.30 gli appassionati della mountain bike potranno partecipare al settimo Trofeo Memorial Patrizia Mapelli, valida come 3. prova del Master CicloPozzi.

Fino al 6 maggio al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco in scena la mostra "Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012", che costituisce il secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del Maestro Sannita che il Comune di Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e la Galleria Bellinzona, all’interno della IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura - Confcommercio Lecco, nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio.

Sabato 14 aprile dalle ore 10.30 alle 11.30 "Tutti nella tana!": letture ad alta voce e consigli per tutti i bambini presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Civica "U. Pozzoli" di via Giuseppe Bovara a Lecco.

Venerdì 13 aprile si conclude la terza edizione della rassegna CineinCittà, patrocinata dal Comune di Lecco e organizzata in collaborazione con Lecco Film Commission e Spettacolaree. A partire dalle 21 presso lo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo, con ingresso libero e fino ad esaurimento posti, verrano proiettati il mediometraggio #storiadiunagoccia di Nicoletta Favaron, regista lecchese e nuova vice presidente del Festival della Montagna e dell’Esplorazione Città di Trento in programma dal 26 aprile al 6 maggio, e il corto L'albero di cartone di Maurizio Faia. La serata proseguirà con i videoclip del rapper lecchese Emanuele Battazza, in arte "Batti" e del fotografo e videomaker Matteo Colombo e si concluderà con il saggio degli allievi che hanno partecipato ai corsi e laboratori organizzati dall'associazione Spettacolaree. Ai primi classificati delle 3 categorie in gara l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza consegnerà personalmente un abbonamento valido per la rassegna teatrale Altri Percorsi 2018, al via a partire dal mercoledì 18 aprile al cineteatro Palladium di Lecco. Tutti i registi e i filmaker che hanno contribuito alla realizzazione de CineInCittà 2018 riceveranno un attestato di partecipazione.

LODI

In occasione del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico Numismatico Lodigiano, in collaborazione con Unitre Lodi, Società Generale di Mutuo Soccorso, Museo della Fotografia di Cavenago d'Adda, Associazione Bersaglieri d'Italia di Lodi, Associazione Combattenti e Reduci sezione di Sant'Angelo Lodigiano, Accademia delle Arti Gerundia, Circolo Filatelico Numismatico Cremasco, Circolo Filatelico di Costanza, il sig. Paolo Stabilini e il sig. Pierpaolo Zanaboni, presenta la mostra sul grande evento bellico "Fu vera gloria? Lodi e il Lodigiano nel turbine della guerra 1915-1918". L'esposizione sarà aperta da venerdì 6 aprile a martedì 1° maggio, presso Palazzo Barni in Corso Vittorio Emanuele. Ingresso libero.

Dal 7 al 22 aprile a Lodi è in scena la mostra di pittura "Due amici, dagli appennini alla Bassa" di Dionisio Quèrques e Franco Marchesi. L'esposizione sarà aperta presso l'ex chiesa dell'Angelo, nei seguenti orari di apertura: da martedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 19, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

Allo spazio espositivo Bipielle Arte, due artiste (Loredana De Lorenzi e Elena Amoriello), madre e figlia, portatrici di differenti esperienze artistiche, esperienze di vita e di personalità, ma unite dall'amore per l'arte si confrontano nel tentativo di trasmettere la forza comunicativa ed espressiva che può celarsi nel profondo del mondo interiore femminile: gioia, infinita, serenità, malinconia, amore, sofferenza e riscatto. In scena "orizzonti infiniti orizzonti convergenti" a cura di Matilde Romito. Fino al 15 aprile.

