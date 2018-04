Milano, 6 aprile 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 6, 7 e 8 aprile.

MILANO

L'8 aprile va in scena la XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon che richiamerà nel cuore della città meneghina top runner provenienti da ogni parte del mondo e amanti della corsa. Con partenza e arrivo in corso Venezia, l’evento prenderà il via alle 9 e si snoderà lungo un percorso cittadino di 42 km attraverso i luoghi più suggestivi della città. Il motto della 42km milanese sarà “Run Fast”. Per il secondo anno il Marathon Village si troverà all’interno del quartiere City Life, presso il Mico LAB: circa 5.000 mq di superficie dove runner, pubblico e cittadini potranno ritirare i pettorali, visitare le vetrine riservate ai nuovi prodotti e partecipare a diversi workshop e sessioni di fitness e training. Il villaggio espositivo sarà aperto venerdì 6 (dalle 10 alle 20) e sabato 7 aprile (dalle 9 alle 19). Accanto alla maratona individuale, non può mancare infatti la corsa non competitiva a staffetta per team di 4 persone. La Europ Assistance Relay Marathon è ormai da otto anni (edizione “zero” nel 2010) un appuntamento imperdibile per i runner che vogliono coniugare il piacere di una sana attività fisica con quello di raccogliere fondi a favore di una delle Organizzazioni Non Profit che hanno aderito al Charity Program 2018. Sono oltre 100 le onlus che fanno affidamento sulla generosità e la determinazione dei propri sostenitori per confermare EA7 Milano Marathon come il singolo evento sportivo italiano più rilevante per le attività di fundraising. Tutte le informazioni.

Siete pronti a salire sul Campanile più antico di Milano, che ha più di 1000 anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche del Campanile dei Sospiri della Basilica di San Celso in Corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Le visite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend fino al 31 luglio 2018, dalle ore 15 alle ore 20. (Tutte le informazioni)

Domenica 8 aprile il Centro Asteria di piazza Carrara a Milano propone un pomeriggio "BLU" per promuovere l'informazione sul tema del'autismo attraverso due proiezioni in modalità Autism Friendly Screening del film per famiglie "RUDOLF, alla ricerca della felicità" (ore 15 e 17:30, €4) e "FAVOLE IN BLU", una lettura animata di fiabe sul tema della comunicazione e dell'amicizia per bambini dai 4 agli 8 anni (ore 16:45, ingresso gratuito).

C on l’arrivo della bella stagione Piazza Portello - zona Viale Certosa-Piazzale Accursio -, si anima con il Mercatino di Primavera: l’appuntamento con il meglio dell’artigianato, della manifattura e delle specialità enogastronomiche di stagione è da venerdì 23 marzo a domenica 8 aprile. Un’occasione per godersi l’aria primaverile curiosando tra le casette di legno che ospiteranno i prodotti realizzati da maestri artigiani: dall’oggettistica primaverile di home decor ai fiori da balcone, dai prodotti cosmetici ai profumi a base di lavanda fino ai gessetti profumati. I visitatori potranno acquistare prodotti enogastronomici di prima qualità, da assaporare in compagnia di familiari e amici, come biscotti artigianali e cioccolato, frutta disidratata e molto altro ancora.

I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

Sabato 7 aprile dalle 15 alle 17 la Cascina Cuccagna ospita la grande Festa di primavera. (Tutte le informazioni)

Sabato 7 Aprile dalle 16 alle 18 presso Eterotopia (via Risorgimento 21, San Giuliano Milanese) si terrà un laboratorio di arteterapia (pennellate di serotonina) con tema "Alice, lo specchio e il colorconiglio" dedicato a tutti i ragazzi delle scuole elementari, medie e a chiunque desideri mettersi in gioco, creando, affinché riesca ad esprimersi attraverso l'arte e il divertimento. Eterotopia fornirà il materiale artistico necessario. Ingresso a offerta libera

Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra "Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunisce in un’unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e vede anche la partecipazione di autorevoli musei internazionali, con l’esposizione di alcuni capolavori finora mai visti in Italia (Tutte le informazioni)

Fino al 6 aprile 2018 nella chiesa di San Gottardo in Corte sarà esposta una della opere più importanti della produzione scultorea di Venturino Venturi: la Pietà di Micciano, realizzata nel 1997 in marmo bianco di Carrara.

Mary Poppins il Musical -basato sulle storie di P.L. Travers e sul film omonimo firmato Walt Disney- sarà al Teatro Nazionale fino al 13 maggio 2018. La storia della governante più amata di sempre viene raccontata attraverso un show travolgente, tra effetti speciali, coreografie e brani iconici come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì e Un poco di zucchero. La versione italiana del musical vede un ricco cast e un'orchestra che suona musica dal vivo, sontuosi costumi e spettacolari cambi di scena, per far rivivere al pubblico le indimenticabili scene del film di Robert Stevenson. Lo spettacolo, diretto da Federico Bellone, dal libretto di Julian Fellowes, ha nuove canzoni e musiche di George Stiles e Anthony Drewe (musiche e canzoni originali di Richard M. Sherman e Robert Sherman) e coreografie di Andrew Wright.

Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell’area metropolitana milanese. E’ “Milano il Mondo!”, il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un’area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita.

