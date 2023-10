Emergenza giovani: "Violenza irrazionale e fine a se stessa. E gli adulti sono assenti"

"Siamo di fronte a forme di violenza per la violenza: incomprensibile, fine a se stessa". Pierangelo Barone (foto), pedagogista dell’università di Milano Bicocca, nei suoi studi si è occupato in particolare dell’irrazionalità della violenza in adolescenza.

Sta aumentando l’aggressività tra gli adolescenti?

"Le variabili che intervengono sono molteplici e vanno analizzate bene. Se guardiamo in senso longitudinale la storia sono fenomeni che sono accaduti sempre, anche a cavallo tra Medioevo e modernità, con gruppi di giovani e ragazzi dediti ad azioni vandaliche e teppistiche che avevano tratti comuni ad alcune cose che oggi accadono. Questo può fare pensare a un aspetto generazionale. Non credo sia una lettura appropriata. La violenza si apprende in relazione alle esperienze sociali. Ha tratti educativi e culturali".

Un gruppo di ragazzi è entrato in azione in una scuola di Rho, seminando il panico, distruggendo. Cosa c’è di nuovo?

"Queste forme di violenza appaiono caratterizzate da elementi di irrazionalità, gratuità. In passato la realtà giovanile ha utilizzato anche forme di tipo violento per contrastare ed emergere in un mondo adulto che non permette di emergere. In questo caso sembra più violenza di tipo afinalistico, incomprensibile, decontestualizzata. Non è proattiva, orientata a uno scopo. È una violenza reattiva che risponde a un vissuto di frustrazione, che diventa impulsiva, difensiva, rabbiosa".

Cosa può esserci alla radice?

"C’è un problema, c’è una crisi che riguarda anche la dimensione intergenerazionale ed è caratterizzata da una rimozione del conflitto. Non ci sono contesti in cui anche dal punto di vista simbolico si riesca a dare forma a una dimensione conflittuale, caratteristica del rapporto tra generazioni. E il rimosso torna, sotto altre forme".

Adulti: i grandi assenti?

"C’è un’evanescenza del mondo adulto, è come fosse “evaporato“, da una prospettiva pedagogica. Vi è un adulto che viene meno al suo ruolo, alla sua responsabilità".

Quale può essere la risposta?

"Non tanto quella della nostalgia verso l’autoritarismo. Ovviamente quando si commettono reati è bene che la società adotti soluzioni sanzionatorie, ma non basta. Bisogna lavorare sulla relazione educativa. Il rischio è che l’assenza di un elemento dialettico, come quello rappresentato dal mondo adulto, possa dare forma a soluzioni che sono svuotate di significato. Dobbiamo determinare contesti in cui, anche da un punto di vista simbolico, trovi espressione la dimensione del confronto e del conflitto, che il mondo adulto tende ad eludere. Viviamo in una sorta di illusoria democrazia relazionale dove siamo tutti allo stesso livello, pronti ad accogliere e ad accompagnare tutti: non è vero. I ragazzi sono molto soli e abbandonati".

C’è la scuola nel mirino?

"Può rappresentare un luogo simbolico da attaccare. Ci sono stati episodi analoghi anche in passato, penso all’allagamento del Parini, anche se quest’ultimo caso è molto diverso: entrare incappucciati durante le ore di lezione sembra più “squadristico“, oltre che dimostrativo. Distruggere un laboratorio è totalmente irrazionale, insensato. Perché la scuola?".

Perché?

"Può essere il luogo vissuto come un’ingiustizia. Forse in questi messaggi si possono leggere la debolezza dello Stato e delle istituzioni, “che non ci difendono“ e allora... ci pensiamo noi“. E si entra in azione".

In branco.

"Sì, c’è la logica della banda, ma non è una novità, viene da lontano. Quello che segna la differenza è il carattere irrazionale di certe azioni".

Come in un film?

"Può essere che ci sia un’influenza legata anche a situazioni mediatiche, è cosa nota. E non mi sorprenderebbe vedere anche filmati di questa azione girati da questi ragazzi".