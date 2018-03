Milano, 30 marzo 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 30 e 31 marzo e 1 aprile.

Si tratta del fine settimana di Pasqua e Pasquetta: ecco tutti gli appuntamenti in Lombardia in occasione della festività.

MILANO

Alla scoperta della Stazione Centrale di Milano nel sabato di Pasqua 2018. "Ferro e vetro: la Stazione Centrale e il progresso" è infatti la visita guidata della stazione milanese, che Ulisse Stacchini, l'architetto che l'ha ideata, la definì la Cattedrale del Movimento. Per la città meneghina era un simbolo del progresso che avanzava, un insieme di stili, di materiali e di tecnologie diverse che si presentavano "sotto lo stesso tetto". (Tutte le informazioni)

Siete pronti a salire sul Campanile più antico di Milano, che ha più di 1000 anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche del Campanile dei Sospiri della Basilica di San Celso in Corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Le visite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend fino al 31 luglio 2018, dalle ore 15 alle ore 20. (Tutte le informazioni)

La Triennale di Milano ospita fino al lunedì di Pasquetta "The Bicycle Renaissance", una mostra dedicata alla bicicletta, celebrando questo mezzo di trasporto urbano sempre più amato a 200 anni dalla sua nascita. Solo due secoli di storia, con 3mila imprese in Italia e 7mila addetti che sono coinvolti nella produzione delle due ruote. (Tutte le informazioni)

C on l’arrivo della bella stagione Piazza Portello - zona Viale Certosa-Piazzale Accursio -, si anima con il Mercatino di Primavera: l’appuntamento con il meglio dell’artigianato, della manifattura e delle specialità enogastronomiche di stagione è da venerdì 23 marzo a domenica 8 aprile. Un’occasione per godersi l’aria primaverile curiosando tra le casette di legno che ospiteranno i prodotti realizzati da maestri artigiani: dall’oggettistica primaverile di home decor ai fiori da balcone, dai prodotti cosmetici ai profumi a base di lavanda fino ai gessetti profumati. I visitatori potranno acquistare prodotti enogastronomici di prima qualità, da assaporare in compagnia di familiari e amici, come biscotti artigianali e cioccolato, frutta disidratata e molto altro ancora.

I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

I Momenti inediti o poco noti delle straordinarie vite di Hedy Lamarr, Karl Marx, Jean-Michel Basquiat sono al centro della rassegna CINEMAnteprima – La vita e niente altro, tre film in anteprima nazionale, proposti in versione originale con sottotitoli in italiano da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Feltrinelli Real Cinema a partire dal 17 marzo 2018 alle ore 21 presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Milano, Sala Polifunzionale Viale Pasubio 5. Tre anteprime che declinano in maniera inedita il genere biopic privilegiando aspetti, incontri, scelte e fasi meno note delle biografie di personaggi illustri e di figure simbolo della società contemporanea. Apre il ciclo di proiezioni Bombshell. The Hedy Lamarr story, cui seguiranno sabato 24 marzo Il giovane Karl Marx e sabato 14 aprile Boom for real. The late teenage years of Jean-Michel Basquiat.

Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra "Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunisce in un’unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e vede anche la partecipazione di autorevoli musei internazionali, con l’esposizione di alcuni capolavori finora mai visti in Italia (Tutte le informazioni)

Fino al 6 aprile 2018 nella chiesa di San Gottardo in Corte sarà esposta una della opere più importanti della produzione scultorea di Venturino Venturi: la Pietà di Micciano, realizzata nel 1997 in marmo bianco di Carrara.

Mary Poppins il Musical -basato sulle storie di P.L. Travers e sul film omonimo firmato Walt Disney- sarà al Teatro Nazionale fino al 13 maggio 2018. La storia della governante più amata di sempre viene raccontata attraverso un show travolgente, tra effetti speciali, coreografie e brani iconici come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì e Un poco di zucchero. La versione italiana del musical vede un ricco cast e un'orchestra che suona musica dal vivo, sontuosi costumi e spettacolari cambi di scena, per far rivivere al pubblico le indimenticabili scene del film di Robert Stevenson. Lo spettacolo, diretto da Federico Bellone, dal libretto di Julian Fellowes, ha nuove canzoni e musiche di George Stiles e Anthony Drewe (musiche e canzoni originali di Richard M. Sherman e Robert Sherman) e coreografie di Andrew Wright.

Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell’area metropolitana milanese. E’ “Milano il Mondo!”, il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un’area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita.

Il Centro di Arese ospita in esclusiva Da Vinci Experience, una mostra multimediale immersiva in grado di raccontare il genio di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline, attraverso un progetto espositivo che fa dell’edutainment il suo punto forte. Dal 16 febbraio gli ospiti saranno “al centro” di uno spettacolo culturale e formativo irripetibile, adatto a tutta la famiglia. Da Vinci Experience regala al visitatore un’esperienza unica, attraverso un video mapping di centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione, inserti video in full HD e una colonna sonora diffusa a 360° in Dolby surround. La mostra è stata allestita al primo piano presso l’area eventi. Si potrà inoltre provare l’esperienza della realtà virtuale 3D firmata Orwell. Accanto alla mostra sono state allestite delle postazioni Oculus VR che ti permetteranno di entrare dentro al carro armato di Leonardo e interagire con i suoi meccanismi, di navigare con la barca a pale, di ammirare il volo della vite aerea e dell’ornitottero e molto altro. La mostra Da Vinci Experience rimarrà aperta presso Il Centro tutti i giorni, fino al 15 aprile 2018. Tutte le informazioni

Le aperture domenicali gratuite del Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sono riprese con il consueto orario, dalle 10 alle 18. Come per gli anni passati, grazie all'iniziativa dell'Amministrazione regionale, senza bisogno di prenotare, il pubblico potrà visitare gratuitamente il punto panoramico del Grattacielo sede istituzionale della Giunta Regionale. Dal Belvedere del 39° piano - che con i suoi 160 metri di altezza è il più alto in Italia - i visitatori potranno ammirare un'ampia e spettacolare vista sulla città, potendo anche godere, quando il cielo è più limpido, di un orizzonte che si spinge fino alle cime dell'arco alpino.

Dal 30 marzo al 12 aprile, presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema a Milano, Fondazione Cineteca Italiana presenta Claudia Cardinale. Diva d'autore, una rassegna per festeggiare gli ottant'anni (15 aprile 1938) dell'attrice italiana emersa negli anni Sessanta e nota al pubblico internazionale: Claudia Cardinale. Un omaggio che offre una panoramica sui suoi piu' celebri film realizzati per grandi autori italiani: Luchino Visconti (Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli), Federico Fellini (8½), Mauro Bolognini (Il bell'Antonio), Luigi Comencini (La ragazza di Bube), Sergio Leone (C'era una volta il West), Luigi Zampa (Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata), Damiano Damiani (Il giorno della civetta) e tanti altri.

La mostra Il Lungo Addio di Luca Conca si terrà da giovedì 29 marzo al 28 aprile 2018 presso la galleria Manifiesto Blanco, di via Benedetto Marcello 46 a Milano. La mostra è aperta ogni giorno dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19, chiusa il lunedì e la domenica. (Tutte le informazioni)

BERGAMO Prosegue alla Gamec "Raffaello e l'eco del mito" il nuovo progetto della Fondazione Accademia Carrara realizzato in collaborazione con la GAMeC e in coproduzione con Electa/Marsilio. Partendo dal San Sebastiano dell’Accademia Carrara, l’esposizione - a cura di Maria Cristina Rodeschini, Emanuela Daffra e Giacinto Di Pietrantonio - racconta la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la sua fortuna. In mostra 60 opere fino a domenica 6 maggio. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9.30 alle19. In occasione dei 100 anni dall'istituzione del museo di scienze naturali Caffi in piazza Cittadella (Città Alta) si terrà una straordinaria mostra sui dinosauri. In esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, anche a grandezza naturale, alcuni sistemati in piazze cittadine. Ma si potranno ammirare anche riproduzioni di animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre. BRESCIA Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all'ordine fino all'Arte informale in un percorso di sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane', allestita a Palazzo Martinengo dal 20 gennaio al 10 giugno, presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. “Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia”, in mostra fino a 1° luglio a Santa Giulia, Brescia. Tutte le informazioni. Da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile a Riva del Garda è in programma Choco Music, la grande festa del cioccolato artigianale con musica per il palato. Da mercoledì 28 marzo a lunedì 2 aprile, Piazza Cappelletti a Desenzano, ospita la Festa del Cioccolato con arti e mestieri. Dal 24 marzo all’8 aprile il Castello di Desenzano ospita la mostra Le Emozioni del 100 Giro d’Italia COMO

Apertura straordinaria domenica 1 aprile del Castello del Baradello di Como. Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. La visita guidata dura circa 30 minuti ed è effettuabile a piccoli gruppi (10-12 persone alla volta). Dalle ore 10 alle ore 18 (ultima visita ritrovo alle 17.30).