Sabato 14 aprile dalle ore 15 alle 17 appuntamento con "La pelle della città" (Lodi for Kids, in collaborazione con Elena Mariani): tutti a piedi in giro per Lodi (ritrovo ai Leoni della Cattedrale in piazza Vittoria). Trekking urbano e avventura sensoriale per giovani esploratori: alla scoperta di suoni, odori, colori e texture della nostra città, con realizzazione di un libro imbullonato del nostro viaggio per famiglie con bambini/e dai 4 anni, max 10 famiglie

iscrizione a info@lodi4kids.it

Domenica 15 aprile per la Stagione Internazionale di Chitarra Classica 2018 giunta alla 13a edizione, promossa dall'Atelier Chitarristico Laudense con il patrocinio del Comune di Lodi, si esibisce Andrea Gonzales Caballero il giorno. Appuntamento alle ore 17 presso l'Aula Magna del Liceo "P. Verri", in via San Francesco 11.



MANTOVA

Fino al 22 aprile, al Mantova Outlet Village in via Marco Biagi a Bagnolo San Vito a Mantova, la mostra fotografica "I love New York: fotografie di Brian Hamill – Woody Allen, Robert De Niro e le icone del cinema", una personale di Brian Hamill, fotoreporter e fotografo di scena, che dagli anni '70 ha lavorato sul set di oltre settantacinque film, di cui ventisei solo di Woody Allen. La mostra ad ingresso gratuito, è composta da 60 scatti e presenta, per la prima volta in Italia, immagini tratte dai set. (Tutte le informazioni)

Provengono dalla collezione del Multimedia Art Museum di Mosca, e sono state selezionate dalla curatrice Olga Sviblova, le foto esposte nella mostra “Alexander Rodchenko. Revolution in photography”, in programma fino al 27 maggio a Palazzo Te di Mantova. Si tratta di 150 scatti del fotografo russo Alexander Rodchenko, dai negativi originali degli anni '20 e '30 del grande maestro, esponente di primo piano dell'avanguardia sovietica.

Arriva “Sposi a Primavera”, l’appuntamento primaverile per tutti i futuri sposi e gli appassionati del wedding che a Villa Di Bagno (Porto Mantovano, Mn) troveranno un team di professionisti del matrimonio riuniti per una giornata speciale a entrata libera. Domenica 15 aprile l’ottocentesca villa di Porto Mantovano aprirà i suoi cancelli dalle 10 alle 20: un open day dedicato all’organizzazione del matrimonio o di altri eventi importanti, da ricordare, con la partecipazione di una trentina di esperti del settore che forniranno consigli, idee, spunti e dimostrazioni, presentando i loro prodotti e servizi e incontrando il pubblico tra degustazioni, live ed eventi. A impreziosire la manifestazione ci sarà anche un’esposizione di automobili d’epoca. La giornata ha il patrocinio del Comune di Porto Mantovano ed è aperta a tutti: a chi si deve sposare e deve ultimare i preparativi per il gran giorno, a chi vuole vivere l’atmosfera romantica e sognante della dimora storica con il suo parco secolare, e a chi è a caccia di nuove idee per un evento speciale come un battesimo, un anniversario o una festa di laurea. A primavera, il parco della villa è nel suo massimo splendore: incantevoli le fioriture sui laghetti e tutt’intorno, il verde rigoglioso degli alberi e le raffinate suggestioni di angoli unici come il boschetto di bambù e il romantico tempietto. Questa è la cornice che ospiterà abiti da sposa e sposo, acconciature e make up eseguiti “in diretta”, servizi catering, bomboniere,

gioielli, allestimenti floreali, animazione, partecipazioni, autonoleggio, servizi fotografici, intrattenimento musicale, suggerimenti per il viaggio di nozze e molto altro ancora, domenica 15 aprile dalle 10 alle 20 tra le sale e il parco di Villa Di Bagno, a Porto Mantovano (ingresso da via Bachelet).