Il Centro di Arese ospita in esclusiva Da Vinci Experience, una mostra multimediale immersiva in grado di raccontare il genio di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline, attraverso un progetto espositivo che fa dell’edutainment il suo punto forte. Dal 16 febbraio gli ospiti saranno “al centro” di uno spettacolo culturale e formativo irripetibile, adatto a tutta la famiglia. Da Vinci Experience regala al visitatore un’esperienza unica, attraverso un video mapping di centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione, inserti video in full HD e una colonna sonora diffusa a 360° in Dolby surround. La mostra è stata allestita al primo piano presso l’area eventi. Si potrà inoltre provare l’esperienza della realtà virtuale 3D firmata Orwell. Accanto alla mostra sono state allestite delle postazioni Oculus VR che ti permetteranno di entrare dentro al carro armato di Leonardo e interagire con i suoi meccanismi, di navigare con la barca a pale, di ammirare il volo della vite aerea e dell’ornitottero e molto altro. La mostra Da Vinci Experience rimarrà aperta presso Il Centro tutti i giorni, fino al 15 aprile 2018. Tutte le informazioni

Le aperture domenicali gratuite del Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sono riprese con il consueto orario, dalle 10 alle 18. Come per gli anni passati, grazie all'iniziativa dell'Amministrazione regionale, senza bisogno di prenotare, il pubblico potrà visitare gratuitamente il punto panoramico del Grattacielo sede istituzionale della Giunta Regionale. Dal Belvedere del 39° piano - che con i suoi 160 metri di altezza è il più alto in Italia - i visitatori potranno ammirare un'ampia e spettacolare vista sulla città, potendo anche godere, quando il cielo è più limpido, di un orizzonte che si spinge fino alle cime dell'arco alpino.

Dal 30 marzo al 12 aprile, presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema a Milano, Fondazione Cineteca Italiana presenta Claudia Cardinale. Diva d'autore, una rassegna per festeggiare gli ottant'anni (15 aprile 1938) dell'attrice italiana emersa negli anni Sessanta e nota al pubblico internazionale: Claudia Cardinale. Un omaggio che offre una panoramica sui suoi piu' celebri film realizzati per grandi autori italiani: Luchino Visconti (Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli), Federico Fellini (8½), Mauro Bolognini (Il bell'Antonio), Luigi Comencini (La ragazza di Bube), Sergio Leone (C'era una volta il West), Luigi Zampa (Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata), Damiano Damiani (Il giorno della civetta) e tanti altri.

Il 7 e l'8 aprile, manifestazione florovivaistica dedicata agli amanti del verde organizzata da Pro loco Cusago in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

L'8 aprile va in scena Fiori e Sapori sul Naviglio Grande: la nuova edizione primaverile della tradizionale festa di che vede protagonisti più di 200 florivivaisti provenienti da tutta Italia. Fiori e piante di tutti i generi esposte scenograficamente lungo le sponde del Naviglio Grande a Milano, dalle 9:00 del mattino fino al tramonto.

La mostra Il Lungo Addio di Luca Conca si terrà da giovedì 29 marzo al 28 aprile 2018 presso la galleria Manifiesto Blanco, di via Benedetto Marcello 46 a Milano. La mostra è aperta ogni giorno dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19, chiusa il lunedì e la domenica. (Tutte le informazioni)

Venerdì 6 e sabato 7 Aprile alle 20, presso Altrove Teatro Studio (via Giorgio Scalia 53, Milano) è tempo di letture e musica dal vivo, con lo spettacolo "Blues in sedici" di Stefano Benni, adattato e diretto dalla regia di Ottavia Bianchi, tra le protagoniste sul palco insieme agli attori Giorgio Latini, Alessandra Mortelliti, Stefano Vona Bianchini e al chitarrista Giacomo Ronconi.

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma domenica 8 aprile a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Manerbio. Il giovane maestro Luca Perego intratterrà gli ospiti con un goloso laboratorio di pasticceria alla scoperta della Number Cake, ideale per celebrare anniversari e compleanni. Gusto, estetica e divertimento sono gli ingredienti fondamentali. Mani in pasta dunque! E solo dopo aver partecipato alla realizzazione del dolce perfetto, il pubblico potrà leccarsi le dita con un assaggio “cremoso”. L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Manerbio, uno spazio di 250mq in via Leno 2 che raccoglie un’ampia selezione della gamma Scavolini.

