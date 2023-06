Esame di maturità, la carica dei 24.551 milanesi: il 3,8% fermato prima del via

Maturità al via per 24.551 studenti milanesi, tra loro 23.563 candidati interni e 988 che affronteranno gli esami di Stato da “privatisti”. E ci sono anche tre “anticipatari per merito” quest’anno, ovvero tre studenti che cercheranno di conquistare il diploma un anno prima, forti delle loro pagelle d’oro: uno di loro frequenta il liceo Vittorini di Milano, due studiano in provincia, al Mattei di San Donato e all’Alessandrini di Vittuone.

Qualcuno si è fermato all’ultimo miglio: il 3,8% degli studenti milanesi non è stato ammesso (la media regionale e nazionale è del 3,6%). Più bocciati a Lodi e Monza e Brianza (con il 4,5% e il 4,1% di non ammessi), meglio fa Lecco dove il 98% strappa il pass per gli esami. Oggi, alle 8.30, il Ministero comunicherà la chiave per l’apertura del plico telematico a tutte le commissioni, 604 le milanesi dove ieri è proseguita la ricerca dei supplenti: sono stati sostituiti 46 presidenti e 121 prof esterni.

Intanto arrivano gli auguri del direttore generale dell’Ufficio scolastico per la Lombardia, Luciana Volta: "In questa occasione, tengo a porgere il mio saluto e un “augurio” particolare alle studentesse e agli studenti lombardi - scrive alla sua prima maturità da direttore generale -. Mi rivolgo direttamente a voi tutti, perché sappiate che l’amministrazione e le Istituzioni, la Scuola in particolare, vi sono vicine in un momento tanto significativo. Nei prossimi giorni affronterete una serie di prove, ideate sì per far emergere la vostra preparazione come studenti, ma soprattutto per sottolineare il vostro percorso di crescita come persone e cittadini".

"È comprensibile siate in apprensione - aggiunge -. Le emozioni che ora provate possono spingervi a dare il meglio di voi, e non devono trasformarsi in paura. Siete attori e protagonisti della nostra società, questo è il vostro ‘debutto’". Il saluto si chiude con un incoraggiamento: "Vivete quest’esperienza memorabile con serenità e la giusta dose di tensione per affrontare con consapevolezza e incisività questo momento. Non sarà solo un giudizio, ma il punto di arrivo – speciale per ciascuno di voi – di un percorso fatto di impegno, passioni e interessi. Sono certa che ricorderete la Maturità per molti anni a venire: non posso che augurarvi divenga uno dei vostri ricordi più cari!".