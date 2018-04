Milano, 29 aprile 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma per il ponte del Primo Maggio.

MILANO

Ponte dell'1 maggio, aperture straordinarie per le mostre.Tutte le informazioni.

Riapre al pubblico "la piccola Versailles lombarda" domenica 29 aprile, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio con la grande Festa di apertura della Stagione 2018. Da domenica 29 aprile dunque il pubblico in visita potrà ammirare "la piccola Versailles" nel suo pieno splendore: dopo quasi un anno di lavoro è completo il restauro della Sala Rossa, che sarà inaugurata ufficialmente con una Cena Ottocentesca il 5 maggio; è iniziato anche l'intervento di recupero della Sala Museo, uno tra gli ambienti più prestigiosi del palazzo per il suo alto valore storico e culturale. Infine, è in corso un costante monitoraggio e recupero del giardino, con nuove fioriture ed essenze che vanno a reintegrarne il disegno storico e monumentale. Tra le novità 2018: un nuovo orario d'apertura prolungato dalle 12 alle 21, un nuovo Caffè che proporrà ogni domenica il Brunch a partire dalle 12 e l'Happy Hour dalle 18.

I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra "Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra

riunisce in un’unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie.

Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell’area metropolitana milanese. E’ “Milano il Mondo!”, il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un’area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita.

Siete pronti a salire sul Campanile più antico di Milano, che ha più di mille anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche del Campanile dei Sospiri della Basilica di San Celso in Corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo. Le visite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i weekend fino al 31 luglio 2018, dalle ore 15 alle ore 20. (Tutte le informazioni).

L'1 maggio, torna un nuovo appuntamento con la Fiera di San Majolo a Robecco sul Naviglio: visita le bancarelle e il mercato agricolo dove riscoprire i sapori della tradizione lombarda mentre usi e costumi del territorio si raccontano attraverso una serie di eventi dedicati al mondo agricolo, fra cui l'esposizione di razze della zootecnia ad oggi anche in estinzione, gite in barca, musica e laboratori per i più piccoli.

Dall'1 al 7 maggio, 'Tendeneza clow - il Festival di circo contemporaneo' al Teatro Franco Parenti. Artisti circensi, teatranti, pedagoghi e studiosi racconteranno le proprie esperienze, il percorso artistico, l'impegno nel sociale, mettendo a confronto le diverse prospettive e metodologie e riflettendo del passato e del futuro del clown.

Il Bagagliaio, il mercatino con occasioni e oggetti usati, esposti direttamente dal retro delle auto, torna al Parco Esposizioni di Novegro domenica 1 maggio, dalle 8.30 alle 17.30. Tutti i privati possono prendere parte al variopinto mercato di compravendita e scambio esponendo gli oggetti in buono stato che desiderano dare via. Ad aspettare i visitatori: accessori per la casa, abbigliamento, libri, mobili e curiosità. Spesso alla manifestazione prendono parte anche veri e propri collezonisti, che si aggirano fra le mercanzie in cerca di un'occasione. Per aderire all'evento in qualità di espositori è sufficiente prendere contatto con la segreteria del Parco.

Sarà aperto anche martedì 1 maggio il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia una grande offerta di attività per adulti e bambini, che potranno sperimentare il futuro dell’esplorazione marziana con The Martian Virtual Reality Experience, grazie alla collaborazione tra il Museo e Sony Interactive Entertainment Italia. Indossando i visori PlayStation®VR e accompagnati dagli animatori scientifici del Museo, si metteranno nei panni di un astronauta in missione sul pianeta rosso. In questo modo potranno ampliare l’esperienza della visita alla mostra "Marte. Incontri ravvicinati con il pianeta rosso". Attività interattive sono proposte nei laboratori Matematica, Alimentazione, Biotecnologie, Chimica, Energia & Ambiente, Bolle di sapone e nella Tinkering Zone. Per i bambini da 3 a 6 anni sono previsti percorsi di attività dedicate nell’i.lab Area dei piccoli. Il museo è aperto con orario festivo dalle 9.30 alle 18.30.

.