L’edizione 2018 del Luna Park si svolge nell’area denominata “Ex Piazza d’Armi” a Muggiò fino a domenica 15 aprile.

Sabato 31 marzo itinerario serale tra i vicoli della città murata di Como. I vicoli e gli edifici antichi del centro di Como hanno infinite storie da raccontare. Monumenti dai nomi curiosi ed enigmatici, vicende di personaggi affascinati e dimenticati. Un percorso per scoprire i lati nascosti e misteriosi del capoluogo lariano. Una esplorazione guidata che rivela aspetti della città ai più sconosciuti. Ritrovo piazza Mazzini alle 17.30. Prenotazione obbligatoria. Info su: slowlakecomo.com.

La galleria Mag di Como, e la galleria Tomo di Kyoto, presentano da giovedì 15 a sabato 31 marzo, la mostra personale del Maestro giapponese Tomosuke Nakayama dal titolo MA - L’immenso corpo del vuoto. All’inaugurazione. Le due gallerie partner, sono orgogliose e grate di poter presentare al pubblico italiano, Tomosuke Nakayama artista internazionale, caposcuola del genere MA, una delle correnti artistiche più strettamente legate alle fondamenta della cultura giapponese, ma espresse con il suo personale atteggiamento contemporaneo nello stile e rivolto al futuro nella tecnica.

Nella zona mercato di viale Varese a Como si svolge la tradizionale fiera del giovedì Santo. Da giovedì 29 marzo al lunedì dell'Angelo, 2 aprile, le bancarelle di leccornie, dolciumi (soprattutto di cioccolato forgiato nelle varie forme pasquali), fiori e piante, macchinari agricoli, abbigliamento animeranno le giornate a Como. Tante bancarelle coloratissime provenienti da tutta Italia.

CREMONA

In occasione del progetto “Le parole di don Primo - Conoscere don Primo Mazzolari”, la sala ex violini del Palazzo Comunale di Cremona sarà dedicata a don Primo con un allestimento studiato per far conoscere le opere principali e la biografia del sacerdote cremonese attraverso riproduzioni e documenti originali. La mostra resterà aperta fino al 27 maggio e sarà visitabile da lunedì a sabato dall 9 alle 18, la domenica e i festivi dalle 10 alle 17.

Fino al 2 aprile a Cremona la mostra "Scatole Magiche". La mostra, presentata da 'gli ex dell'Aselli' nell'ambito del ciclo 'Tra scienza e fantascienza', è curata da Giuseppe Begarelli e Giuliano Regis ed è organizzata in collaborazione con Comune di Cremona, Archivio di Stato, Museo di Storia Naturale, ADAFA, Gruppo Fotografico Cremonese, BFI-Adafa. Esposte oltre ottanta macchine fotografiche che hanno fatto la storia fra la fine dell'Ottocento ed i nostri giorni, accompagnate dall'esposizione di fotografie realizzate nel tempo, poste in relazione con gli strumenti utilizzati. Le macchine fotografiche sono state messe a disposizione da collezionisti cremonesi e non. La mostra è aperta dalle 10 alle 17 presso il Museo di Storia Naturale.

LECCO

Fino al 6 maggio al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco in scena la mostra "Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012", che costituisce il secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del Maestro Sannita che il Comune di Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e la Galleria Bellinzona, all’interno della IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura - Confcommercio Lecco, nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio.

LODI

Fino al 7 aprile Palazzo Sommariva ospita la rassegna d'arte "Percorsi artistici", raccolta di opere dei 34 artisti associati ACAV, provenienti dalle province di Cremona, Lodi, Piacenza e Milano. Scultori, pittori, fotografi e pastellisti, presenti ciascuno con un'opera a tema libero.