BERGAMO Prosegue alla Gamec "Raffaello e l'eco del mito" il nuovo progetto della Fondazione Accademia Carrara realizzato in collaborazione con la GAMeC e in coproduzione con Electa/Marsilio. Partendo dal San Sebastiano dell’Accademia Carrara, l’esposizione - a cura di Maria Cristina Rodeschini, Emanuela Daffra e Giacinto Di Pietrantonio - racconta la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la sua fortuna. In mostra 60 opere fino a domenica 6 maggio. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9.30 alle19. In occasione dei 100 anni dall'istituzione del museo di scienze naturali Caffi in piazza Cittadella (Città Alta) si terrà una straordinaria mostra sui dinosauri. In esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, anche a grandezza naturale, alcuni sistemati in piazze cittadine. Ma si potranno ammirare anche riproduzioni di animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre. A 170 anni dalla morte di Gaetano Donizetti, a Bergamo si terrà un tour a tema con degustazione nei luoghi che hanno segnato la vita del grande compositore orobico. Ritrovo in piazza Duomo alle 14.45. Quota di partecipazione 13 euro. Info e prenotazioni: terredibergamo@gmail.com. Proseguono i laboratori per famiglie al Museo Bernareggi, a Bergamo. Sabato 7 aprile alle 15 in programma un nuovo appuntamento di Arte a merenda, un’occasione per mettere in gioco genitori e figli, confrontandosi con i grandi maestri dell’arte contemporanea. Ogni incontro si concluderà con una gustosa merenda. Secondo appuntamento: un sacco bello. Dieci ventilatori, un sacchetto da ritagliare ed un pizzico di magia ci faranno scoprire una danza alquanto bizzarra. Età consigliata: dai 3 ai 12 anni. Sabato 7 e domenica 8 aprile si terrà Berghèm Bug #11, il raduno di Maggiolini Volkswagen. Ritrovo sabato 7 aprile dalle 14 alle 16 in piazza Manzù, a Clusone per l'iscrizione e la consegna dei gadgets. Alle 17 partenza e giro turistico direzione Monte Pora con sosta al Passo della Presolana. Alle 18 rientro in piazza della Rocca. Domenica 8 aprile dalle 8.30 alle 11 ritrovo a Bergamo, nel parcheggio della concessionaria VW Bonaldi. Alle 11 partenza in direzione di Clusone per un giro turistico e arrivo alle 12 in piazza Manzù. Alle 14.30 estrazioni lotteria. Costo d'iscrizione: 10 euro a vettura. Da mercoledì 4 a domenica 8 aprile Domina Domna, il Festival della Cultura al Femminil, con le sue forme e i suoi colori, trasformerà Bergamo in un grande palcoscenico diffuso. Il festival, giunto alla sua settima edizione, è organizzato dall’associazione La Scatola delle Idee con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, Confartigianato Bergamo con il Movimento Donne Impresa, e Confindustria Bergamo. Quartier generale del festival il DD Point, l’ex-asilo Principe di Napoli di via Pignolo 11, chiuso per lungo tempo e rimesso a nuovo grazie alla collaborazione delle reti cittadinee degli ex-allievi della Scuola Edile di Bergamo. Un angolo eclettico e creativo nascosto nel borgo di Pignolo, pronto ad esplodere e fare innamorare grandi e piccine/i con spettacoli, proiezioni, musica e danze che lo renderanno il luogo delle molteplici identità aperto a tutti, dagli 0 a 99 anni. Il Castello Silvestri di Calcio, ospiterà domenica 8 Aprile Nozze al Castello, fiera per gli sposi. La fiabesca location rinascimentale, farà da cornice a una mostra-mercato interamente dedicata al matrimonio organizzata da Sposimmagine con circa 25-30 espositori dell'area tra Bergamo, Crema, Milano e Franciacorta. Dalle 10 alle 18:30 Ingresso libero. BRESCIA Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all'ordine fino all'Arte informale in un percorso di sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane', allestita a Palazzo Martinengo fino al 10 giugno, presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile presso la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda, torna l’annuale appuntamento con Fiori nella Rocca, la mostra mercato dedicata alle piante e ai fiori rari. “Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia”, in mostra fino a 1° luglio a Santa Giulia, Brescia. Tutte le informazioni. Dal 24 marzo all’8 aprile il Castello di Desenzano ospita la mostra Le Emozioni del 100 Giro d’Italia. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile presso la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda, torna l’annuale appuntamento con Fiori nella Rocca, la mostra mercato dedicata alle piante e fiori rari. Tutte le informazioni. Da venerdì 6 a domenica 8 aprile, Viale Repubblica nel Comune di Iseo, ospita il Mercato Europeo, con le sue gustose bancarelle, per gustare i sapori delle tradizioni europee. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile la Caserma dell’Artiglieria di Peschiera del Garda, ospita Vivi Vintage. Ingresso 3 euro Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile il Museo Diocesano di Brescia, ospita la nuova edizione di Il Giappone nel Chiostro. L’evento che giunge quest’anno al 13° anno prevede: esposizioni, assaggi, dimostrazioni di arti marziali, Cerimonia del tè e molto altro.

COMO

Al Teatro Sociale di Como venerdì 6 aprile alle 20.30 "Ivan", liberamente tratto da I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij. Con Fausto Russo Alesi, drammaturgia Letizia Russo, regia Serena Sinigaglia.

Sabato 7 aprile il Teatro Sociale di Como ospiterà invece "Giselle", alle 20.30. In scena il Balletto di Roma. Coreografie Itamar Serussi Sahar, Chris Haring/Liquid Loft

Venerdì 6 aprile alle 15.30 allo SpazioGloria di via Varesina la proiezione di "Caravaggio. L’anima e il sangue". Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. È un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. La voce dell’io interiore di Caravaggio, emotiva, evocativa ed al tempo stesso intima, è quella di Manuel Agnelli.

L’edizione 2018 del Luna Park si svolge nell’area denominata “Ex Piazza d’Armi” a Muggiò fino a domenica 15 aprile.

Esposizione alla Biblioteca Comunale di Como dal titolo "Sessantotto e dintorni". Una mostra di fotografie di Attilio Mina e documenti della Biblioteca comunale di Como,

a cura di Chiara Milani.Attilio Mina è stato testimone delle prime manifestazioni di studenti e operai avvenute a Como e a Milano, di eventi culturali spontanei e del teatro in piazza di Dario Fo e Franca Rame.

