Emergenza medici di base In via dei Glicini visite in corso

Emergenza medici di base. I professionisti attivi sul territorio non riescono a coprire tutta l’utenza e allora arriva la soluzione di via dei Glicini. Chi non ha ancora un medico di basa avrà la garanzia di trovare un professionista nei giorni di Ferragosto nell’ambulatorio temporaneo aggiuntivo del medico di base Ats. L’ambulatorio sarà aperto nei seguenti giorni e orari: mercoledì 16 agosto dalle 9.30 alle 12.30; venerdì 18 agosto dalle 14 alle 17, lunedì 21 agosto dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì 23 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e venerdì 25 agosto dalle 14 alle 17. L’ambulatorio sarà ad accesso libero nel rispetto degli orari di presentazione degli utenti e garantirà tutte le prestazioni di competenza del medico di famiglia (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavori). In attesa che Ats completi le selezioni per il reclutamento di nuovi medici titolari, i cittadini senza medico di base possono accedere all’ambulatorio di via dei Glicini anche tutti i martedì dalle 15 alle 19 con le stesse modalità.

Massimiliano Saggese