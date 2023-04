Emergenza medici di base: arriva il sostituto

Medico di base mancante, arriva il sostituto. Temporaneo, ma prezioso: è la dottoressa Patrizia Pata, prenderà servizio il 2 maggio in luogo della dottoressa Letizia Licata, che ha cessato l’attività due settimane fa, lasciando "orfani" 1600 pazienti. Tutti saranno caricati in blocco alla nuova arrivata, con passaggio automatico. Si tira un sospiro di sollievo: dal momento della dipartita di Licata i pazienti sono stati obbligati a rivolgersi, per ogni esigenza, alla guardia medica. Anche la nuova dottoressa, come era per la precedente, opererà nei locali della Casa della Comunità, leggasi ospedale Serbelloni. Alcuni spazi del nosocomio riconvertito in presidio socio assistenziale erano stati assegnati ai medici di base oltre un anno fa, in pieno Covid. Le voci sul nuovo arrivo si susseguivano da giorni, l’altro giorno l’ufficializzazione. M.A.