Le sue fotografie in bianco e nero raccontano di un mondo travolto dalle istanze di modernità che hanno accompagnato il Sessantotto. Fino al 26 maggio. Ingresso libero. Da lunedì a venerdì 9.30-19. Sabato 14 – 19.

CREMONA

Sabato 7 e domenica 8 aprile dalle 10 alle 19 torna "I mattoncini all'ombra del Torrazzo". Anche per quest’anno il Gruppo CremonaBricks propone in esposizione le opere dei propri soci e non solo, tutte realizzate in mattoncini Lego. Saranno costruzioni nel segno della continuità con gli anni passati, in una ottica di continuo sviluppo e miglioramento dei temi realizzati e che già sono stati apprezzati dai visitatori. L’opera principale sarà il grande diorama cittadino a cui di fatto parteciperanno tutti gli espositori. Quest’anno, grande attenzione sarà riservata al dettaglio, proponendo una modello di città nella quale la cura del verde, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della mobilità sostenibile sono valori evidenti e tutti attentamente sviluppati. Non verranno dimenticate, inoltre, le altre aree tematiche, come quella dedicata al gioco e quella riservata al mercatino vintage per gli appassionati alla ricerca del pezzo “che manca”.

Domenica 8 aprile dalle 8 alle 19 in piazza Stradivari a Cremona appuntamento con il tradizionale mercato di Campagna Amica: Sinfonia di fiori e sapori.

Sabato 7 aprile appuntamento con CremonaJazz 2018 e l'AperiJazz (Satta – Guerretti – Venturini). Insieme all’aperitivo si potrà ascoltare gratuitamente dell’ottima musica jazz, ideale sottofondo per rilassarsi e predisporsi al concerto serale. Appuntamento alle 18.30 presso Chiave di Bacco.

Tradizionale mostra-mercato con bancarelle di libri e pubblicazioni varie sotto la Galleria XXV Aprile. Appuntamento dal 6 aprile al 6 maggio, dalle 10 alle 23.

In occasione del progetto “Le parole di don Primo - Conoscere don Primo Mazzolari”, la sala ex violini del Palazzo Comunale di Cremona sarà dedicata a don Primo con un allestimento studiato per far conoscere le opere principali e la biografia del sacerdote cremonese attraverso riproduzioni e documenti originali. La mostra resterà aperta fino al 27 maggio e sarà visitabile da lunedì a sabato dall 9 alle 18, la domenica e i festivi dalle 10 alle 17.

LECCO

Domenica 8 aprile il Convento e la Chiesa di Pescarenico saranno aperti dai volontari della parrocchia per visite guidate e/o libere alle 15 alle 18.

Fino al 6 maggio al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco in scena la mostra "Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012", che costituisce il secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del Maestro Sannita che il Comune di Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e la Galleria Bellinzona, all’interno della IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura - Confcommercio Lecco, nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio.

Sabato 7 aprile in scena "Leggimi subito, leggimi forte": letture ad alta voce per bambini da 18 a 36 mesi presso l'angolo morbido della Sala Ragazzi nella Biblioteca Civica di via Bovara a Lecco. Appuntamento dalle 10.30 alle 11.30.

LODI

Domenica 8 aprile l'Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti, con il patrocinio del Comune di Lodi e la collaborazione di Parco Adda Sud, Astem S.p.a., SAL - Società Acqua Lodigiana, Fondazione Banca Popolare di Lodi ed Erbolario, organizza una giornata ecologica nella riserva del Parco Adda Sud. Il ritrovo, per tutti coloro che vogliano collaborare alla pulizia delle sponde dell'Adda, è alle ore 9 al Nuovo Faro per le zone di Lodi e Montanaso Lombardo (sponda destra) e al Bar Cava per zona Boffalora (sponda sinistra). Al termine sono previsti un rinfresco e regali per tutti i partecipanti presso la Pizzeria La Cava.

In occasione del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico Numismatico Lodigiano, in collaborazione con Unitre Lodi, Società Generale di Mutuo Soccorso, Museo della Fotografia di Cavenago d'Adda, Associazione Bersaglieri d'Italia di Lodi, Associazione Combattenti e Reduci sezione di Sant'Angelo Lodigiano, Accademia delle Arti Gerundia, Circolo Filatelico Numismatico Cremasco, Circolo Filatelico di Costanza, il sig. Paolo Stabilini e il sig. Pierpaolo Zanaboni, presenta la mostra sul grande evento bellico "Fu vera gloria? Lodi e il Lodigiano nel turbine della guerra 1915-1918". L'esposizione sarà aperta da venerdì 6 aprile a martedì 1° maggio, presso Palazzo Barni in Corso Vittorio Emanuele. Ingresso libero.

Per la tredicesima edizione dei "Concerti e Itinerari musicali" organizzata dall'Accademia delle arti Gerundia di Lodi in programma sabato 7 aprile alle ore 17.45 presso l'Accademia in via Besana in programma il concerto "Chitarra" con i giovani professionisti del Conservatorio Boito di Parma, diretti dal Maestro Guido Scano, che interpreteranno classici d'autore.

