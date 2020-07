Milano, 30 luglio 2020 - Una petizione per chiedere alla scuola di "dare maggiore attenzione al mondo della disabilità". Nuove lettere al ministero e all’Ufficio scolastico regionale, appelli per un’indagine interna, tentativi di recuperare atti finora andati a vuoto. Non si ferma la battaglia dei genitori di Luca Iannitelli, un ragazzo di 19 anni affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo, che chiedono la revisione dell’esame di maturità all’istituto tecnico Galilei Luxemburg di Milano. Luca sa leggere e scrivere, si muove in autonomia, ma a scuola è seguito da una insegnante di sostegno. E il voto alla maturità, 61, "il peggiore della classe e uno dei peggiori nella scuola", è stato vissuto dalla madre, Domenica Odoguardi, come "uno schiaffo" anche perché il ragazzo era arrivato all’esame con "buoni voti e nessuna materia insufficiente".

I genitori sostengono che Luca sarebbe stato intimidito da uno dei professori della commissione, messo in difficoltà durante l’esame che corona il ciclo di studi, tanto che il voto è risultato di molto inferiore alla media della sua classe, dove tutti sono stati promossi. Chiedono quindi di "sanare un’ingiustizia". La prima risposta agli appelli è arrivata dall’assessore all’Istruzione del Comune di Milano, Laura Galimberti. "Abbiamo tutti dovuto fronteggiare un periodo critico e caratterizzato da difficoltà mai viste prima – ha scritto ai genitori – che hanno nella maggior parte dei casi tirato fuori il meglio da ciascuno di noi; purtroppo, talvolta, sono stati inevitabili momenti di incomprensione, che certo possono aver causato un disagio ancor più grande nelle persone più sensibili come Luca. Personalmente vi esprimo la mia comprensione e la mia vicinanza, augurandomi che fatti simili non si ripetano più, e che Luca possa nel futuro che l’aspetta incontrare solo la collaborazione che merita".

La dirigente scolastica dell’istituto di via Paravia, Annamaria Borando, ha inviato una email alla famiglia sostenendo di aver "attivato le opportune verifiche" sul caso. "Spero che possiate ritrovare un po’ di fiducia nella scuola – prosegue – che in questi anni ha visto Luca crescere e raggiungere obiettivi importanti". Parole che, però, per la famiglia non sono sufficienti. "Mi sono impegnato in questi cinque anni dimostrando volontà – risponde Luca – sono stato ammesso con buoni voti e la media del 7 e sono uscito con 61. Come posso comprendere tutto ciò?". Intanto i genitori si sono rivolti a un legale, l’avvocato Gianfranca Bevilacqua, anche in vista di un possibile ricorso al Tar per ottenere la revisione dell’esame. Ma il percorso è a ostacoli, a partire dall’accesso agli atti. L’Ufficio scolastico di Milano, infatti, rimanda per competenza a quello della Lombardia per "la richiesta di accesso ad eventuali risultanze ispettive". E, intanto, il tempo passa.