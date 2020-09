Una “passeggiata particolare”. E anche colta. Perché il Cimitero Monumentale è un’autentica galleria d’arte a cielo aperto. E oggi pomeriggio, ci sarà l’occasione di ammirare alcune opere e sculture di grandi autori grazie alla visita guidata promossa dagli “Amici del Monumentale”, una sorta di escursione antologica con un’attenzione specifica ai monumenti funebri più inconsueti, dalla mamma più bella ai bimbi più teneri, dallo scrittore per ragazzi all’Angelo più soave, dal musicista imparentato con il grande Arturo Toscanini alla sfortunata vittima di un avvelenamento, all’attrice più simpatica. Prenotazione obbligatoria entro oggi al 320.0116999 o via mail a info@amicidelmonumentale.org. Contributo di 10 euro (vale come quota associativa) e distanziamento (la mascherina all’aperto non sarà obbligatoria).P. G.

© Riproduzione riservata