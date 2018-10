Milano, 10 ottobre 2018 - Alla Farnesina, su iniziativa del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, si è tenuta oggi la prima riunione del gruppo di lavoro incaricato di seguire l'evoluzione della questione relativa alla nuova sede dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema), il cui trasferimento da Londra è previsto quale conseguenza della cosiddetta Brexit.

Fanno parte del gruppo di lavoro rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, dell'Avvocatura dello Stato e dell'ufficio del consigliere diplomatico del Presidente delpConsiglio dei ministri. L'ambasciata d'Italia ad Amsterdam - sede scelta per ospitare Ema a scapito di Milano - è associata ai lavori del gruppo. In particolare, la riunione odierna ha permesso un articolato giro di orizzonte sull'andamento della causa pendente di fronte alla Corte di Giustizia Ue a seguito dei ricorsi presentati dal governo italiano e dal Comune di Milano. Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente per un costante aggiornamento e coordinamento, anche al fine di intraprendere le iniziative che si dovessero rendere opportune.