BERGAMO

Dal 21 aprile al 9 maggio sul Sentierone di Bergamo appuntamento con la "Fiera dei Librai" più antica d’Italia, con i suoi romanzi, saggi e volumi per ragazzi, incontri con gli autori, laboratori e tanto altro “invade” Il Sentierone, la via di passeggio nel cuore della città, trasformandola in una grande libreria a cielo aperto, un luogo dove regna sovrana la libertà di guardare, cercare, scegliere, ascoltare, vivere l’emozione vera della lettura. (Tutte le informazioni) Primo Maggio vintage a Casirate d'Adda. Per chi sa riconoscere la qualità dei tessuti,dei materiali e della confezione senza guardare l'etichetta il mercatino del vintage in oratorio a Casirate d'Adda martedì 1 maggio dalle 9 alle 18 offre delle occasioni irripetibili. Abbigliamento, borse, scarpe, biancheria e molto altro sono a disposizione di chi sa scegliere con creatività e con il gusto del riutilizzo di articoli che meritano di essere valorizzati. Il mercatino nasce dalla generosità di chi ha donato all'oratorio cose belle che non usava e da persone che hanno deciso di alleggerire il proprio armadio per un minimo di realizzo. Dall'1 maggio al 30 giugno, a Leolandia arrivano i personaggi della serie animata di successo "Miraculous™, le storie di Ladybug e Chat Noir", che saranno i protagonisti di una nuova esclusiva e coinvolgente esperienza live. Per la prima volta al mondo in un parco a tema, gli adolescenti della serie Marinette e Adrien saranno i supereroi Ladybug e Chat Noir, che incanteranno i bambini e le loro famiglie con le loro affascinanti e dinamiche avventure. Tra corse all’impazzata e inseguimenti mozzafiato, i due supereroi in maschera adopereranno tutte le loro abilità per sconfiggere il perfido Papillon. Ladybug e Chat Noir si uniscono ai personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini come i PJ Masks – Superpigiamini, da quest’anno ospiti fissi del parco, i simpatici Masha e Orso per cui sono attese nei prossimi mesi nuove sorprese, il Trenino Thomas con cui fare il giro del parco. E infine Geronimo Stilton in pelliccia e baffi con una missione speciale tra i pirati. E ancora, ad attendere gli ospiti del parco, ci sono 6 aree tematiche e oltre 40 attrazioni adatte a tutte le età. Prosegue alla Gamec "Raffaello e l'eco del mito" il nuovo progetto della Fondazione Accademia Carrara realizzato in collaborazione con la GAMeC e in coproduzione con Electa/Marsilio. Partendo dal San Sebastiano dell’Accademia Carrara, l’esposizione - a cura di Maria Cristina Rodeschini, Emanuela Daffra e Giacinto Di Pietrantonio - racconta la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la sua fortuna. In mostra 60 opere fino a domenica 6 maggio. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9.30 alle19. In occasione dei 100 anni dall'istituzione del museo di scienze naturali Caffi in piazza Cittadella (Città Alta) si terrà una straordinaria mostra sui dinosauri. In esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, anche a grandezza naturale, alcuni sistemati in piazze cittadine. Ma si potranno ammirare anche riproduzioni di animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre. Da sabato 21 aprile a martedì 1 maggio, presso il Castello Oldofredi di Calcio in provincia di Bergamo, è in programma la Terza Settimana della Cultura. L’evento prevede numerosi appuntamenti: mostre, spettacoli, concerti, incontri e degustazioni. Nel parco della Casa Serena VIII edizione della «Fiera degli uccelli», alla memoria di Amedeo Assolari. Programma: ore 10,15, premiazioni. Nel pomeriggio, sfilata amatoriale canina, aperta a cani di razza e meticci. BRESCIA Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all'ordine fino all'Arte informale in un percorso di sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane', allestita a Palazzo Martinengo fino al 10 giugno, presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. “Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia”, in mostra fino a 1° luglio a Santa Giulia, Brescia. Tutte le informazioni. Martedì 1 maggio a Cologne è in programma la tradizionale Festa 1 Maggio con musica e divertimento Da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio è in programma la 39° edizione di Travagliato Cavalli. Come da tradizione l’evento è ricco di concorsi, spettacoli, rassegne, stand, intrattenimento e molto altro. Da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio, piazza Zanardelli a Chiari ospita lo Street Food Festival. Degustazioni di specialità enogastronomiche e divertimento per tutte le età con food truck, intrattenimento, musica e area bimbi. Torna la Fiera dei Fiori a Piancogno. La manifestazione floreale giunta alla 27esima edizione, si terrà da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio. Dal 27 a aprile all'1 maggio, presso il Palazzetto sport di Gavardo, si terrà la sessantunesima edizione della Festa di maggio tra stand fieristici, aree degustazioni, bancarelle. Un percorso per conoscere le tradizioni e le innovazioni del territorio Bresciano. Nei giorni 25, 28, 29, 30 aprile e 01, 04, 05, 06 maggio, il Centro Fiera di Montichiari, ospita la nuova edizione di Seridò, con aree giochi, stand, laboratori e tanto divertimento dedicato ai bambini. Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio l’Area Ex Ippodromo di Leno, ospita Primo Maggio Rock Festival, con due giorni di musica e divertimento. Martedì 1 maggio a Capo di Ponte è in programma Run Aragosta, una corsa/camminata non competitiva, aperta a tutti, dai runner più esperti per i quali sarà studiato un percorso più lungo e impegnativo, alle famiglie che vogliono farsi una passeggiata all’insegna della beneficienza. Al termine della camminata sarà allestito uno stand e ci sarà la possibilità di pranzare tutti insieme. Dietro a tutto ciò ci sta uno spirito benefico, per cui a nessun partecipante alla manifestazione verrà fatta pagare una quota, ma ognuno si potrà sentire libero di contribuire nella misura in cui vuole. L’intero ricavato, verrà devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale di Esine.

