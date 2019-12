Milano, 17 dicembre 2019 - La sentenza è diventata definitiva: Sandro Tromboni dovrà scontare l’ergastolo per aver ucciso a colpi di pistola il fratello Luca la sera del 19 marzo 2015, nel capannone dell’azienda di famiglia a Quinto de’ Stampi, frazione di Rozzano. È arrivato anche il timbro della Cassazione sulla condanna al carcere a vita, già emessa sia in primo che in secondo grado: tutti i motivi di ricorso presentati dai legali del quarantasettenne sono stati respinti dai giudici della Suprema Corte.

Gli ermellini, secondo quanto emerge dalle motivazioni pubblicate ieri, hanno ritenuto corrette le valutazioni fatte dalla Corte d’Assise d’Appello e quindi rispedito al mittente tutte le istanze della difesa. Il movente dell’omicidio: "Forti e insanabili contrasti insorti tra i due fratelli per la conduzione dell’azienda di famiglia, la Tromboni srl, i cui soci di maggioranza erano i genitori e di minoranza proprio i due fratelli". E ancora : "Il comportamento di Sandro Tromboni, ritenuto contrario agli interessi della società, aveva determinato il fratello Luca – che anche per volere della madre, Angiola Rebustini, aveva assunto il controllo dell’azienda – a porre all’ordine del giorno dell’assemblea fissata proprio per il 20 marzo 2015 il suo licenziamento o demansionamento". L’ipotesi della rapina finita male non è stata reputata degna di nota dalla Cassazione, considerati l’assenza di segni di effrazione sul cancello d’ingresso e di colluttazione all’interno del capannone; senza dimenticare il fatto che il killer portò via solo lo zainetto di Luca Tromboni, che conteneva la chiavetta usb con tutti i dati e i documenti aziendali ("Particolare, questo, di cui in pochi potevano essere a conoscenza").

Considerate attendibili le dichiarazioni rese dall’amante di Sandro Tromboni, che all’epoca riferì agli inquirenti che il 22 marzo 2015, tre giorni dopo l’assassinio, il quarantasettenne le aveva detto che il fratello era stato freddato con tre colpi di pistola. Un particolare che solamente l’assassino poteva conoscere, "perché sino allo svolgimento dell’esame autoptico il dato non era conosciuto e si riteneva che i colpi fossero stati due". E l’arma mai ritrovata? "Non ha consistenza – la replica dei giudici – il rilievo di ricorso secondo cui il mancato rinvenimento dell’arma utilizzata per l’omicidio dovrebbe tradursi in dato indiziario a favore dell’imputato". Conclusione: tutto confermato. Ergastolo.