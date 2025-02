Escape room Furto al museo. Esperienza da brividi al centro commerciale

Per gli amanti delle emozioni forti e delle sfide contro il tempo, arriva al Fiordaliso l’escape room "Furto al museo" che promette di mettere alla prova logica, riflessi e ingegno. Ispirata al mondo del celebre ladro Diabolik e della sua inseparabile compagna Eva Kant, questa esperienza offre ai partecipanti l’opportunità di trasformarsi, per qualche minuto, in veri e propri ladri d’élite. L’originale museo temporaneo è allestito nella piazza est del centro commerciale fino al 12 febbraio.

I partecipanti dovranno cimentarsi, in soli tre minuti, in un audace furto ovvero rubare la preziosissima collana di rubini protetta da un sistema di sicurezza impeccabile, muovendosi tra raggi laser e superando ostacoli di vario tipo.

I più abili che riusciranno a completare la missione e portare a termine "il colpo del secolo", saranno premiati con un attestato speciale e una spilla ricordo, simbolo del loro successo. Ogni partecipante può affrontare la sfida una sola volta al giorno.

"Questa escape room rappresenta un’ottima occasione per trascorrere del tempo in modo diverso", commenta Andrea Inverardi, direttore del centro commerciale. L’escape room è accessibile da lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato e domenica dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 20.

