Esperienze Immersive al Duomo di Milano, Realtà Virtuale e Aumentata

Si entra nel Duomo, con gli “smartglass“ agli occhi e, guardando in alto, sopra l’altare, si vede il Santo Chiodo della croce di Cristo e si scopre - visualizzandolo - l’antico rito della Nivola, con la navicella che sale mentre una voce (agli auricolari) ne racconta la storia. Puntando la facciata della cattedrale appare il portone che era stato progettato da Lucio Fontana tra il 1955 e il 1956, mai realizzato perché vinse il progetto di Luciano Minguzzi. Con la realtà aumentata sono lì, insieme, mentre anche le vetrate si animano e, scendendo gli scalini del Battistero, prende forma il Duomo prima del Duomo. è il primo tassello - in undici tappe - della nuova offerta turistica, che da fine luglio sarà aperta ai turisti.

Il secondo tassello incontra invece la realtà virtuale: indossando i visori nella Chiesa di San Gottardo in Corte, si viene catapultati alla sorgente, a 100 chilometri di Milano, nella cava del marmo di Candoglia, in Val D’Ossola. Si sale sul carroponte da 50 tonnellate a oltre 20 metri di altezza - e vengono pure le vertigini mentre si ammira il panorama - per poi scendere e indossare i panni (martello e scalpello inclusi) degli scultori che alimentano la fabbrica infinita. "Il cammino nel mondo digitale è cominciato già prima del Covid, è proseguito per necessità durante la pandemia e continua ancora - spiega il direttore generale della Veneranda Fabbrica, Fulvio Pravadelli -. Grazie a una webcam si può vedere già Milano con gli occhi della Madonnina. Da luglio inseriremo queste due nuove esperienze con la realtà virtuale e aumentata". Costa dieci euro la prima “camminata nel tempo“ (si chiama “Duomo time walk“ non a caso) più il biglietto d’ingresso: se si percorrono tutte e undici le tappe dura un’ora; sei euro la seconda esperienza, che può essere vissuta da cinque visitatori completamente e dura 10 minuti circa. (È già possibile prenotare i tour speciali, anche in lingua inglese, sul sito duomomilano.it o direttamente alle biglietterie del Complesso Monumentale).

"È un’iniziativa iconica - sottolinea Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico e nel Cda della Veneranda Fabbrica del Duomo -. Rappresenta Milano, attenta alle tradizioni ma che non teme di guardare avanti e di affrontare evoluzioni tecnologiche. Sfatiamo il mito che se lanciamo il visore i visitatori non verranno più, sarebbe un autogol. Invece di costruire muri di protezione, bisogna capire valori sociali e potenzialità: il digitale è amplificatore di esperienze. Il Duomo diventa così fruibile a più persone mentre si spinge il desiderio di venire".

Alla regia ci sono il team milanese di AnotherReality di Lorenzo Cappannari - che ha costruito l’esperienza immersiva alla scoperta delle cave di Candoglia - e ci sono i creativi di Artglass e Capitale Cultura Group, col Ceo Antonio Scuderi che hanno progettato e arricchito di contenuti la passeggiata nel tempo, "una delle più avanzate esperienze di realtà aumentata mai sviluppate nel settore dei Beni culturali perché si fondono molteplici sfide: il racconto di un luogo sacro e l’esigenza di comunicarne a tutti, nel modo più inclusivo e diretto, i valori unici", commenta Scuderi. Il "sentiero digitale" è reso possibile col contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno di America Express.

"È stato sfidante - commenta Lorenzo Cappannari -. Lavorare con una realtà che negli archivi conserva le fatture dei fornitori di Leonardo da Vinci mette un po’ di soggezione. Come l’idea di lavorare con un’istituzione come il Duomo di Milano che per i milanesi è la seconda casa, fa parte della cultura e del cuore della città. Ho apprezzato il suo approccio visionario alle nuove tecnologie". Ed è un primo step. "Il turismo può veramente utilizzare queste tecnologie per dare accessibilità anche a chi non può avere accesso al Duomo o alle cave", continua il Ceo di AnotherReality. "Con questa iniziativa - aggiunge Pravadelli - ci aspettiamo di poter dare un maggior servizio, qualche ‘chicca’ in più a chi viene e visita il Duomo e poi lo vede anche in maniera diversa, può vederne la storia. Ci aspettiamo che la gente lo viva in maniera anche più curiosa e più colta. Non è tanto un tema di incassi quanto di offerta, di servizi e di adattamento ai tempi e allo sviluppo".

"Quando la tecnologia si pone al servizio dell’uomo e della cultura, si generano sorprendenti potenzialità che possono perfino permettere di ricreare l’ambiente della Cava di Candoglia a cento chilometri di distanza da essa o aiutare ogni visitatore a immergersi nella realtà della nostra Cattedrale con occhi nuovi - chiude monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo e direttore dell’area cultura della Veneranda Fabbrica “benedicendo“ la doppia novità -. Il nostro sguardo a ciò che ci circonda, in una consapevolezza che può nascere solo da un approccio critico e ragionato, ci invita dunque a misurarci con la realtà in una dimensione che sia realmente ‘immersiva’".

