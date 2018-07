Milano, 24 luglio 2018 - «La Giunta intervenga sui Ministeri per far riconoscere quanto prima l’equipollenza del titolo di educatore professionale rilasciato dai corsi regionali». È la richiesta contenuta in una mozione depositata dal gruppo regionale del Pd, dopo aver appreso la situazione in cui si trovano circa 2500 lavoratori solo in Lombardia. Il pasticcio burocratico era stato raccontato sulle pagine de Il Giorno poco tempo fa: la figura dell’educatore professionale è stata riconosciuta dal Ministero della Sanità nel 1998, in attuazione a un decreto del 1992 che rispondeva a una precisa richiesta dell’Europa. Nel decreto si parlava di operatori sociali e sanitari in possesso di diploma universitario abilitante; tuttavia la legge riconosceva come equivalenti ai diplomi universitari ulteriori titoli, tra questi i profili acquisiti al termine di corsi regionali, purché conseguiti prima dell’entrata in vigore del marzo 1999.

Ma Regione Lombardia «ha continuato a erogare fino al 2003 i propri corsi di formazione per educatori professionali, assicurandone la parificazione al titolo universitario e abilitando così alla professione circa 2500 figure – spiega il consigliere del Pd, Samuele Astuti –. Nel gennaio 2018, però, un’altra legge ha disposto il riordino delle professioni sanitarie istituendo gli ordini e gli albi, e stabilendo che per l’esercizio della professione è necessaria l’iscrizione». E così, dopo vent’anni di lavoro, questi 2500 educatori professionali che hanno acquisito la qualifica tra il 1999 e il 2003, non vedendo riconosciuta l’equipollenza, non possono iscriversi all’albo ed essere abilitati alla professione.