Allo spazio espositivo Bipielle Arte, due artiste (Loredana De Lorenzi e Elena Amoriello), madre e figlia, portatrici di differenti esperienze artistiche, esperienze di vita e di personalità, ma unite dall'amore per l'arte si confrontano nel tentativo di trasmettere la forza comunicativa ed espressiva che può celarsi nel profondo del mondo interiore femminile: gioia, infinita, serenità, malinconia, amore, sofferenza e riscatto. In scena "orizzonti infiniti orizzonti convergenti" a cura di Matilde Romito. Fino al 15 aprile.

MANTOVA

Fino al 22 aprile, al Mantova Outlet Village in via Marco Biagi a Bagnolo San Vito a Mantova, la mostra fotografica "I love New York: fotografie di Brian Hamill – Woody Allen, Robert De Niro e le icone del cinema", una personale di Brian Hamill, fotoreporter e fotografo di scena, che dagli anni '70 ha lavorato sul set di oltre settantacinque film, di cui ventisei solo di Woody Allen. La mostra ad ingresso gratuito, è composta da 60 scatti e presenta, per la prima volta in Italia, immagini tratte dai set. (Tutte le informazioni)

Provengono dalla collezione del Multimedia Art Museum di Mosca, e sono state selezionate dalla curatrice Olga Sviblova, le foto esposte nella mostra “Alexander Rodchenko. Revolution in photography”, in programma fino al 27 maggio a Palazzo Te di Mantova. Si tratta di 150 scatti del fotografo russo Alexander Rodchenko, dai negativi originali degli anni '20 e '30 del grande maestro, esponente di primo piano dell'avanguardia sovietica.

Nei Tinelli di Palazzo Te a Mantova la mostra fotografica #IN TAVOLA a cura di Melina Mulas con Francesca Vischi e Gianmaria Puntiroli, che raccoglie le foto scattate dagli studenti delle scuole superiori mantovane sul tema del cibo e più in generale sulla grande tradizione culinaria mantovana. Le foto saranno esposte, con ingresso libero, fino al 29 aprile. (Tutte le informazioni)

MONZA

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga diGuerre Stellari. (Tutte le informazioni)

Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics". Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l’Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la creatività nell'arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il “Wonderlands of Asian Comics” si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l'influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio dedicato ai Cosplay.

Fino al 22 aprile presso la Villa Reale di Monza in scena la mostra "Nobody sees me like I do". In mostra le opere inedite di Sam Havadtoy, uno degli artisti più interessanti e originali della scena newyorkese tra gli anni settanta/ottanta legato a personaggi come Keith Haring, Andy Warhol, Yoko Ono. La recente polemica dei quadri falsi di Modigliani e l'esposizione Serial Classic della Fondazione Prada sull'idea della copia rispetto all'originale, ha ispirato l'artista nella realizzazione di un progetto espositivo dove si incontrano oggetti, dipinti, arazzi, quadri e sculture in bronzo decoratri con pizzi colorati tra le quali la riproduzione di due eroi dell'animazione quali Bugs Bunny e Betty Boop.

Nella sua mostra personale, dal titolo "Greetings from Mars", Matteo Negri il colore come fondamentale elemento di dialogo tra lo spazio e la forma e ne fa uno strumento di indagine della superficie e delle sue possibilità riflettenti. Sviluppato in contiguità con la collezione permanente del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, il progetto presenta due diverse tipologie di opere, i Piano Piano e le Carte, pensate come elementi installativi entro i quali l'osservatore è chiamato, mediante una lenta contemplazione, a determinare se stesso nella relazione con le opere e a ricostruire il rapporto che lo lega allo spazio. Fino al 15 aprile secondo i seguenti orari: mercoledì e venerdì 10-13, giovedì, 16-23, sabato e domenica 10-12/15-19.

PAVIA

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere quarant'anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti.

I mosaici pavimentali di epoca romanica conservati nell'antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura, dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be, nella mostra aperta ai Musei Civici di Pavia. Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up, tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

Dal 31 marzo al 2 aprile, il Castello di Belgioioso, si animerà della magia del mondo Harry Potter, vi sarà un mercatino magico, più di 100 figuranti vestiti a tema, vestizione e bacchette per bambini, aule con lezioni di pozioni ed erbologia, all'interno della manifestazione si useranno le monete dei maghi, animazione per grandi e piccini. La manifestazione si farà anche in caso di pioggia.

