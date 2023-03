Ergastolo per Sestito La Cassazione conferma

Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Massimiliano

Sestito, l’uomo evaso dalla casa del padre a Pero a fine gennaio, nell’imminenza dell’udienza in Cassazione, e rintracciato pochi giorni dopo alla stazione della Circumvesuviana di Sant’Anastasia in provincia di Napoli. I giudici della prima sezione penale, che il 3 febbraio avevano rinviato a ieri la sentenza, hanno rigettato i ricorsi presentati dalle difese di Sestito e del suo coimputato Francesco Pizzata contro la condanna della Corte d’appello di Roma nell’ottobre 2021 nel processo ter per l’omicidio del boss Vincenzo Femia, avvenuto a Roma nel 2013. La sentenza accoglie la richiesta della procura generale della Cassazione di rigettare i ricorsi, confermando le condanne all’ergastolo per Sestito e a 24 anni e 8 mesi per Pizzata. Prima di questa condanna definitiva, Sestito ha già scontato una condanna a 30 anni per l’omicidio del carabiniere Renato Lio nel 1991.

Femia, originario della provincia di Reggio Calabria, era stato ucciso a colpi di pistola e ritrovato in una zona periferica della Capitale. Al processo si era arrivati dopo le indagini della Squadra Mobile coordinate dal procuratore aggiunto della Dda di Roma Michele Prestipino con il pm Francesco Minisci.

Sestito era ai domiciliari da inizio gennaio a casa del padrequando è evaso rompendo il braccialetto elettronico. Fuga interrotta dalla cattura avvenuta il 4 febbraio.