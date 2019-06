Milano, 27 giugno 2019 - Inizio d'estate rovente a Milano e in tutta la Lombardia. Si fa sentire l'ondata infernale di calore annunciata nei giorni scorsi. Secondo i meteorologi sarà fra le settimane più calde di tutta l'estate. Il picco di calore oggi. E' previsto bollino rosso in sei città italiane: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Roma. Fra le città bollino arancione c'è Milano, che raggiungerà la temperatura massima di 40° gradi, assieme a Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. L'allerta 3 indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini e le persone affette da malattie croniche.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - Oggi si è registrata una punta di consumo giornaliero di energia elettrica di 1.614 MW, superiore a quella di mercoledì 26 (che era stata di 1.509 MW) ma soprattutto nettamente superiore alle stesse giornate del 2018. S Per fortuna né mercoledì né giovedì si sono registrate criticità di particolare rilievo, salvo qualche caso localizzato di breve blackout.

ALLARME OZONO - L'ondata di cald oha fatto schizzare l'ozono nell'atmosfera sopra la soglia di allarme in Lombardia. Queste condizioni climatiche, spiega l'Arpa, hanno favorito l'innalzamento dei valori dell'inquinante, che ieri in alcune province lombarde ha superato la soglia di allarme, ovvero la massima media oraria di 240 microgrammi al metrocubo, oltrepassando per il terzo giorno consecutivo la cosiddetta soglia di informazione (media oraria di 180 microgrammi al metrocubo). Arpa Lombardia informa che il livello più alto è stato registrato a Meda, nella provincia di Monza e Brianza, dove si è raggiunto il valore di 370 µg/m3. Seguono i 299 µg/m3 rilevati in provincia di Como; 263 µg/m3 in quella di Bergamo, 256 µg/m3 Varese; 245 Lecco; 243 Milano; 228 Brescia; 226 Cremona; 212 Lodi; 207 Pavia; 203 Mantova. Resta invece sotto la prima soglia la provincia di Sondrio, dove il livello di ozono si attesta sui 173 µg/m3. "Le temperature eccezionalmente elevate di oggi saranno in lieve calo tra venerdì e sabato, mantenendosi comunque ancora al di sopra della media. Conseguentemente, rimarranno elevati anche i livelli di ozono", osserva Arpa.

ACQUA PER I SENZATETTO - Operatori e volontari di Fondazione progetto Arca, in collaborazione con il Comune di Milano, hanno allestito un gazebo in piazza Duca d'Aosta, vicino alla 'Mela' di Pistoletto, per distribuire 10 mila bottigliette d'acqua naturale fresca a senzatetto e persone bisognose. La distribuzione delle bottiglie, donate dal Banco Alimentare della Lombardia, durerà fino a sera e proseguirà anche nei giorni successivi, e in altre zone della città, arricchita dalla consegna di succhi di frutta e bevande energetiche. Per i giorni di grande caldo il Comune ha rinnovato l'appello a segnalare le persone in difficoltà, telefonando al numero verde gratuito 800777888, che potranno essere aiutate con l'assistenza domiciliare ad esempio con la consegna di pasti.

TRENORD, TRENI FERMI - Nella giornata più calda dell’anno Trenord ha annunciato che avrebbe rimodulato alcune corse "per assicurare una manutenzione straordinaria delle carrozze dotate di sistemi di condizionamento più vetusti che potrebbero non funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni". Il risultato è stato che numerosi treni sono stati di fatto cancellati nella giornata di oggi con inevitabili disagi per i pendolari.

INTERVENTI RINVIATI ALLO IEO - A causa del caldo straordinario, nel pomeriggio di oggi si sono si sono bloccati i gruppi frigoriferi di cinque sale operatorie su quattordici all'Istituto oncologico europeo (Ieo): il guasto ha comportato il

rinvio delle operazioni per otto pazienti. Lo rende noto, in un comunicato, l'ospedale. "L'attività di riparazione è programmata per questa notte, per cui si confida - si legge nella nota - che domani l'attività delle sale operatorie ritorni gradualmente alla normalità, nel corso della giornata".