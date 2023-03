Emergenza abitativa Il Sicet al Comune: chiusura sulle proposte

"Cinque sfratti, tre sfitti, 11 dei 14 alloggi che attendevano una ristrutturazione sono stati sistemati, ma saranno riassegnati solo in autunno con il bando di zona". Sicet all’attacco a Trezzo sulla gestione della case comunali. Dopo un primo affondo, a gennaio, il sindacato inquilini ha incontrato l’amministrazione "ma nessuna delle nostre proposte per risolvere i problemi di tante famiglie è stata accolta - spiega lo storico responsabile Gianluigi Colombo -. La nostra delusione è inevitabile. Il sindaco Silvana Centurelli e l’assessore ora suo vice Tiziana Oggioni hanno detto di voler collaborare, ma è vero solo a parole. In realtà c’è stata chiusura su tutte le nostre proposte". La prima riguarda "il recupero della morosità con un accordo su nuovi piani, respinta", mentre sul cambio di cadenza dell’affitto, "non ci sono garanzie. Adesso è trimestrale, ma sarebbe meglio che fosse mensile per evitare in tempi di caro bollette l’accumulo di esborsi pesanti tutti insieme per chi già fa fatica ad arrivare a fine mese. Su questo c’è stata apertura, ma non è seguito nulla di concreto". "’Niet’ anche sui sopralluoghi congiunti inquilino-sindacato-Comune per le manutenzioni, eppure la nostra presenza è garantita dalle leggi regionali - ancora Colombo - come sul cambio alloggio. È provato da casi concreti che la collaborazione porta benefici alle persone e risparmi per le casse pubbliche". È successo per "un 70enne di origini marocchine sfrattato in città lo scorso dicembre, nonostante avesse un referto neurologico che ne attestava importanti deficit. L’uomo che percepiva una pensione sarebbe finito in casa di riposo - con contributo da parte dell’amministrazione - se non fosse intervenuto un amico che ne ha organizzato il rimpatrio nella sua terra. Il benefattore merita un riconoscimento all’umanità che ha il sopravvento su regole non sempre giuste che schiacciano vite e sentimenti. Ma c’è anche un risvolto economico: alloggi comunali vuoti per anni significano meno introiti per il Comune per affitti non incassati. E, inutile dirlo, sono una risposta mancata alle necessità di tante famiglie. Alcune case in questa situazione furono teatro di altri drammatici sgomberi nel 2019 e sono ancora vuote". È tutto riassunto in un manifesto che da ieri è affisso in ogni angolo di Trezzo. Bar.Cal.