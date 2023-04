Ennesimo incendio nell’ospedale dismesso

Un incendio ha devastato alcune stanze dell’ultimo piano di un’ala dell’ex ospedale di Garbagnate. È successo nella notte tra martedì e ieri. Sul posto sono intervenuti 5 mezzi dei vigili del fuoco del locale comando e di Rho. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte nell’ex nosocomio di via Forlanini, chiuso nel 2015 (quando è stato inaugurato quello nuovo), oggi dismesso e abbandonato. Le squadre dei pompieri, ben 17 uomini, hanno lavorato fino alle tre del mattino per domare completamente l’incendio. Non risultano persone ferite o intossicate, sconosciute la cause del rogo su cui indagano i carabinieri di Rho. Si tratta dell’ennesima prova che la struttura è frequentata da senzatetto che bivaccano all’interno oltre che da vandali. Si tratta del secondo rogo in poche settimane dopo quello del 17 marzo quando a bruciare erano stati cumuli di rifiuti abbandonati in una delle palazzine. Nel febbraio 2021 alcuni alcuni ragazzini avevano appiccato le fiamme all’interno della chiesetta.Ro.Ramp.