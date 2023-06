Enrico Ressegotti compie 88 anni, 67 anni di fedeltà al Giorno!

Enrico Ressegotti (nella foto) compie oggi 88 anni, 67 dei quali trascorsi in compagnia del nostro giornale, che acquista fin dalla sua prima comparsa in edicola, il 21 aprile del 1956. "Il Giorno è sempre stato un compagno fedele delle mie giornate, era il primo acquisto di ogni mattina, adesso l’amico edicolante del chiosco qui sotto me lo porta direttamente a casa", racconta Enrico, nato a Bollate, dove ha gestito per moltissimi anni un negozio di parrucchiere a Cascina del Sole. Trasferitosi a Cormano dopo il matrimonio con l’amata Maria, ha sempre avuto interesse per la cronaca locale, tenendosi informato su quello che accade nei Comuni dell’hinterland milanese, e proprio per questo ha rinnovato ogni giorno la fedeltà al nostro giornale. Auguri Enrico!

Ga.Bass.