Proseguono le Domeniche in concerto presso la Hall dell’Ospedale Maggiore, promosse dall’Associazione Musicale Gaffurio. Domenica 8 aprile alle 11 torna la grande musica lirica con "Intorno a Puccini" un programma incentrato sulle figure femminili delle opere pucciniane, la fragilità di Liù, di Mimì, le piccole eroine rese immortali dalle splendide melodie del più intimo Puccini intonate dalla voce del soprano coreano Moon Jin Kim. Musiche di Puccini, Bizet, Gounod. Soprano: Moon Jin Kim. Al pianoforte Giovanni Fornasieri. Ingresso libero.

Domenica 8 aprile il Comune di Lodi promuove la promozione di gerani Prevenire è vivere, organizzata dalla LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che si tiene domenica 8 aprile 2018 in Piazza Zaninelli, nei pressi del bar Calicantus. Il contributo per ogni ogni pianta è di € 5.

Lions Clubs Lodi in collaborazione con ASVICOM Sistema Commercio e Impresa di Lodi, BCC Laudense Lodi, Croce Rossa Italiana - Lodi e il patrocinio del Comune di Lodi, presenta l'edizione 2018 di "Un Poster per la Pace". Una serie di appuntamenti organizzati per celebrare la pace a conclusione di un progetto che ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e superiori che hanno aderito all'iniziativa. L'8 aprile in Piazza della Vittoria Screening gratuito per glicemia - colesterolo - pressione arteriosa. Igiene dentale pediatrica. Postazione con simulazione di guida. Sempre domenica presso il Ristorante Tre Gigli si terrà la Premiazione dei disegni e delle vetrine che si sono distinte nella partecipazione al concorso.

Dal 7 al 22 aprile a Lodi è in scena la mostra di pittura "Due amici, dagli appennini alla Bassa" di Dionisio Quèrques e Franco Marchesi. L'esposizione sarà aperta presso l'ex chiesa dell'Angelo, nei seguenti orari di apertura: da martedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 19, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

Fino al 7 aprile Palazzo Sommariva ospita la rassegna d'arte "Percorsi artistici", raccolta di opere dei 34 artisti associati ACAV, provenienti dalle province di Cremona, Lodi, Piacenza e Milano. Scultori, pittori, fotografi e pastellisti, presenti ciascuno con un'opera a tema libero.

Allo spazio espositivo Bipielle Arte, due artiste (Loredana De Lorenzi e Elena Amoriello), madre e figlia, portatrici di differenti esperienze artistiche, esperienze di vita e di personalità, ma unite dall'amore per l'arte si confrontano nel tentativo di trasmettere la forza comunicativa ed espressiva che può celarsi nel profondo del mondo interiore femminile: gioia, infinita, serenità, malinconia, amore, sofferenza e riscatto. In scena "orizzonti infiniti orizzonti convergenti" a cura di Matilde Romito. Fino al 15 aprile.

MANTOVA

Torna, alla Fiera Millenaria di Gonzaga, l’appuntamento con i bonsai più belli, accompagnati dalle suggestioni della cultura orientale, grazie a Mondo Bonsai, in calendario sabato 7 e domenica 8 aprile con ingresso gratuito. Contemporaneamente (da venerdì 6 a domenica 8 aprile) i padiglioni della fiera di Gonzaga ospitano anche “I Colori del Mondo”, la sesta edizione della festa dei popoli; un incontro a base di spettacolo, cultura e cibo tra le diverse comunità straniere presenti sul territorio.

Fino al 22 aprile, al Mantova Outlet Village in via Marco Biagi a Bagnolo San Vito a Mantova, la mostra fotografica "I love New York: fotografie di Brian Hamill – Woody Allen, Robert De Niro e le icone del cinema", una personale di Brian Hamill, fotoreporter e fotografo di scena, che dagli anni '70 ha lavorato sul set di oltre settantacinque film, di cui ventisei solo di Woody Allen. La mostra ad ingresso gratuito, è composta da 60 scatti e presenta, per la prima volta in Italia, immagini tratte dai set. (Tutte le informazioni)

Provengono dalla collezione del Multimedia Art Museum di Mosca, e sono state selezionate dalla curatrice Olga Sviblova, le foto esposte nella mostra “Alexander Rodchenko. Revolution in photography”, in programma fino al 27 maggio a Palazzo Te di Mantova. Si tratta di 150 scatti del fotografo russo Alexander Rodchenko, dai negativi originali degli anni '20 e '30 del grande maestro, esponente di primo piano dell'avanguardia sovietica.

La “Compagnia delle Torri”, con il Patrocinio del Comune di Ceresara, organizza domenica 8 aprile una passeggiata non competitiva di circa 8 Km alla scoperta del territorio comunale, nei luoghi dove viene coltivata la “Ciliegia di Ceresara”, che toccherà le principali coltivazioni al momento della fioritura primaverile degli alberi. Partecipazione gratuita

Nei Tinelli di Palazzo Te a Mantova la mostra fotografica #IN TAVOLA a cura di Melina Mulas con Francesca Vischi e Gianmaria Puntiroli, che raccoglie le foto scattate dagli studenti delle scuole superiori mantovane sul tema del cibo e più in generale sulla grande tradizione culinaria mantovana. Le foto saranno esposte, con ingresso libero, fino al 29 aprile. (Tutte le informazioni)

L'8 aprile, il Chiostro Del Museo Diocesano, ospiterà Borsa scambio di Fermomodellismo , manifestazione dedicata esclusivamente all'esposizione di trenini elettrici in tutte le scale, ricambi e rarità, plastici, diorami, materiali e componenti elettronici per plastici. Dalle 10 alle 18.

