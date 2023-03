Ecoansia, incubo fine e quell’arte immortale Così cambia la protesta

di Simona Ballatore

"Non tutto il movimento dei climattivisti si riconosce in questi gesti percepiti come “estremi“. Come in tutti i movimenti ci sono tante facce, aspetti e gruppi. C’è chi considera questi atti controproducenti e chi lo fa per attirare l’attenzione su una situazione estrema". Carmen Leccardi è docente emerita di Sociologa della cultura dell’Università di Milano-Bicocca.

Professoressa, l’ultima “vittima“ è la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo...

"Gettare vernice lavabile su un Van Gogh, su un monumento o su un palazzo pubblico ha un valore simbolico estremamente importante, e spaventa. Se ci mettiamo ’paradossalmente’ dalla parte di questi soggetti, un esercizio che in quanto sociologa devo fare quotidianamente, vediamo nel loro modus operandi un “sacrificarsi“ in prima persona per uno scopo più grande, globale. La sensazione è quella di sprofondare nelle sabbie mobili: il pianeta non regge più e lo vediamo in questa primavera malata che ci investirà anche nel weekend. Se questo non è in grado di suscitare reazioni da parte dei governi c’è chi ricorre ad atti dimostrativi".

Ma serve davvero a spostare l’attenzione?

"Il dibattito è tutt’altro che leggero nello stesso movimento, per qualcuno sono controproducenti e rischiano di allontanare l’opinione pubblica. Gli stessi climattivisti che si espongono sono consapevoli del rischio. C’è un altro aspetto, tutt’altro secondario, da tenere conto: l’ecoansia dei giovani, un’esasperazione di angoscia rispetto alla condizione climatica. L’incubo di un pianeta fuori controllo. Queste azioni non sarebbero comprese se non si sentisse la sensazione di ineluttabilità".

Ma perché prendere di mira proprio l’arte?

"Perché simbolo dell’immortalità, del fatto che la creatività umana non può essere spenta. La protesta riguarda l’impossibilità di accettare la fine del tempo tutto, non solo dell’opera: la distruzione del pianeta".

Formule di protesta così sarebbero potute esistere nel ’68?

"No, ma perché è una generazione che vive in un contesto diverso da quelle precedenti, dai collettivi degli anni ’60, dal movimento del Sessantotto, da quello neofemminista anni Settanta. Per la maggioranza degli attivisti del passato c’era un orizzonte di possibilità. C’è stata la follia della lotta armata: negli anni del terrorismo, con la perdita di vite umane, abbiamo vissuto un periodo pericoloso, drammatico, ma le minoranze clandestine erano messe ai margini dai movimenti collettivi, che speravano nel futuro. Se guardiamo alla nomenclatura, “Extinction Rebellion“ fa venire la pelle d’oca. Come se tracciassimo una x sulla terra. Cambiano le forme di lotta, ma è cambiato soprattutto questo".