Nei Tinelli di Palazzo Te a Mantova la mostra fotografica #IN TAVOLA a cura di Melina Mulas con Francesca Vischi e Gianmaria Puntiroli, che raccoglie le foto scattate dagli studenti delle scuole superiori mantovane sul tema del cibo e più in generale sulla grande tradizione culinaria mantovana. Le foto saranno esposte, con ingresso libero, fino al 29 aprile. (Tutte le informazioni)

Sabato 14 aprile alle 21 alla Home di Teatro Magro, concerto con la partecipazione di Marc Abrams, Riccardo Biancoli e Nevio Zaninotto. Il trio si muove principalmente in ambito jazzistico ripercorrendo quella fase sperimentale e libera che ha caratterizzato, a partire dalla fine dagli anni ’50, la fertile stagione del free jazz. Il costo del biglietto è di 10 euro ad eccezione. Per prenotazioni: associazionequattrotrentatre@gmail.com

MONZA

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga diGuerre Stellari. (Tutte le informazioni)

Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics". Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l’Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la creatività nell'arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il “Wonderlands of Asian Comics” si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l'influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio dedicato ai Cosplay.

Fino al 22 aprile presso la Villa Reale di Monza in scena la mostra "Nobody sees me like I do". In mostra le opere inedite di Sam Havadtoy, uno degli artisti più interessanti e originali della scena newyorkese tra gli anni settanta/ottanta legato a personaggi come Keith Haring, Andy Warhol, Yoko Ono. La recente polemica dei quadri falsi di Modigliani e l'esposizione Serial Classic della Fondazione Prada sull'idea della copia rispetto all'originale, ha ispirato l'artista nella realizzazione di un progetto espositivo dove si incontrano oggetti, dipinti, arazzi, quadri e sculture in bronzo decoratri con pizzi colorati tra le quali la riproduzione di due eroi dell'animazione quali Bugs Bunny e Betty Boop.

Nella sua mostra personale, dal titolo "Greetings from Mars", Matteo Negri il colore come fondamentale elemento di dialogo tra lo spazio e la forma e ne fa uno strumento di indagine della superficie e delle sue possibilità riflettenti. Sviluppato in contiguità con la collezione permanente del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, il progetto presenta due diverse tipologie di opere, i Piano Piano e le Carte, pensate come elementi installativi entro i quali l'osservatore è chiamato, mediante una lenta contemplazione, a determinare se stesso nella relazione con le opere e a ricostruire il rapporto che lo lega allo spazio. Fino al 15 aprile secondo i seguenti orari: mercoledì e venerdì 10-13, giovedì, 16-23, sabato e domenica 10-12/15-19.

PAVIA

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere quarant'anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti.

I mosaici pavimentali di epoca romanica conservati nell'antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura, dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be, nella mostra aperta ai Musei Civici di Pavia. Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up, tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

L'associazione Calyx organizza per domenica 15 aprile una passeggiata didattica sulle erbe selvatiche commestibili d’Oltrepò, con merenda a base di ricette tipiche e lezione di cucina. Ritrovo ore 14.15 presso l'agriturismo Chiericoni di Rivazzano Terme. Richiesta prenotazione al numero 349/5567762.

ll 15 aprile, avrà luogo a Castana la 4^ edizione della manifestazione Arte in Fiera di Primavera. Si parte dalle 9 con il Mercatino dei prodotti tipici locali, dell’artigianato, dell’hobbistica e accessori vintage lungo la Via Principale del bel borgo collinare. Dalle 12 alle 14 Percorso Enogastronomico con ” Risotto allo Zafferano di Mornico”, “Burtleina Piacentina e “Picula ‘d Caval”, “Farinata di FraNico” e “Formaggi tipici Piemontesi e Valdostani”; il tutto accompagnato dagli ottimi vini del territorio.

Il 14 e 15 aprile, 1° edizione di Artigiani del Gusto sul Lago. Presso il parco dei Tre Laghi di Gravellona Lomellina si svolgerà la Rassegna Nazionale Mestieri e Prodotti Artigiani nel campo Enogastronomico, della Cucina e della Tavola. Diverse aziende agricole presentano i loro prodotti agroalimentari selezionati mentre gli artigiani esibiranno oggetti per la cucina, la tavola e la casa. Presente anche un’area di street food.

