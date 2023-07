Esplode la rissa: due feriti gravi e 4 denunciati

Maxi rissa fra una ventina di persone a Seggiano. La lite finita con due feriti in codice rosso all’ospedale e quattro denunce è scoppiata venerdì in uno dei punti più caldi della città: piazza Garibaldi, cuore della frazione di Pioltello. Alle 21.30, il parapiglia, i contendenti prima si sono affrontati a calci e pugni e poi sono spuntati i coltelli. I carabinieri stanno ricostruendo cosa abbia innescato la miccia, ma il risultato è che due uomini di 43 e 29 anni, entrambi egiziani, sono stati ricoverati all’Uboldo di Cernusco in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Tutti e due hanno tagli all’addome, uno, il maggiore, anche alle gambe. I militari hanno identificato due ventunenni, connazionali dei feriti, anche loro segnalati, e hanno sequestrato una lama usata nell’aggressione ancora sporca di sangue. Era lì sull’asfalto. Non è la prima volta che succedono fatti del genere nel quartiere. A fine 2022 due episodi simili avevano spinto gli investigatori a denunciare altre dieci persone per pestaggi sempre con lo stesso copione: serata ad alta gradazione alcolica sfociata in botte da orbi per futili motivi. Stavolta, però, si è andati oltre. Gli stessi feriti potranno fornire indicazioni utili a chiarire i fatti. Fra le accuse anche lesioni aggravate, due dei denunciati, i più giovani, hanno precedenti. A segnalare il caos, diversi abitanti. Sotto la lente anche le immagini in arrivo dalle telecamere della zona, installate dal Comune per aiutare il rione a scrollarsi di dosso una storia di difficoltà e disagi, percorso avviato da tempo fra alti e bassi.

