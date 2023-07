Esposto alla Corte dei Conti "Danno erariale sulle case"

di Laura Lana

Le case restano vuote, ma dalle casse pubbliche escono comunque 100mila euro all’anno di spese. L’Unione inquilini ha presentato un esposto per danno erariale alla Corte dei conti contro il Comune, reo di tenere alloggi chiusi e di non assegnarli nonostante l’emergenza abitativa. Dopo numerosi presidi e le cause per discriminazione contro i bandi degli anni passati, che chiedevano agli stranieri di recuperare la documentazione delle eventuali proprietà nei Paesi d’origine, ora il sindacato ha deciso di rivolgersi alla magistratura contabile. "L’amministrazione non ha solo causato una situazione di ingiustizia, ma anche determinato un danno economico alle casse pubbliche", accusa l’Unione Inquilini, che fa anche i conti.

Nel 2023 il preventivo della spesa complessiva per le case comunali ammonta a 1.510.106,37 euro "di cui più di 100mila verranno pagati per gli alloggi vuoti che nel frattempo sono aumentati di numero". Nel 2021 il consuntivo era stato di 1.501.917,97 euro, di cui 104mila per gli appartamenti rimasti chiusi, mentre nel 2020 il bilancio era di 1.226.157,10 euro, di cui 95.426,13 per il patrimonio non assegnato. Ci sono poi altre uscite che, secondo l’Unione inquilini, l’ente avrebbe potuto evitare. "Negli ultimi 6 anni il Comune ha attuato iniziative discriminatorie nei confronti dei bambini disabili e dei cittadini che aspiravano all’assegnazione di una casa pubblica. Per tali iniziative il municipio ha perso ben sette cause ed è stato costretto a pagare oltre 100mila euro per le spese processuali". Si parte dal 2018, con il primo tentativo di sfratto nei confronti di una famiglia, ritenuto poi illegittimo, e si arriva al 13 gennaio di quest’anno con l’ordinanza che condanna il Comune per condotta discriminatoria per non aver assegnato tutte le ore di supporto richieste dalle scuole per gli studenti con disabilità. "Nonostante le condanne collezionate, l’amministrazione continua nelle sue politiche discriminatorie. Abbiamo così deciso di presentare un esposto alla Corte dei conti perché la magistratura contabile verifichi l’esistenza di un danno erariale e perché l’amministrazione abbandoni queste condotte discriminatorie".

Domattina in via Damiano Chiesa ci sarà un nuovo presidio contro l’esecuzione di uno sfratto ai danni di un’anziana invalida in sublocazione. "In questi anni il diritto alla casa è stato difeso dalla mobilitazione di cittadini con picchetti antisfratto, manifestazioni, cortei. Il ricorso alla magistratura è lo strumento che usiamo quando vengono negati gli spazi minimi di contrattazione e attività sindacale".