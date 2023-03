"Eravamo garanzia di educazione"

"Il primo giorno di collegio, mio nonno voleva riportarmi a casa. Ma io, che per la prima volta avevo avuto vestiti e biancheria nuova, gli risposi che non ci volevo tornare. Gli mostrai persino l’elastico dei mutandoni". Graziella Capiluppi, ottantunenne, diventò una Stellina nel 1949. "Mio padre era morto in guerra. Io, originaria di Montecchio Emilia, vivevo con i miei nonni perché la mamma lavorava. Quando entrai in collegio ero in seconda elementare". Di quegli anni ricorda la sua istitutrice “illuminata“, "che ci insegnava tra le altre cose anche a cantare, ballare e giocare a carte. Avevo imparato a ballare il liscio, solo che in collegio facevo la parte dell’uomo. E una volta fuori, nei balli, i ragazzi mi chiedevano perché spingessi". Ricorda anche che "io mi offrivo sempre volontaria per lavoretti extra, per avere una mela e un panino". Ha frequentato l’avviamento al lavoro, poi ha ottenuto un posto da impiegata in una compagnia di assicurazioni: "Tanti miei colleghi erano ex Martinitt o Stelline, tutti apprezzati al lavoro perché eravamo garanzia di educazione e rigore". Si è sposata a 26 anni e a 37 è rimasta vedova, con due bimbi. Oggi è nonna di tre nipotini. M.V.