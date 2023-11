Ecologia e inclusione a braccetto con le cassette di ortaggi freschi

Alla cascina Sant’Alberto arriva la cassetta con gli ortaggi freschi di stagione coltivati secondo i principi dell’agroecologia, nel rispetto dell’ecosistema, della biodiversità e del lavoro dell’uomo. I frutti della terra si raccolgono ogni giorno e l’agricoltura diventa un’opportunità di lavoro e inserimento sociale. La cascina è gestita dalla cooperativa agricola sociale Madre Terra che promuove l’inclusione di persone in condizione di fragilità e crea reti di consumo sostenibile in un’ottica di filiera corta ed economia circolare. Si trova sulla strada Bazzanella e si sviluppa in parte all’interno del Parco agricolo Sud Milano. Oltre alle coltivazioni orticole, la cascina produce e confeziona passate di pomodoro, verdure sott’olio, miele, vino, birra, pane di cereali bio macinati a pietra. È possibile inoltre acquistare una cassetta di verdure miste di stagione a 15 euro. Per prenotazioni inviare un messaggio whatsapp al numero 3494635216. La cascina è aperta al pubblico il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Mas.Sag.