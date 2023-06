Esami di Maturità, Voti Costanti e in Miglioramento in Lombardia

di Davide Falco

Voti di fine anno ed esami di maturità, dati costanti e in alcuni casi in miglioramento. In settimana si sono svolte le prove scritte e a breve inizieranno le prove orali per gli studenti che hanno frequentato la quinta superiore. Come è andata rispetto agli altri anni l’ammissione alle prove per i maturandi? "Quest’anno abbiamo avuto uno studente non ammesso agli esami di Stato – spiega la dirigente scolastica Elisabetta Boselli, del Primo Levi di Bollate –. Per fare un confronto, specifico che l’anno scorso sono stati ammessi tutti, due anni fa abbiamo registrato uno studente non ammesso. Nel 2020, alla prima maturità Covid, quando tutti gli studenti sono stati ammessi all’esame, non li superarono 2 studenti. Ma in quel caso le condizioni erano davvero eccezionali. L’andamento quindi è abbastanza stabile. Quest’anno gli studenti di quinta erano 160". All’interno del plesso Primo Levi, ci sono il liceo scientifico, quello linguistico e istituti tecnici di chimica, amministrazione, biotecnologie sanitarie e finanza.

La situazione migliora al vicino istituto Erasmo in cui ci sono il liceo artistico, liceo delle scienze umane, informatica, telecomunicazioni e costruzioni ambiente e territorio. "Dal punto di vista della mia materia, gli studenti quest’anno sono andati molto bene – spiega la docente Elisa Zini –. Rispetto all’anno dopo il Covid, sicuramente meglio. In quella circostanza avevano fatto molta fatica. Seguire le lezioni online non è sempre semplice e secondo me la didattica a distanza ha portato un impoverimento della preparazione. Per tanti motivi: il fatto di essere a casa portava probabilmente a frequenti distrazioni, alcuni ragazzi non si collegavano e ci sono state meno occasioni di approfondimento. Insegno chimica da diversi anni e quest’anno posso ritenermi soddisfatta". Non solo nozioni: la scuola ha un progetto educativo civico epromuove una crescita culturale generale attraverso lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali come la consapevolezza, la capacità di analizzare, confrontare, trasferire, combinare categorie, schemi, modelli interpretativi. Capacità di leggere la complessità dei fenomeni e di acquisire padronanza nei linguaggi.