Elementari e medie tempo di iscrizioni da effettuare online

A breve le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026. Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente online per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, scuola elementare e media, mentre sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che verranno invece effettuate direttamente alla segreteria dell’istituto comprensivo di riferimento. Per la scuola d’infanzia M. Polo di via Liberazione, esclusivamente da mercoledì 8 gennaio a venerdì 31 gennaio con gli orari da lunedì a venerdì, tutti i giorni dalle 9 alle 12, martedì 14,21,28 gennaio anche dalle 16 alle 17. Mercoledì 8,15,22, 29 gennaio anche dalle 16 alle 17. Sabato 25 dalle 9 alle 13. Per la scuola Da Vinci di via Risorgimento, da lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 9.30 alle 12, lunedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Sabato 18 e 25 gennaio dalle 9 alle 12. Possono essere iscritti alla scuola statale dell’infanzia i bambini nati entro il 31 dicembre 2022. D.F.