Emergenza finita a Sesto San Giovanni: gli sfalci riprendono

Personale dirottato sul post nubifragio, lo sfalcio del verde riprenderà solo da oggi. Tante le segnalazioni e i disagi di queste settimane, rimaste senza taglio dell’erba e delle siepi. La ditta, che già operava per conto del Comune, dopo il nubifragio ha infatti spostato tutti gli addetti sui punti più sensibili. "Si è cercato di limitare i danni e mettere in sicurezza strade, parchi, giardini e centri estivi – spiega l’assessore all’Ambiente Gianni Fiorino (nella foto) –. Per questo intervento è stato destinato il budget previsto per le potature invernali di circa 60mila euro". Una somma che non sarà sufficiente a rimettere a posto tutto il patrimonio. "Nonostante il personale fosse dedicato alla messa in sicurezza e il periodo di ferie, si è riusciti a portare avanti contemporaneamente il taglio dell’erba in alcune zone e la rimozione di alberature che ancora sono presenti nei parchi, nei giardini e nelle scuole". Solo da oggi si potrà tornare a regime con gli sfalci. "Si intensificheranno le squadre operative per completare il taglio delle siepi, che era stato sospeso, e gli interventi sulle alberature causati dal cattivo tempo. Se si riuscirà ad avere un rimborso da parte dello Stato si provvederà a eseguire le potature invernali che servono sul territorio". L’obiettivo è chiudere questa partita entro il mese di settembre. "Di sicuro dovremo dedicare maggiore attenzione alle scuole, per garantire la corretta apertura: a tale scopo gli uffici stanno programmando una serie di operazioni mirate – annuncia Fiorino –. Probabilmente qualcosa che non potrà essere ripristinato nell’immediato verrà inibito all’utilizzo: mi riferisco a qualche giardino su cui non possiamo ancora garantire la riapertura". La.La.