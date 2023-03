Enti locali, il sindaco affonda il colpo: il centrodestra vuole la restaurazione

Parla di "restaurazione" e attacca il centrodestra al Governo sul fronte relativo alle riforme della legge elettorale per Comuni, Città metropolitane e Province. Il sindaco Giuseppe Sala utilizza il quotidiano podcast “Buongiorno Milano’’ per esprimere la sua posizione sulle modifiche alle regole che riguardano gli enti locali.

Partiamo dalle Comunali, per le quali il centrodestra vorrebbe abbassare la soglia per un eventuale ballottaggio dal 50% al 40% dei voti al primo turno. In altre parole, il sindaco che supera il 40% e si piazza primo sarebbe immediatamente eletto senza bisogno di un secondo turno. Sala non ci sta: "Si tratta di una scelta incomprensibile se non, diciamoci la verità, per perseguire l’obiettivo contingente e francamente inaccettabile di modificare le regole del gioco per favorire uno dei due giocatori, il centrodestra, che secondo i propri calcoli pensa di avere un vantaggio con un sistema elettorale di questo tipo, e probabilmente ce l’ha".

Il sindaco boccia anche la proposta di ripristinare l’elezione diretta del presidente delle Province e delle Città metropolitane: "Non riesco a immaginare niente di più assurdo. Perché se le Città metropolitane non funzionano vanno cambiate le deleghe e le risorse a loro disposizione, non il sistema elettorale".

Massimiliano Mingoia