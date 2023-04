Ecco l’equipaggio di terra di ResQ "Sostegno per salvare vite in mare"

È nato anche nel Rhodense il primo equipaggio di terra di ResQ People Saving People, la onlus nata per salvaguardare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo, attraverso missioni di ricerca e soccorso in mare e attività di sensibilizzazione a terra. Il primo gruppo di volontari si è presentato l’altra sera a Pregnana Milanese. Tra i promotori Sergio Maestroni, ex sindaco pregnanese. "Il primo obiettivo di questo gruppo è sostenere l’azione della nave ResQ nel salvare le vite delle donne e degli uomini che attraversano il Mar Mediterraneo, il secondo altrettanto importante è offrire una narrazione diversa sul fenomeno migratorio – spiega –. Una narrazione fatta di storie di uomini e donne che mettono a rischio la propria vita pur di assicurarsi un futuro diverso".

Nei prossimi mesi l’equipaggio di terra organizzerà altri eventi di presentazione, seminari di approfondimento sul tema delle migrazioni nel Mediterraneo, proiezioni cinematografiche, raccolte di fondi per sostenere le missioni di salvataggio. "Abbiamo sentito l’urgenza, ascoltando le notizie e le storie dei migranti, di non voltarci dall’altra parte e di fare nel piccolo qualche cosa anche noi", racconta Stella Bellomo, cittadina vanzaghese con esperienze di volontariato alle spalle e nel gruppo costituente dell’equipaggio. Ospiti anche Corrado Mandreoli, sindacalista e vicepresidente di ResQ e Alberto Guariso del Comitato direttivo. "Dobbiamo combattere la paura creando nelle nostre comunità un’idea di società diversa, non fondata sull’odio e sulla discriminazione – dichiara Mandreoli –. Vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti una società in cui siano ancora forti e saldi i valori di solidarietà. Prima o poi la storia ci chiederà conto del perché abbiamo lasciato morire in mare le persone". Maggiori informazioni e adesioni scrivendo a [email protected] Rampini