COMO

Il primo maggio viaggio alla scopera della "Nosetta". Un itinerario pomeridiano dedicato a chi desidera andare alla ricerca dei quartieri meno noti e delle bellezze nascoste della città. Proprio a fianco della stazione della funicolare, un luogo sempre affollato, si trova una piccola stradina, all’inizio asfaltata diventa presto una scalinata. Partenza da qui. All’improvviso si aprono stupende viste sul porto e sul lago. Pochi metri bastano per rendersi conto che sei sempre in città ma la folla del lungolago è ormai distante e l’atmosfera è quella dei piccoli paesi del lago. È la zona della Nosetta, un luogo affascinante e discreto, un tempo abitato da pescatori e lavandaie. Una passeggiata emozionante, in compagnia di guide appassionate, in luoghi imperdibili. Partenza da piazza de Gasperi a Como. Difficoltà: facile; itinerario urbano. Ci sono alcune salite e scalinate da percorrere. Prezzi: adulti 25 euro; bambini 0-4 anni gratuito; giovani 5-14 anni 20 euro. Iscrizione obbligatoria. Per iscrizioni e informazioni:

info@slowlakecomo.com

Cgil, Cisl e Uil quest'anno, per celebrare la festa dei lavoratori, hanno scelto il tema: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’appuntamento è il primo maggio alle 16 ai giardini a lago con alcune testimonianze di lavoratori, a seguire gli interventi dei segretari dei tre sindacati. Alle 17 il concerto dei Sulutumana.

In occasione del Mese Egizio 2018, i Musei Civici di Como hanno organizzato una serie di iniziative allo scopo di valorizzare la loro ricca collezione egizia, che si compone di quasi mille oggetti. Martedì 1 maggio è in programma una visita guidata dedicata alla scoperta della ricca collezione egizia del Museo, fra cui spicca, per importanza e per eccezionalità, un sarcofago in cartonnage del IX secolo a.C. che conserva la mummia di Isiuret, una sacerdotessa del dio Amon. Grazie alle informazioni fornite dal sarcofago dipinto, dalle scritte in geroglifico e dagli amuleti conservati fra le sue bende, potremo conoscere meglio la storia di Isiuret. Sarà anche possibile osservare da vicino la sua mummia e conoscere il suo vero volto, ricostruito con il contributo delle più moderne tecniche antropologiche. Visita guidata gratuita, ingresso a pagamento. Orari ore 15.

Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. La visita guidata dura circa 30 minuti ed è effettuabile a piccoli gruppi (max 15 persone). I visitatori interessati dovranno presentarsi direttamente in cima alla torre. Prenotazione non necessaria. Appuntamento il primo maggio dalle ore 10 alle ore 18 (ultima visita ritrovo alle 17.30).

Villa Carlotta (Tremezzina) apre le porte all'arte. Fino al 17 giugno, dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) è possibile visitare la mostra di Giovanni Frangi “Urpflanze”. Con la mostra, ideata appositamente per Villa Carlotta, Giovanni Frangi indaga il rapporto tra interno ed esterno, che costituisce la peculiarità unica di questo luogo, coinvolgendo sia le sale della villa, sia il parco che la circonda. Il parco sarà animato da presenze cromatiche volte a creare una sorta di percorso in cui liane colorate si arrampicano sugli alberi fino ad arrivare al famoso tronco di duglasia.

