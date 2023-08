Estate 2023 in Lombardia, laghi e monti le mete più ambite. Tutto esaurito fino a Ferragosto

Milano, 10 agosto 2023 – Lombardia sold out . La Lombardia è una delle regioni più ambite dai turisti, italiani e stranieri. I luoghi più gettonate sono i laghi, le vere star di quest’estate da tutto esaurito. Trovare un posto libero è un’impresa e i pochi rimasti stanno andando a ruba con le offerte last minute.

"La Lombardia si conferma una delle mete più ambite dal turismo nazionale ed estero, con alcune località che spiccano sul territorio regionale e qualche ritorno a sorpresa, come la rinascita del turismo last minute, in forte crescita". conferma Barbara Mazzali, assessore regionale a Turismo, Moda e Marketing territoriale –. È un fenomeno interessante e piuttosto anomalo per la stagione estiva, dove in genere i turisti prenotano con largo anticipo".

Il lago di Como è tra le location più richieste: nei paesi del Centro Lario le strutture ricettive sono sature praticamente al 100%, nelle altre zone al 90%. A causa dell’overbooking il sistema dei trasporti pubblici locali, specialmente della navigazione, è quasi al collasso: i battelli e le corse non bastano e per imbarcarsi bisogna mettersi in coda per ore.

Anche il Lago di Garda si conferma una certezza, sebbene ad agosto le prenotazioni siano in calo e il tasso di occupazione sia sceso al 75-85%. Mancano soprattutto i turisti tedeschi, diminuiti del 15%, rimpiazzati comunque da americani e scandinavi. Piacciono pure il Pavese e l’Oltrepò: hotel e agriturismi in collina e in mezzo ai vigneti sono pieni a metà nonostante la stagione balneare o da montagna. Vola il turismo anche a Varese, grazie all’hub internazionale di Malpensa e alla riapertura del Terminal 2, con un tasso di occupazione più alto del 50% rispetto al 2022. Tiene inoltre la zona del lago di Varese, dove i prezzi scesi del 15-20% rispetto al mese scorso. Pecora nera è solo Milano.

Nella città meneghina le prenotazioni sono in calo rispetto al 2022, specie per Ferragosto. E’ così da tutto l’anno: l’occupazione media del 2023 si attesta al 45-50% rispetto al 60% del 2022, probabilmente per colpa dell’impennata fino al 12% dei prezzi. Nel capoluogo lombardo crescono i turisti italiani, arrivati al 30% del totale, mentre calano gli americani e gli inglesi e, ancora di più, i tedeschi.