MONZA

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga diGuerre Stellari. (Tutte le informazioni)

Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics". Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l’Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la creatività nell'arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il “Wonderlands of Asian Comics” si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l'influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio dedicato ai Cosplay.

Fino al 22 aprile presso la Villa Reale di Monza in scena la mostra "Nobody sees me like I do". In mostra le opere inedite di Sam Havadtoy, uno degli artisti più interessanti e originali della scena newyorkese tra gli anni settanta/ottanta legato a personaggi come Keith Haring, Andy Warhol, Yoko Ono. La recente polemica dei quadri falsi di Modigliani e l'esposizione Serial Classic della Fondazione Prada sull'idea della copia rispetto all'originale, ha ispirato l'artista nella realizzazione di un progetto espositivo dove si incontrano oggetti, dipinti, arazzi, quadri e sculture in bronzo decoratri con pizzi colorati tra le quali la riproduzione di due eroi dell'animazione quali Bugs Bunny e Betty Boop.

Nella sua mostra personale, dal titolo "Greetings from Mars", Matteo Negri il colore come fondamentale elemento di dialogo tra lo spazio e la forma e ne fa uno strumento di indagine della superficie e delle sue possibilità riflettenti. Sviluppato in contiguità con la collezione permanente del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, il progetto presenta due diverse tipologie di opere, i Piano Piano e le Carte, pensate come elementi installativi entro i quali l'osservatore è chiamato, mediante una lenta contemplazione, a determinare se stesso nella relazione con le opere e a ricostruire il rapporto che lo lega allo spazio. Fino al 15 aprile secondo i seguenti orari: mercoledì e venerdì 10-13, giovedì, 16-23, sabato e domenica 10-12/15-19.

PAVIA

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere quarant'anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti.

I mosaici pavimentali di epoca romanica conservati nell'antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura, dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be, nella mostra aperta ai Musei Civici di Pavia. Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up, tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

Sabato 7 aprile alle 18 nella storica cornice dell'antico Palazzo del Broletto l'inaugurazione dell'Associazione Club Frecce Tricolori Pavia e Oltrepò. L'Associazione ha la finalità principale di aggregare gli ammiratori delle Frecce Tricolori, orgoglio italiano dal 1961 anno in cui sono state costituite. All'inizio 6 velivoli che sono passarti a 9 più il solista (in totale 10 velivoli, la più numerosa pattuglia acrobatica al mondo) che incollano gli appassionati con il naso all'insù. L'Associzione realizzerà vari interventi: in particolare organizzerà conferenze, corsi a carattere aeronautico, momenti di socializzazione e di sviluppo culturale; promuoverà la partecipazione a manifestazioni aeree e saloni aeronautici, visite a musei, aeroporti militari e civili, campi volo, industrie aeronautiche.

Amici dei Boschi ONLUS e A Ruota Libera - con il patrocinio del Comune di Pavia - organizzano appuntamenti dedicati alla fotografia per bambini e ragazzi, nella cornice del Bosco Grande. Dalle 10 alle 12.30 di sabato 7 aprile i ragazzi saranno guidati da insegnanti e naturalisti esperti nell'osservazione del bosco e nella capacità di raccontarlo, sperimentando diverse tecniche fotografiche. E' possibile partecipare ad un solo incontro, oppure iscriversi a tutto il corso, affrontando ogni volta un tema differente. Questo sabato il tema sarà "In movimento". La prenotazione è obbligatoria ed è previsto un numero massimo di 12 partecipanti. Ad ogni iscritto viene richiesto di portare una macchina fotografica personale. Il contributo per un incontro è di 15 euro. Per informazioni e iscrizioni: Associazione Amici dei Boschi info@amicideiboschi.it.

Sabato 7 aprile, alle ore 21, sul palco del Teatro Marcello Mastroianni di San Martino Siccomario (PV) andranno in scena i primi spettacoli dei laboratori teatrali dell'Associazione In Scena Veritas.

Da sabato 7 aprile al Castello Visconteo di Pavia la mostra URBEX PAVIA REWIND Viaggio fotografico nelle aree dismesse, un progetto ideato e realizzato dalla fotografa pavese Marcella Milani. Dopo il successo della mostra URBEX PAVIA - Viaggio fotografico nelle aree dismesse, che ha registrato presso lo Spazio Arti Contemporanee del Broletto di Pavia nel luglio 2016 in sole quattro settimane oltre 2.600 visitatori, tornano le immagini dei luoghi abbandonati di Pavia in un nuovo privilegiato allestimento. L'esposizione, che rimane aperta al pubblico fino al 10 giugno 2018, è promossa dai Musei Civici di Pavia. All'interno del percorso-mostra saranno esposti anche numerosi documenti e oggetti originali legati all'avventura industriale pavese, in particolar modo alle storiche aziende Necchi e Snia. Si potranno ammirare macchine da cucire, pubblicità degli anni '30, fatture di fine '800, spille, libricini promozionali, packaging, attestati, progetti, articoli di giornale, telegrammi e molto altro ancora.

