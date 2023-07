Entra la pioggia: danni alle cantine "Interventi importanti in corso"

ZIBIDO SAN GIACOMO

In via Pavese a Moirago ci sono le case comunali di Zibido San Giacomo. Alcune palazzine che da anni necessitano di interventi di ristrutturazione e che in passato sono state oggetto di varie proteste da parte degli inquilini. Qui alcuni residenti ci hanno segnalato dei forti disagi per via delle piogge delle settimane scorse che hanno provocato dei danni alle cantine. In particolare i danni li ha subìti Roberto Bottoglia: "Quando hanno fatto i lavori e hanno tolto il tetto non hanno posizionato una copertura idonea affinché in caso di pioggia non si allargassero i locali.

Purtroppo durante i temporali l’acqua è entrata provocando molti danni non solo a me ma anche ad altri inquilini. Abbiamo contattato il Comune ma non abbiamo ancora avuto nessuna risposta". "Stiamo facendo degli interventi importanti sulle case comunali di via Pavese investendo circa 3 milioni di euro - spiega l’assessore Luca Bonizzi - 2.7milioni li abbiamo avuti grazie al Pnrr e 300mila euro di fondi sono stanziati dall’amministrazione comunale. Non ci risultano grossi problemi durante l’intervento che è ancora in corso. Purtroppo ci sono stati dei forti temporali con delle piogge e nonostante il cellophane sistemato sul tetto dell’edificio per impedire infiltrazioni, l’acqua è riuscita comunque a passare. Io stesso ho fatto un sopralluogo per constatare la situazione e abbiamo avuto la massima collaborazione da parte degli inquilini. Non ci sono arrivate segnalazioni di danni qualora dovessero arrivare siamo disponibili a verificare insieme alla ditta". Via Pavese è un maxi-cantiere ma con questo intervento ancora in corso cambierà volto e soprattutto dovrebbe risolvere tutti i problemi storici che per anni hanno esasperato i residenti. Sperando che il tempo sia clemente. Mas.Sag.