SONDRIO

Castel Masegra di Sondrio ospiterà tutti i sabati dal 17 marzo al 16 aprile la mostra Envisioning creative landscapes: scenari, fruizioni e proiezioni intorno al Museo della Montagna di Sondrio. In mostra i progetti degli studenti di: Laboratorio di allestimento museale, Design workshop di comunicazione.La mostra sarà visitabile tutti i sabati con orario 14.30/18.30 e domenica 15 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Fino a sabato 14 aprile a Palazzo Martinengo appuntamento con la mostra "Guardare il cielo per capire la Terra". La curatrice della mostra Paola Rainoldi ha volto lo sguardo a questo pezzo della nostra storia della astronomia in quanto lo studio delle latitudini e del movimento dei poli fu uno dei progetti astronomici più importanti del periodo a cavallo dei due secoli e fu uno dei primi progetti internazionali che vedeva coinvolti scienziati senza barriere di stato o di provenienza. La mostra è visitabile seguenti orari: orari 10-12 e 17-19.

Il 14 aprile, Mercatini di hobbistica Morbegno: mercatini di hobbistica allestiti in Via Garibaldi e presso i giardini pubblici.

Il 14 aprile, alle 21, Rassegna teatrale – La sposa promessa Traona – Auditorium Spettacolo a cura de I Legnonesi di Colico. Ingresso € 5,00.

Il 14 aprile, alle 21, Concerto – Concerto di Primavera Morbegno – Auditorium S. Antonio. Esibizione della School Band, diretta dal M Eugenio Arrigoni, e della Società Filarmonica di Morbegno, diretta dal M Pietro Boiani. Ingresso libero.

Il 14 aprile, alle 21, Teatro – Vulà l’è util… Aterà l’è necesari! Val Masino – Fraz. Cataeggio - Oratorio Commedia teatrale in tre atti a cura della compagnia “Attori per caso” di Andalo Valtellino.

Il 15 aprile, Mostra zootecnica bovini di razza bruna, OB e capre di razza Orobica Talamona – Piazza San Carlo Benedizione degli animali e alle ore 09.30 mostra del bestiame. Alle ore 13.30 presentazione della mostra Carrozze in Valtellina e alle ore 16.00 premiazioni. Possibilità di tour in carrozze per grandi e bambini nel centro del paese. ore 11.00 Mercatini di Primavera

Il 15 aprile, a Talamona, mercatini di hobbistica, antiquariato, vintage e prodotti tipici lungo Via Gavazzeni. Presso il nuovo centro polifunzionale S. Carlo, dalle ore 12.15, si potrà degustare un pranzo tipico ed i gonfiabili per i bambini. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Il 14 aprile va in scena Sondrio Street Climbing, l'evento sportivo di arrampicata urbana, giunto alla 7^ edizione e divenuto ormai un classico, è pronto ad animare il centro di Sondrio. Durante il Sondrio Street Climbing, infatti, centinaia di partecipanti scalano in stile bouldering i palazzi istituzionali della città, come il municipio, le banche, la questura e il Palazzo della Provincia, oltre che le vetrine dei negozi del centro. L'evento, oltre a coinvolgere arrampicatori provenienti da tutta Italia, è sicuramente molto suggestivo e affascinante anche per i semplici spettatori che possono vedere gli atleti scalare "luoghi impossibili".

Pronti a trascorrere una settimana di puro divertimento e grande musica con i migliori DJ internazionali? Dal 14 al 20 aprile, si tiene Livigno Snow Musica week: si balla con Dj Antoine, Baby K, Jerry Calà, Eastblock Bitches e molti altri! Lo Snowland Festival quest’anno si trasforma in Livigno Music Week con l’evento principale che si terrà al Passo d’Eira. Quest’anno lo Snowland Festival oltre alla musica propone inoltre diverse attività collaterali: Snow Splash, la pozza d’acqua sulla neve che dovrà essere superata dai partecipanti con sci e snowboard; Beach Party a 3000 m di quota presso il Carosello 3000; Party al Mottolino Fun Mountain; Apreski & BBQ.

VARESE

Domenica 15 aprile alle un’esplosione di colori conquisterà le strade di Castellanza grazie a Urban Color Castellanza, una camminata di 5 chilometri a passo libero per le vie cittadine. La camminata è aperta a tutti: ciascuno potrà scegliere la propria andatura e il proprio colore preferito. La partenza è prevista alle 15.30 da viale Rimembranze con arrivo in piazza Leonardo Cerini.