Sabato 7 aprile a partire dalle 18 presso lo Scavolini Store Pavia, torna il tour gastronomico che sta attraversando lo stivale con un appuntamento gratuito e aperto al pubblico. L’occasione giusta per scoprire i semi di chia e i suoi svariati utilizzi, grande trend della cucina moderna. La blogger Giulia Golino di iFood illustrerà tutte le proprietà nutritive e i benefici di questi piccoli semi che stanno conquistando le nostre tavole. Gli ospiti assisteranno alla creazione di un gustoso Chia Pudding e, dopo aver dato una mano a prepararlo, potranno innamorarsene con un assaggio. Lo Scavolini Store Pavia - Via Molino Tre Mole, 1 - è uno showroom di 150mq interamente dedicato a “la più amata dagli italiani".

SONDRIO

Domenica 8 aprile dalle 14.30 alle 16.30 festa di apertura per il Parco Adda-Mallero "R.Bartesaghi". Un pomeriggio di giochi, letture animate e laboratori creativi rivolti ad adulti e bambini. La festa di apertura è anche l'occasione per illustrare le varie attività proposte dal parco per il 2018.

Castel Masegra di Sondrio ospiterà tutti i sabati dal 17 marzo al 16 aprile la mostra Envisioning creative landscapes: scenari, fruizioni e proiezioni intorno al Museo della Montagna di Sondrio. In mostra i progetti degli studenti di: Laboratorio di allestimento museale, Design workshop di comunicazione.La mostra sarà visitabile tutti i sabati con orario 14.30/18.30 e domenica 15 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Venerdì 6 aprile al Teatro Sociale di Sondrio alle 21 appuntamento con "Cenerentola". Il terzo spettacolo della stagione di Sondrio Danza vedrà in scena la compagnia Performing Danza con uno spettacolo di nuova produzione, “Cenerentola”, fiaba conosciuta dal grande pubblico e balletto di repertorio classico. La storia di Perrault è’ un racconto che grazie alla sua duttilità fornisce una chiave di lettura moderna in grado di dare nuova veste alla tradizione attraverso una sperimentazione che potrà ben esprimere lo stile coreografico della Compagnia.

Sabato 7 aprile alle 20.30 al Teatro Sociale di Sondrio appuntamento con l’Akademisches Orchester Freiburg.

Fino a sabato 14 marzo a Palazzo Martinengo appuntamento con la mostra "Guardare il cielo per capire la Terra". La curatrice della mostra Paola Rainoldi ha volto lo sguardo a questo pezzo della nostra storia della astronomia in quanto lo studio delle latitudini e del movimento dei poli fu uno dei progetti astronomici più importanti del periodo a cavallo dei due secoli e fu uno dei primi progetti internazionali che vedeva coinvolti scienziati senza barriere di stato o di provenienza. La mostra è visitabile seguenti orari: orari 10-12 e 17-19.

VARESE

Luna Park del Lago - Schiranna di Varese dal 24 marzo al 1 maggio 2018, per una Pasqua ed una Pasquetta…con l’adrenalina! Una meta ideale per la gita fuori porta con la famiglia e con gli amici. Novità della stagione: la giostra Star Flyer, un’altalena rotante ad un’altezza a dir poco vertiginosa. Inoltre ci saranno la nave pirata Corsair.

Una nuova mostra alla Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo a Gallarate: dal 28 marzo al 27 aprile Nino Leto presenta una serie di foto testimonianza delle esperienze della vita e delle prerogative delle diverse culture in una mostra a cura di Claudio Argentiero, nell’ambito del Festival Fotografico Europeo ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico Italiano e giunto alla sua settima edizione. Si tratta di 'Storie di un fotoreporter 1979-2007' di Nino Leto, testimone attento dei fatti del mondo, Nino Leto occupa, con il suo importante percorso professionale, un posto di grande e riconosciuta reputazione tra i protagonisti della fotografia italiana. In questa mostra offre al pubblico una propria visione che tesse uno stretto legame con gli sguardi profondi delle tante persone incontrate in oltre trent'anni di continuo mestiere. Chiuso domenica 1 aprile (Pasqua), lunedì 2 aprile e mercoledì 25 aprile.

La Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì.

In occasione del Festival fotografico europeo, le opere di Marina Kazakova raccolte nel progetto "La poetica dell’infanzia" saranno esposte presso lo studio legale Albè e Associati di Busto Arsizio dal 22 marzo al 15 aprile. Orari di visita al pubblico (ingresso libero): 2 -8-15 aprile h. 15.00 – 17.30; 7-14 aprile h. 10.00 – 12.00 e su appuntamento allo 0331.639176.

Doppio appuntamento all'Oasi Lipu Palude Brabbia, domenica 8 aprile alle 14.30. Visita guidata (sconsigliato ai bambini sotto gli 8 anni) : un'escursione per osservare e conoscere i rapaci, maestosi padroni dei cieli e le loro eleganti silhouette: dalla torretta di osservazione, accessibile solo durante le visite guidate, armati di binocolo impareremo a distinguere dai più comuni nibbio bruno e poiana ai rari falco di palude, albanella reale, falco pecchiaiolo e biancone. Si consigliano stivali o scarponi e binocolo. Prenotazione obbligatoria. Donazione 5 € adulti, 3 € per i soci LIPU. Laboratorio per bambini – Dai 7/12 anni: arte, manualità e amore per la natura si uniscono per realizzare un mobiles in legno da appendere in cameretta con la forma di un uccello. Riprodurremo infatti l’uccello migratore simbolo della Lipu: l’Upupa e un maestoso rapace: il Falco di palude. Prenotazione obbligatoria. Donazione 7 € adulti, 4 € per i soci Lipu.

