A 10 centimetri dall’esondazione, scatta ancora l’allerta Seveso: polemica tra Comune e Regione

Il secondo nubifragio in tre giorni ha messo a serio rischio la tenuta del Seveso, arrivato a un passo dall’esondazione, e ha inevitabilmente riacceso le polemiche sul sistema di contenimento delle piene del torrente. La bomba d’acqua deflagrata poco dopo le 9.30 di ieri ha gonfiato a valle la portata del fiume che viene giù dal Monte Sasso, facendo salire il livello di più di due metri in 50 minuti. In via Valfurva, la traversa di viale Ca’ Granda dove solitamente il Seveso esce dal tratto tombinato, il fiume ha raggiunto quota 2,90 metri, a 10 centimetri dell’esondazione. Poi la piena è passata, senza lasciare strascichi. Lì come nel resto della città, il Comune ha schierato Protezione civile e polizia locale per chiudere i sottopassi allagati di via Negrotto, via Leoni, via Lombroso e viale Rubicone.

Allarme anche per il Lambro, che ha creato i soliti disagi "alle comunità presenti nel parco", ha spiegato l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli. Che poi ha lanciato una frecciata a Palazzo Lombardia. Con una premessa: " Per il Seveso dobbiamo fare di tutto perché si proceda nella realizzazione del sistema vasche. Quanto fatto fino ad oggi ci sta aiutando, ma è largamente insufficiente. La vasca di Milano sarà in servizio entro l’anno e questo è il segno di come Milano si sia attivata, ma le altre sono indietro". Quindi l’affondo: " Regione e Aipo devono cambiare marcia, veramente e seriamente.

La prima vasca di Senago, seppure i lavori sono iniziati un anno prima di Milano, non è ancora pronta, la seconda non è neanche appaltata. I lavori su Lentate sono ancora nelle prime fasi, a Varedo/Paderno non sono ancora iniziati. Regione Lombardia batti un colpo, non possiamo continuare a rischiare". La replica è affidata all’assessore al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi: "Abbiamo destinato 156,4 milioni di euro per proteggere il fiume Seveso e garantire la sicurezza dell’intera area. Questa serie di interventi ( invasi e aree golenali, ndr ) testimonia il nostro costante impegno nella salvaguardia delle persone e dell’ambiente dai rischi di alluvioni".