Luna Park del Lago - Schiranna di Varese dal 24 marzo all'1 maggio 2018, per una Pasqua ed una Pasquetta…con l’adrenalina! Una meta ideale per la gita fuori porta con la famiglia e con gli amici. Novità della stagione: la giostra Star Flyer, un’altalena rotante ad un’altezza a dir poco vertiginosa. Inoltre ci saranno la nave pirata Corsair.

E’ in arrivo la prima edizione di Volandia Comics &Games, che si terrà a Volandia, il Parco e Museo del volo di Somma Lombardo, il 14 e 15 aprile dalle 10 alle 19. Una full immersion nel mondo del fumetto, del gioco e dei cosplay.

Giunge al ventunesimo anno la mostra e mercato di florovivaismo "Le Giornate delle Camelie" in programma a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, sabato 14 e domenica 15 aprile dalle 10 alle 18 in collaborazione con la Società italiana della camelia.

Max Pisu e Claudio Batta saranno protagonisti nella serata di venerdì 13 aprile, alle 21, dello spettacolo "Il rompiballe" di Francis Veber, in scena al Teatro Manzoni di Busto Arsizo.

Gallarate Classic, la stagione musicale organizzata dall'associazione "Musica al Sacro Cuore" in collaborazione con il Comune di Gallarate, propone venerdì 13 aprile alle 21 il concerto al Teatro del Popolo del giovane pianista russo Dmitry Ablogin che eseguirà musiche di Chopin e Ciaikovsky.

Una nuova mostra alla Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo a Gallarate: dal 28 marzo al 27 aprile Nino Leto presenta una serie di foto testimonianza delle esperienze della vita e delle prerogative delle diverse culture in una mostra a cura di Claudio Argentiero, nell’ambito del Festival Fotografico Europeo ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico Italiano e giunto alla sua settima edizione. Si tratta di 'Storie di un fotoreporter 1979-2007' di Nino Leto, testimone attento dei fatti del mondo, Nino Leto occupa, con il suo importante percorso professionale, un posto di grande e riconosciuta reputazione tra i protagonisti della fotografia italiana. In questa mostra offre al pubblico una propria visione che tesse uno stretto legame con gli sguardi profondi delle tante persone incontrate in oltre trent'anni di continuo mestiere. Chiuso domenica 1 aprile (Pasqua), lunedì 2 aprile e mercoledì 25 aprile.

La Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì.

In occasione del Festival fotografico europeo, le opere di Marina Kazakova raccolte nel progetto "La poetica dell’infanzia" saranno esposte presso lo studio legale Albè e Associati di Busto Arsizio dal 22 marzo al 15 aprile. Orari di visita al pubblico (ingresso libero): 2 -8-15 aprile h. 15.00 – 17.30; 7-14 aprile h. 10.00 – 12.00 e su appuntamento allo 0331.639176.

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia, realtà nata per favorire la tutela, la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli Orti Botanici aderenti (Bergamo, Bormio, Milano Brera, Milano Città Studi, Pavia, Toscolano Maderno, Villa Carlotta), presenta la mostra itinerante "Seduzione Repulsione - quello che le piante non dicono" realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano. Dopo la nona tappa ospitata a Venezia, la mostra arriverà a Ispra, sul meraviglioso lago Maggiore, ospitata dal 7 al 29 aprile a Villa Quassa, con inaugurazione sabato 7 aprile alle 15, per poi proseguire, dal 2 al 20 maggio all’interno Centro Ricerche della Commissione Europea con sede a Ispra, che sostiene il progetto. Una mostra dedicata alle piante dal punto di vista delle piante. La mostra fa luce su alcuni meccanismi riproduttivi e di sopravvivenza messi in atto nel mondo vegetale proponendo un racconto in chiave fitocentrica, ossia indipendente dalla relazione con l’uomo.