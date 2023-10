Eliminare le infiltrazioni a Bresso: Manzoni pronta per l'inverno

Addio alle infiltrazioni d’acqua piovana nelle aule e nella palestra scolastica dell’elementare pubblica “Alessandro Manzoni” di via Marconi, nella zona nord di Bresso; da pochi giorni sono terminati, infatti, gli intensi lavori di riqualificazione del tetto sia sopra il blocco degli spazi didattici sia sopra il limitrofo impianto sportivo, dove scendeva copiosa la pioggia appena si scatenava un temporale. Gli interventi hanno permesso di sostituire e di cambiare il profilo della copertura del plesso scolastico, rendendola più lineare ed eliminando alcune “vasche“ presenti nell’ambito del tetto: l’impermeabilizzazione sarà garantita da una guaina e da un manufatto isolante, in modo da potenziare anche l’efficientamento energetico senza la dispersione del calore dalle aule e dai corridoi.

Ma non solo: è stato sistemato il lucernario della palestra, da dove filtrava la pioggia sulla pavimentazione da gioco. Il restyling della “Alessandro Manzoni” ha previsto un investimento di mezzo milione di euro, come precisa il sindaco bressese Simone Cairo, con delega ai lavori pubblici: "Da sempre le scuole cittadine rappresentano una nostra priorità – spiega Cairo –. I cantieri sono stati aperti durante questa estate per eliminare, una volta per tutte, le infiltrazioni d’acqua che si verificavano sempre più spesso: in questa scuola si sperimenterà la coibentazione termica, mantenendo il calore all’interno del plesso". Infine, questa palestra rappresenta da anni un punto di rifermento molto importante per le associazioni sportive del territorio per le loro attività agonistiche e per gli allenamenti: "Nell’impianto della elementare di via Marconi abbiamo eseguito anche le opere di risanamento e di imbiancatura finale dei muri" conclude il primo cittadino Cairo.

Giuseppe Nava