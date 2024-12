Evade dai domiciliari in auto arnesi da scasso. Fermato e arrestato

Evade dai domiciliari ma viene fermato dalla polizia che in auto gli ha trovato diversi attrezzi per lo scasso. Per questo un cittadino albanese di 27 anni, pluripregiudicato e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, residente a Rozzano, è stato arrestato. Il fatto è accaduto il 13 dicembre dicembre quando gli agenti hanno fermato il giovane sottoposto a ben tre provvedimenti di carcerazione per pene concorrenti per furti in abitazione commessi tra il 2018 e il 2022 nelle province di Lecco, Pavia e Lucca.

La perquisizione a cui è stato sottoposto l’uomo ha consentito ai poliziotti di rinvenire strumenti di effrazione, tra cui cacciaviti, un flessibile, guanti e radio ricetrasmittenti, nonchè un veicolo, Suv di marca tedesca, di colore scuro, sul quale sono in corso accertamenti relativi a quattro furti in abitazione commessi nella provincia di Lodi alla fine dello scorso mese di novembre, ai quali hanno preso parte altri 3 soggetti. Alla luce di quanto sopra, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale "San Vittore" di Milano, a disposizione delle citate autorità giudiziarie.

Mas.Sag.