In mostra, dal 21 aprile fino al 3 giugno, al Museo archeologico Paolo Giovio di Como alcune sculture dell’artista Angelo Tenchio realizzate tra gli anni Ottanta e Novanta, ispirate alla tradizione greca e romana. Le opere di Tenchio saranno collocate nelle sale del Museo dedicate all’arte classica, in prossimità e in rapporto con le loro fonti ideali d’ispirazione. La mostra resterà aperta tutti i giorni, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

Dal 28 aprile all'1 maggio, a Erba, fiera, dedicata al patrimonio naturalistico, ambientale, all'agricoltura, forestale e zootecnica, presso LarioFiere.

CREMONA

Dal 25 aprile all'1 maggio, Sagra dello Gnocco a Derovere. La festa prevede la distribuzione di gnocchi fatti a mano, cucinati secondo un'antica ricetta locale. Oltre agli gnocchi è possibile gustare altri prodotti, quali sughi speciali, l'ottimo brasato, rane fritte, frittura di pesce, salame e polenta o carne alla griglia. Completano l'evento mostre e spettacoli folcloristici e sportivi.

Tradizionale mostra-mercato con bancarelle di libri e pubblicazioni varie sotto la Galleria XXV Aprile. Appuntamento dal 6 aprile al 6 maggio, dalle 10 alle 23.

La 2MS racing di Pontevico organizza eccezionalmente a Robecco d’Oglio dal 28 Aprile al 1 Maggio KART SHOW 2018. Domenica 29 aprile manifestazione non competitiva con kart da gara.

LECCO

Fino al 6 maggio al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco in scena la mostra "Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012", che costituisce il secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del Maestro Sannita che il Comune di Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e la Galleria Bellinzona, all’interno della IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura - Confcommercio Lecco, nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio.

Dal 27 aprile all'1 maggio, convention di giocoleria ad Imbersago, piccolo borgo rivierasco torna ad ospitare centinaia di giocolieri provenienti da tutta Italia e dall'estero, proponendo una kermesse giocosa e colorata che coinvolgerà tutti con attività circensi e di strada. I più piccoli avranno l'opportunità di sperimentare le discipline circensi assistiti da operatori specializzati. Uno spettacolo mozzafiato nel quale si esibiscono alcuni dei migliori artisti della scena internazionale.

Dal 28 aprile all'1 maggio, a Onsnago va in scena Giocolandia, la Fiera per Bambini da 0 a 10 anni, è una grande festa con stand attivi, aree gioco, spazi creativi, aree letture, spettacoli.

LODI

Dal 27 aprile al 1° maggio il pesce, di fiume e di mare, sarà protagonista di Remi in Tavola: la prima sagra del pesce, organizzata nella Piazza del Popolo di Casalpusterlengo in provincia di Lodi La Sagra del Pesce è più di un’occasione per gustare buon pesce, è un modo per riscoprire le tradizioni locali attraverso i piatti tipici, come rane e pesciolini fritti, e assaporare ricette più strutturate, come moscardini alla diavola e pesce spada alla marinara.

In occasione del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico Numismatico Lodigiano, in collaborazione con Unitre Lodi, Società Generale di Mutuo Soccorso, Museo della Fotografia di Cavenago d'Adda, Associazione Bersaglieri d'Italia di Lodi, Associazione Combattenti e Reduci sezione di Sant'Angelo Lodigiano, Accademia delle Arti Gerundia, Circolo Filatelico Numismatico Cremasco, Circolo Filatelico di Costanza, il sig. Paolo Stabilini e il sig. Pierpaolo Zanaboni, presenta la mostra sul grande evento bellico "Fu vera gloria? Lodi e il Lodigiano nel turbine della guerra 1915-1918". L'esposizione sarà aperta da venerdì 6 aprile a martedì 1° maggio, presso Palazzo Barni in Corso Vittorio Emanuele. Ingresso libero.

MANTOVA

Da sabato 21 aprile a martedì 1 maggio il Palatenda di Ostiglia, ospita La Battaglia del Riso, la tradizionale festa del Riso Ostigliese

Provengono dalla collezione del Multimedia Art Museum di Mosca, e sono state selezionate dalla curatrice Olga Sviblova, le foto esposte nella mostra “Alexander Rodchenko. Revolution in photography”, in programma fino al 27 maggio a Palazzo Te di Mantova. Si tratta di 150 scatti del fotografo russo Alexander Rodchenko, dai negativi originali degli anni '20 e '30 del grande maestro, esponente di primo piano dell'avanguardia sovietica.

