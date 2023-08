"Edifici salvi con il turismo di prossimità a San Giuliano"

Recuperare gli edifici e le tracce del passato non solo attraverso piani di rilancio e valorizzazione, ma anche favorendo un turismo di prossimità. È questo l’appello di Paolo Rausa (nella foto), presidente dell’associazione culturale Orizzonte, deciso a tenere alta l’attenzione sulle testimonianze storico-architettoniche che punteggiano il territorio di San Giuliano; l’obiettivo è cercare di salvare questo patrimonio dall’oblio, dall’incuria e dall’assalto del tempo. E così, dopo aver lanciato un invito a promuovere un crowfunding per strappare dal degrado il mulino Torretta e le chiesine di Occhiò e Sesto Ulteriano, beni che versano in condizioni di assoluta precarietà, ora Rausa rimarca la necessità di recuperare il borgo di Viboldone, ossia quell’insieme di edifici, in alcuni casi di origine medievale, che circondano l’omonima abbazia delle monache benedettine. L’invito è a trovare idee e finanziamenti, in accordo con la proprietà, per ridare dignità a quell’antico agglomerato, oggi semi-deserto e in condizioni di trascuratezza. "Occorre inoltre trovare una collocazione al Museo della civiltà contadina, e farlo diventare un bene comune". Il riferimento è alla collezione di 1.500 pezzi che, raccolti da Luisa Carminati a partire dal 1979, ripercorrono la vita dei primi del Novecento e le tradizioni del mondo agricolo. Sfrattato da Cascina Carlotta, dove per anni è stato ospitato, il Museo intitolato alla sua fondatrice cerca una nuova casa, affinché le memorie in esso custodite non vadano perse per sempre. "Se vogliamo valorizzare il nostro territorio, non dobbiamo permettere che nessun monumento scompaia dalla nostra vista. Serve un programma unitario, di ripristino dei luoghi e della loro fruizione, anche attraverso un turismo dolce, di riconciliazione".A.Z.