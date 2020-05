Federconsumatori Milano all’attacco contro una "norma potenzialmente lesiva dei diritti dei consumatori".In un articolo del decreto legge dello scorso 17 marzo, infatti, si prevede che gli organizzatori di eventi culturali, musicali e concertistici, annullati a causa del Covid-19 "potranno adempiere ai propri obblighi esclusivamente mediante l’emissione di voucher, escludendo la possibilità di richiedere, da parte del consumatore, il rimborso del biglietto". Secondo Carmelo Benenti, presidente di Federconsumatori Milano, "si tratta di un segnale preoccupante, che merita ulteriori accertamenti. Privare i cittadini del diritto al rimborso, in particolare con riferimento ai concerti, che rappresentano di per sé un evento unico e non replicabile, rappresenta un vero salto indietro nella tutela dei diritti dei consumatori".

© Riproduzione riservata