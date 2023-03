Eventi e concerti raccontano la sorellanza

Storie di donne che hanno cambiato il mondo, di sorellanza, di lotta e resistenza. La rassegna proposta dall’assessorato alle Pari opportunità propone incontri, concerti, spettacoli, presentazioni di libri, mostre e laboratori che hanno come tema la sorellanza, la parità e il femminismo. "Sorelle – spiega Martina Villa, assessore alle Pari opportunità (nella foto) – è un nome che abbiamo scelto per celebrare un legame, quello tra donne, che spesso viene dimenticato: la sorellanza. Vogliamo dimostrare che le donne non sono le peggiori nemiche di loro stesse e che l’alleanza tra donne fa crescere la società e la spinge verso la parità. Si tratta di una rassegna culturale – conclude Villa –, ma soprattutto di una storia a più voci: ho chiesto alle donne della nostra società civile di raccontarsi, ognuna con la propria esperienza e inclinazione, attraverso l’arte, la musica, la letteratura". Si parte con "Musiche e storie per bambine ribelli", un concerto della Banda Civica Verdi con una formazione per lo più al femminile e letture su donne straordinarie, esempi di coraggio e determinazione. L’8 marzo, sempre all’auditorium di via Tiziano, proiezione del film "Mai raramente a volte sempre". E ancora associazioni, con lo spettacolo di teatro e musica "Graciela", a cura di Artènergia e Ape (11 marzo), e con il concerto di NovaMusica il giorno dopo. Ci saranno eventi fino a maggio: laboratori, mostre d’arte, incontri letterari, recital.

Francesca Grillo