Efficientamento energetico Dalla società partecipata Ates due milioni di euro per le scuole

di Laura Lana

Al via l’efficientamento energetico delle scuole cittadine con un investimento mai visto prima. Quasi 2 milioni di euro per una serie di interventi che vanno dalla sostituzione delle centrali termiche alla riqualificazione dei tubi della linea gas metano, dal trattamento delle acque al posizionamento del telecontrollo. Opere che saranno finalizzate a migliorare gli impianti e che saranno eseguite da Ates, la società partecipata del Comune di Cusano. A marzo 2021 era stato siglato un contratto pluriennale per il servizio di gestione del calore per gli immobili pubblici e ora ha presentato il progetto per le scuole, che saranno riqualificate prima dell’avvio del nuovo anno scolastico a settembre (lo svolgimento dei centri estivi sarà comunque garantito). "Con l’esecuzione del progetto si realizza un obiettivo strategico di mandato: l’ammodernamento e miglioramento dell’efficienza delle centrali termiche, la diminuzione di emissione di CO2 in una logica sempre più attenta all’ambiente, un risparmio per i bilanci dell’ente e un’attenzione agli edifici scolastici e ai loro piccoli ospiti - commenta il sindaco Valeria Lesma -. L’investimento vale circa 1,8 milioni, una cifra mai vista prima in un unico mandato". I plessi saranno i nidi Ghezzi e Anna Frank, le scuole dell’infanzia Codazzi, Bigatti e Montessori, le elementari Buffoli e Papa Giovanni XXIII, le medie Marconi e Zanelli. Inoltre saranno resi più efficienti anche il municipio, la biblioteca Maraspin, Palazzo Cusano, il campo sportivo di via Caveto e il centro cottura. "Non è compresa l’elementare Fermi perché è oggetto di un intervento radicale, in parte finanziato dal Pnrr, che la renderà Nzeb, Nearly zero energy building, cioè edificio a consumo energetico quasi nullo".