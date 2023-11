Essity e Croce Rossa alleati per i più fragili

Un progetto di volontariato aziendale per supportare l’inclusione lavorativa dei più vulnerabili. Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute, e la Croce rossa italiana. Tra i 21 presìdi della Cri attivi in Italia, il progetto Essity Humans ha coinvolto i Comitati di Sesto e Pisa. "Quando si pensa alla Croce rossa si pensa all’ambulanza, al trasporto sanitario, ma in realtà c’è tanto altro: parliamo di inclusione sociale, di aiuti alle famiglie indigenti – spiega il presidente sestese Pasquale Crisci –. Tra i vari obiettivi che ci poniamo entro il 2030 c’è anche quello dell’innovazione e della sperimentazione di nuove forme di volontariato, tra cui quello d’impresa che permette di offrire le proprie competenze a favore dei più fragili". Diverse le attività di cui si sono occupati i dipendenti Essity che hanno aderito all’iniziativa: da quelle più operative a supporto dei volontari alla condivisione di competenze organizzative per la gestione dei centri, fino all’affiancamento dei beneficiari.

"Siamo molto orgogliosi di proseguire questa partnership. Da un lato, stiamo ampliando il nostro impegno sul tema della diversità e inclusione con azioni tangibili e il coinvolgimento diretto dei dipendenti, dall’altro offriamo ai nostri addetti ore di volontariato da impiegare in diverse attività volte ad aiutare i beneficiari della Cri", commenta Massimo Minaudo, amministratore delegato di Essity Italia. I volontari hanno lavorato, ad esempio, alla creazione di pacchi alimentari e di prima necessità destinati alle persone più vulnerabili. I dipendenti dell’azienda, inoltre, hanno realizzato pillole video per supportare l’inserimento lavorativo con consigli pratici su come scrivere un curriculum o prepararsi per un colloquio di lavoro.