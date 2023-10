Dopo il Covid, caccia agli enterovirus nelle acque reflue: la sorveglianza delle future epidemie passa dalle fogne

Milano – Le acque reflue che da anni, grazie alle analisi dell’Istituto Mario Negri, forniscono informazioni sul consumo di droga dei milanesi, e nelle quali l’Istituto superiore di sanità identificò a posteriori la circolazione del Sars-CoV-2 a dicembre 2019, retrodatando le origini della pandemia rispetto all’allarme lanciato dalla natìa Cina, possono fornire un’allerta precoce anche sulla diffusione nella popolazione degli enterovirus. Lo dimostra una ricerca dell’università Statale in collaborazione con il laboratorio di Indicatori epidemiologici ambientali dell’Irccs Mario Negri e la Regione Lombardia, da poco pubblicata sulla rivista scientifica Stoten-Science of the Total Environment.

Negli anni della pandemia, quando l’epidemiologia delle acque reflue si scopriva strumento efficace per prevedere la recrudescenza dell’epidemia da Covid19 ma anche per monitorare patogeni diversi dal coronavirus quando le consuete indagini cliniche non erano praticabili, i ricercatori hanno analizzato oltre duecento campioni raccolti ogni settimana all’ingresso di due impianti di depurazione dell’area metropolitana di Milano dal 24 marzo 2020 al 29 dicembre 2022, misurando la concentrazione degli enterovirus e confrontandola con i dati clinici raccolti dal sistema di sorveglianza delle sindromi para-influenzali.

Hanno osservato dei picchi nella concentrazione degli enterovirus non-Polio – non sono stati identificati Rna di poliovirus, escludendone qualunque circolazione nell’area metropolitana di Milano e confermando la situazione epidemiologica dell’Italia, che è polio-free fin dalla sostituzione del vaccino orale con quello inattivo nel 2002 –: nel tardo agosto 2020, dopo la fine del primo lockdown, a fine agosto 2021 e a metà aprile 2022, con un incremento di anno in anno che è risultato sovrapponibile all’andamento del tasso di positività agli enterovirus delle sindromi para-influenzali, aumentato dal 21,7% nel 2021 al 55,6% nel 2022.

Non solo i picchi di carica virale nelle acque nere si collocavano dopo la rimozione delle restrizioni pandemiche, ma anticipavano di circa due mesi l’aumento dei casi clinici poi riscontrato nella popolazione. Comportandosi, esattamente come avvenuto per la Covid, come un allerta precoce dell’epidemia.

Nel caso degli enterovirus, osservano i ricercatori, l’epidemia delle acque reflue può anche colmare lacune nella sorveglianza di questi patogeni che, in Europa, si è basata fin qui solo sul monitoraggio delle infezioni negli individui sintomatici, mentre l’elevata concentrazione di virus nelle feci anche in assenza di malattia visibile consente di intercettare anche gli infetti completamente asintomatici. Ricavando, sottolinea Laura Pellegrinelli, ricercatrice del dipartimento di Scienze Biomediche per la salute della Statale e prima autrice di questo studio, "dati epidemiologici fondamentali in assenza di strumenti di sorveglianza clinica. L’epidemiologia delle acque reflue sarà uno strumento potente per la sorveglianza di future epidemie".