SONDRIO

Sabato 31 marzo a Chiesa in Valmalenco si terrà la 31esima edizione della Mostra zootecnica mandamentale della Valmalenco. Nel piazzale delle scuole saranno allestiti stand di prodotti locali, con dimostrazione di antichi mestieri, concorso di caprini e menù a tema nei ristoranti della Valle aderenti all'iniziativa. Il programma prevede: alle 9 l'insediamento della giuria, alle 12.30 la proclamazione dei risultati e alle 13 le premiazioni.

Castel Masegra di Sondrio ospiterà tutti i sabati dal 17 marzo al 16 aprile la mostra Envisioning creative landscapes: scenari, fruizioni e proiezioni intorno al Museo della Montagna di Sondrio. In mostra i progetti degli studenti di: Laboratorio di allestimento museale, Design workshop di comunicazione.La mostra sarà visitabile tutti i sabati con orario 14.30/18.30 e domenica 15 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Weekend cino-sport/educativi a Caspoggio per vivere un'esperienza indimenticabile con gli amici a 4 zampe. Nei weekend del 31 marzo, 1 e 2 aprile, ma anche il 28, 29 e 30 aprile, l'1maggio, il 19 e 20 maggio, il 2 e 3 giugno, il 16 e 17giugno, i proprietari e i loro cani potranno partecipare a diverse attività cinosportive, come il dogtrekking e il dogscooter e attività altre ludico/educative come l'educazione motoria, la ricerca olfattiva per migliorare e molto altro. Ritrovo presso il centro sportivo Zenith, Centro della montagna, via Vanoni 38.

Sabato 31 marzo è il giorno in cui si apre uno degli eventi turistici e culturali più conosciuti della Valtellina. Fino al 6 maggio la “Ponte in Fiore” caratterizzerà, per la 41ª volta, lo splendido borgo di Ponte in Valtellina. E lo farà in un periodo in cui si apprezza ancora di più la bellezza del paese: incontri corali, concerti di bande, mostre d'arte e fotografiche, spettacoli teatrali e di danza, proiezioni di documentari, convegni un festival letterario per ragazzi che vedrà ospiti autori e illustratori tra i più noti del mondo dell'editoria per ragazzi.

VARESE

Sabato 31 marzo alle 21 l'Auditorium di Maccagno ospita il concerto di pianoforte solo jazz del maestro Danilo Blaiotta. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà in beneficenza al centro Gulliver.

Sabato 31 marzo alle 16 nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni di Castiglione Olona inaugurerà la mostra d’arte del pittore caronnesse Roberto Fontana che resterà allestita fino all'8 aprile. Orari dal lunedì al venerdì 15-18, sabato e domenica 9-12 e 15-18. Ingresso libero.

Luna Park del Lago - Schiranna di Varese dal 24 marzo al 1 maggio 2018, per una Pasqua ed una Pasquetta…con l’adrenalina! Una meta ideale per la gita fuori porta con la famiglia e con gli amici. Novità della stagione: la giostra Star Flyer, un’altalena rotante ad un’altezza a dir poco vertiginosa. Inoltre ci saranno la nave pirata Corsair.

Una nuova mostra alla Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo a Gallarate: dal 28 marzo al 27 aprile Nino Leto presenta una serie di foto testimonianza delle esperienze della vita e delle prerogative delle diverse culture in una mostra a cura di Claudio Argentiero, nell’ambito del Festival Fotografico Europeo ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico Italiano e giunto alla sua settima edizione. Si tratta di 'Storie di un fotoreporter 1979-2007' di Nino Leto, testimone attento dei fatti del mondo, Nino Leto occupa, con il suo importante percorso professionale, un posto di grande e riconosciuta reputazione tra i protagonisti della fotografia italiana. In questa mostra offre al pubblico una propria visione che tesse uno stretto legame con gli sguardi profondi delle tante persone incontrate in oltre trent'anni di continuo mestiere. Chiuso domenica 1 aprile (Pasqua), lunedì 2 aprile e mercoledì 25 aprile.

La Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì.

In occasione del Festival fotografico europeo, le opere di Marina Kazakova raccolte nel progetto "La poetica dell’infanzia" saranno esposte presso lo studio legale Albè e Associati di Busto Arsizio dal 22 marzo al 15 aprile. Orari di visita al pubblico (ingresso libero): 2 -8-15 aprile h. 15.00 – 17.30; 7-14 aprile h. 10.00 – 12.00 e su appuntamento allo 0331.639176.