Dal 20 aprile al 6 maggio, Mantova Lovers. Mantova diventa la città più romantica d'Italia, grazie a Mantova Lovers, il festival culturale ed enogastronomico dedicato all'amore, che torna anche quest'anno. Tanti gli eventi in programma che si svolgeranno in luoghi romantici e suggestivi. Il cartellone completo lo trovi nella pagina Facebook dedicata o nel sito ufficiale: da non perdere.

Martedì 1 maggio a Guidizzolo in provincia di Mantova è in programma la 45° edizione della Camminata della Salute.

MONZA

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga diGuerre Stellari. (Tutte le informazioni)

Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics". Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l’Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la creatività nell'arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il “Wonderlands of Asian Comics” si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l'influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio ddicato ai Cosplay.

Giunge quest'anno alla cinquantottesima edizione la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago. Nata e cresciuta come Sagra degli asparagi o Maggio mezzaghese la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, la cui storia ruota attorno alla tradizionale coltivazione di questo pregiato ortaggio bianco con la punta rosata (che ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione Comunale), affianca alla cura delle tradizioni uno sguardo alle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e biologiche del territorio. Dal 28 aprile al 25 maggio 2018 è aperto il tradizionale ristorante, gestito dai volontari della Pro Loco di Mezzago, presso lo storico salone di Palazzo Archinti (piazza Libertà, Mezzago).

Dal 28 aprile all'1 maggio, ritorna il Festival del Pic Nic street FUD Parco Di Monza dedicato alle eccellenze delle specialità italiane presentate su truck con un occhio di riguardo alla selezione delle birre artigianali. Nell' imponente e splendido parco di Monza, con una selezione esclusiva di birre artigianali. Un’occasione per conoscere i frutti migliori della nostra produzione di chiare, bionde, ambrate e scure.

Da venerdì 27 Aprile a martedì 1 Maggio, Grecia in piazza a Muggiò. Una grande festa per mangiare, bene e stare bene presso Piazza 9 Novembre, Muggiò. re giorni per degustare specialità tipiche di un territorio che è stato culla di arte, filosofia e democrazia, in tutta la sua bellezza, tra coste, acque limpide, paesaggi indimenticabili e siti archeologici che conservano ancora oggi i ricordi di un prestigioso passato: i piaceri della vita sotto la bandiera bianca e azzurra. Aperti a pranzo e cena. Ingresso libero.

PAVIA

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere quarant'anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti.

I mosaici pavimentali di epoca romanica conservati nell'antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura, dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be, nella mostra aperta ai Musei Civici di Pavia. Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up, tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

Il MEC non fa il ponte, non va in vacanza ma ci sarà con il suo catalogo di tipicità anche il Primo Maggio: la Certosa di Pavia diventa, dalle 9,30 alle 18, vetrina per le eccellenze enogastronomiche a chilometro vero. Chartres della bassa padana che coniuga bellezza e gusto. Squadra vincente non si cambia: l’ altissima qualità in prodotti che sono un inno alla dieta mediterranea caratterizza il farmers’ market del mercatino-vetrina del meglio del meglio della produzione agricola del Pavese, dell’Oltrepo, della Lomellina e del vicino Monferrato. Farmers’ market a filiera corta e garantita che dà la possibilità ai consumatori di degustare ed acquistare il meglio della food valley pavese.

