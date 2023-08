Ritrovato Carlo Vincenzo D’Orta, l’escursionista milanese disperso in Val Grande: è bloccato in una zona impervia

Cossogno (Verbania) – Carlo Vincenzo D'Orta, l’escursionista milanese di 53 anni, disperso da Ferragosto in Val Grande, è stato ritrovato nella notte di oggi giovedì 17 agosto. I soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con lui: l’uomo ha spiegato di stare bene ma di non potersi muovere per l’infortunio di una gamba.

I soccorsi – che sono impegnati nelle ricerche dalla serata del 15 agosto – non hanno potuto raggiungerlo perché l’uomo si trova in una zona troppo impervia. Il suo recupero è previsto in mattinata da parte del Soccorso alpino.

L’ultimo contatto dell’uomo era stato con la fidanzata nel pomeriggio di Ferragosto, poi il telefono non era più stato raggiungibile. Nella notte invece i soccorritori sono riusciti a parlargli.