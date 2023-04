Entrano abusivamente al Pignone e aggrediscono il proprietario

Laurent Colombo, proprietario del terreno in riva all’Adda in zona Pignone di Groppello, è stato aggredito da due sconosciuti. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, i due, invitati ad allontanarsi, per tutta risposta hanno pensato bene di assalire il titolare del terreno provocandogli la sospetta rottura del setto nasale.

"Per aver invitato alcuni sconosciuti ad allontanarsi dalla mia proprietà privata – racconta Colombo – ho dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. I due sconosciuti erano entrati abusivamente, ignorando recinzioni e cartelli ben visibili che ne vietano l’accesso. Sono comunque riuscito a fotografarli, potranno così essere individuati. Le immagini saranno allegate alla denuncia che presenterò ai carabinieri una volta uscito dal pronto soccorso".

Proprietario di quei 5mila metri quadri di terreno dal 2014, Laurent Colombo ha dovuto combattere più di una volta per far rispettare la sua proprietà da intrusi abusivi, interventi che si limitavano a discussioni verbali con epilogo di denunce. Nel pomeriggio di ieri, sabato di ponte festivo e bel tempo, si è andati oltre.

Stefano Dati