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia, realtà nata per favorire la tutela, la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli Orti Botanici aderenti (Bergamo, Bormio, Milano Brera, Milano Città Studi, Pavia, Toscolano Maderno, Villa Carlotta), presenta la mostra itinerante "Seduzione Repulsione - quello che le piante non dicono" realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano. Dopo la nona tappa ospitata a Venezia, la mostra arriverà a Ispra, sul meraviglioso lago Maggiore, ospitata dal 7 al 29 aprile a Villa Quassa, con inaugurazione sabato 7 aprile alle ore 15, per poi proseguire, dal 2 al 20 maggio all’interno Centro Ricerche della Commissione Europea con sede a Ispra, che sostiene il progetto. Una mostra dedicata alle piante dal punto di vista delle piante. La mostra fa luce su alcuni meccanismi riproduttivi e di sopravvivenza messi in atto nel mondo vegetale proponendo un racconto in chiave fitocentrica, ossia indipendente dalla relazione con l’uomo.

Domenica 8 aprile, dalle 10 alle 19:30, nell’elegante cornice di Villa Porro a Lonate Pozzolo, si terrà un open day dedicato a tutti gli sposi. Una giornata dedicata alle future coppie di sposi, dove potranno conoscere gli operatori del mondo wedding e i relativi servizi. La Regina degli Eventi – Wedding Planner di Gallarate, in qualità di organizzatore, è lieta di accogliervi in questa manifestazione. Villa Porro è una delle case patrizie più antiche di Lonate Pozzolo, perfettamente restaurate, ubicata nel centro storico lungo la “Contrada del Borgo”, ora Via Roma, che collega Piazza S. Maria con Piazza S. Ambrogio. L’edificio si presenta con una struttura a ferro di cavallo in cui si evidenzia un corpo nobile, di più antica costruzione, posto lungo la Via Roma, identificabile dal colore giallo lombardo della facciata ed un edificio di chiusura a completamento della “U” di colore rosso mattone con le stalle, i fienili ed i granai. La presenza della Limonaia e di una cortina muraria di separazione tra il cortile centrale ed il cortile di servizio raddoppia lo schema di base ad “U” individuando con precisione gli spazi destinati alla servitù e gli spazi destinati alla nobiltà. Ingresso gratuito: 10 – 19:30, ore 18 aperitivo. Ingresso e parcheggio da via Lissenzio.

Domenica 8 Aprile si terrà la sesta edizione dell’atteso evento “Festa di Primavera al Castello Visconti“ , un mercatino di primavera unico nel suo genere, ambientato all’interno del Castello Visconti di Somma Lombardo, location storica di enorme fascino che attrae da sempre migliaia di visitatori. L’ingresso sarà libero in tutte le aree espositive e sarà un’occasione originale per festeggiare la primavera e trascorrere una giornata con tutta la famiglia e gli amici in un’atmosfera di festa. La manifestazione ospiterà circa ottanta selezionati espositori tra artigiani e hobbisty, ubicati sia all’interno che all’esterno del Castello; in particolare il percorso di visita inizierà nel viale di ingresso che costeggia il fossato, per poi proseguire nel cortile e nel porticato, da cui si potrà accedere sia alle sale ubicate al piano terra sia alle imponenti scale che conducono al primo piano, dove anche qui troverete tanti espositori unici e di qualità ad accogliervi nella splendida Sala d’Aragona. La passeggiata dei visitatori sarà allietata da golosi punti ristoro e da banchi che proporranno specialità gastronomiche tipiche delle varie regioni d’Italia.

Nel weekend 6-8 aprile il Mercatino regionale francese fa tappa a Busto Arisizo, in piazza Santa Maria.

Il Monastero di Torba a Gornate Olona ospita la sesta edizione di Fiori al Monastero, il tradizionale appuntamento di florovivaismo per salutare l’inizio della primavera con un’atmosfera unica di profumi e colori. Appuntamento domenica 8 aprile dalle 10 alle18.

Domenica 8 aprile torna a Tradate, alla palestra del liceo Curie, il Color Guard and Percussion Day che include le tre discipline principali: color guard, percussioni, fiati. Appuntamneto a partire dalle 13 con le individual performance e dalle 15 con le esibizioni dei gruppi.

Appuntamento per gli amanti dei gatti a MalpensaFiere: sabato 7 e domenica 8 aprile il centro espositivo polifunzionale di Busto Arsizio ospita l’edizione 2018 di "Milano Cat Show", mostra internazionale felina con centinaia di esemplari e tante razze diverse.

Domenica 8 aprile la Pro loco di Laveno Mombello organizza nelle vie della cittadina il mercatino dell'usato.

Domenica 8 aprile alle16.30 in Villa Pomini a Castellanza terzo e ultimo appuntamento con Musica in Villa: a chiudere gla rassegna sarà la Bohème di Giacomo Puccini, una delle opere liriche più famose, un capolavoro del compositore toscano, rappresentata nei più importanti teatri del mondo.