SONDRIO

Difficile trovare un morbegnese che non abbia partecipato, almeno una volta, alla camminata Avis-Aido-Admo, del 1° maggio, a Morbegno. Da 39 anni a questa parte è un appuntamento imperdibile che richiama circa 1500 persone pronte a camminare o correre, da sole o in compagnia, lungo il tracciato cittadino di 7 km con partenza e arrivo in piazza S. Antonio. Anche quest’anno sarà possibile iscriversi anticipatamente e ritirare la maglietta il giorno prima presso la sede AVIS-AIDO di Morbegno. “Il logo della Camminata AVIS-AIDO è stato scelto attraverso un concorso tra gli studenti del Liceo Artistico – spiega il presidente AVIS Morbegno Rocco Acquistapace – Ha vinto Giulia Germani che ha disegnato una bilancia dove c’è chi mette e chi prende. Questo è il senso della donazione”. A sottolineare l’importanza della donazione la citazione di Gibran:” Voi date poca cosa dando ciò che possedete. É quando donate voi stessi che donate veramente”. Messaggio ribadito anche dalle parole di Maurizio Leali, presidente AIDO provinciale di Sondrio:”Vi esorto a schierarvi con coloro che vogliono essere utili al prossimo, vi invito a farvi questa domanda e cercare di rispondere: perché non devo donare?”. Il 1° maggio lo sport sarà nuovamente veicolo di solidarietà concreta, ricordando anche Martina Ceciliani alla cui memoria verrà consegnato il Trofeo al gruppo più numeroso, oltre al premio partecipazione per tutti. Appuntamento per il via alle 9.30.

VARESE

Dal 23 aprile, Giornata mondiale Unescodel libro e del diritto d'autore, Il Maggio dei Libri di Malnate rinnova il proprio appuntamento con l'obiettivo di sottolineare il valore della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, e si concluderà il 31 maggio.

Luna Park del Lago - Schiranna di Varese dal 24 marzo all'1 maggio 2018, per una Pasqua ed una Pasquetta…con l’adrenalina! Una meta ideale per la gita fuori porta con la famiglia e con gli amici. Novità della stagione: la giostra Star Flyer, un’altalena rotante ad un’altezza a dir poco vertiginosa. Inoltre ci saranno la nave pirata Corsair.

La Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì.

Amusing Park è un evento all’insegna della musica, dell’arte e del cibo di strada che si terrà il 1 maggio nel Parco Durini di Gorla Minore, organizzato dai ragazzi del Centro Musicale del paese e da altri collaboratori accumunati dalla passione per la musica e il divertimento. La giornata è dedicata a tutti, dai più piccini ai più grandi, con attività per bambini a partire dalle 15 (laboratori musicali, di ceramica, di magia e molte altre sorprese) e concerti a partire dalle 16.30. La musica sarà presenza costante durante la festa e, passando da un genere all’altro, potrà accontentare i gusti di tutti. Dopo l’apertura della Banda di Gorla Minore accompagnata dal gruppo rock dei Blacksmiths l’atmosfera inizierà a scaldarsi con la musica soul dei Soulcyclic, per poi essere scossa dall’hard rock dei Blacksmiths e dal rockabilly del Gentlemen for a night. Ad arricchire la giornata ci saranno stand espositivi di artisti e artigiani oltre che stand gastronomici dove sarà possibile fare un aperitivo, godersi una birra di qualità, mangiarsi un panino e molto altro ancora.

Martedì 1 maggio, dalle 10 alle 18, a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno sono in programma visite guidate alle sale splendidamente affrescate, al giardino e all’antico roseto, mentre per i bambini saranno proposti divertenti laboratori creativi per stimolarne curiosità e fantasia. Il giardino all’italiana della villa sarà a completa disposizione degli ospiti che potranno effettuare picnic, che non prevedano l’accensione di fuochi e stendere le proprie coperte per gustare il pranzo portato da casa. Il ristorante interno La cucina di Casa resterà aperto per gli ospiti offrendo un menu con prodotti del territorio.

Il Monastero di Torba, Bene Fai a Gornate Olona, offre ai bambini tra i 6 e i 10 anni l’opportunità di trascorrere i giorni di festa alla scoperta dei mestieri di una volta, grazie alla sapiente guida di esperti artigiani che permetteranno loro di conoscerne e carpirne i segreti. Martedì 1 maggio l’appuntamento sarà con l’apicoltore che svelerà tutti i segreti del mestiere. L’attività a cura di Riccardo Mancini, permetterà di scoprire quali sono i compiti e i ruoli di ciascuna ape all’interno dell’alveare, che cos’è un’arnia e come si ottiene il miele. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0331.820301 - 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it.

L' 1 maggio gli Alpini di Leggiuno, nella sede del gruppo in frazione Sangiano, organizzano la classica alborellata. Stand gastronomico aperto dalel 12 fino a tarda sera.

Dal 28 aprile al 6 maggio, il Polo fieristico MalpensaFiera, ospiterà la Fiera campionaria e del benessere, con oltre 100 stand e Street food con cibi da tutte le regioni d'Italia. All' interno della manifestazione ci sarà la seconda tappa di Miss Italia selezione provinciale.