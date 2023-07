"Estromesso perché voglio una città verde"

Forti tensioni all’interno del Pd di San Donato. Uno degli uomini-simbolo dei "dem", Gianfranco Ginelli, ex vicesindaco e assessore all’urbanistica, nonché candidato sindaco del centrosinistra e attuale consigliere comunale di minoranza, ha lanciato il suo "j’accuse" contro la sezione locale del partito, dopo che "mi è stata comunicata dal mio capogruppo, Francesco De Simoni, l’intenzione del gruppo consiliare e del direttivo locale del Pd di rimuovermi dal ruolo di membro della Commissione consiliare “territorio“ – spiega - Ne sono stato informato con un semplice messaggio whatsapp, una modalità per lo meno discutibile. Le motivazioni sono risibili: la mia assenza alle tre sedute in cui la Commissione è stata convocata, nonostante avessi chiarito di aver avuto impegni familiari e nonostante fossero sedute in cui non era prevista la trattazione di alcun argomento di rilevanza strategica". L’invito a fare un passo indietro è giudicato da Ginelli "un atto d’imperio mai avvenuto nella storia del nostro consiglio comunale", una scelta alla quale l’ex vicesindaco non intende sottostare. "Mi sono schierato apertamente – prosegue - con chi vuole una città verde, inclusiva e innovativa; con chi dice no allo stadio (del Milan, ndr). È questa, a mio parere, la vera motivazione del maldestro tentativo di escludermi dalla Commissione “territorio". La replica della sezione locale del Pd però è arrivata subito: "Da quasi un anno il consigliere Ginelli rifiuta di confrontarsi e collaborare col gruppo consiliare e il circolo del partito. È chiaro che Ginelli non possa rappresentare la posizione del Pd in Commissione".

A.Z.