Ecco le promesse del design Borse di studio alla “top ten“

di Francesca Grillo

Chissà se tra i giovani vincitori del concorso promosso dall’azienda Berlin Packaging Italy ci saranno dei futuri designer e progettisti. Il talento c’è tutto e lo hanno dimostrato creando contenitori che, secondo gli studenti, rispondono alle esigenze dei consumatori e proiettano nel futuro con design accattivanti. Borracce pieghevoli, bottiglie di profumo "stilose", diffusori per aromi con forme uniche: gli studenti degli istituti Gobetti e Franceschi hanno messo in pratica tutta la loro creatività con idee belle ma anche funzionali. L’azienda, fornitrice di contenitori di vetro, plastica e chiusure in via Gioia, ha indetto un concorso di design per stimolare la creatività dei ragazzi che frequentano la terza media degli istituti trezzanesi. Tre mesi per elaborare il progetto e lavorare insieme: tra i lavori proposti, i docenti e due rappresentanti del team di Berlin Packaging hanno scelto 32 finalisti, invitati a fare un giro nell’azienda insieme ai docenti e alle dirigenti scolastiche Alessia Maione e Paola La Monica. Accompagnati da Alessandro Tonoli, ceo di Berlin Packaging Italy, Roberto Giussani, logistics director Italy, ed Enrico Crimaldi, product design manager, gli alunni hanno visto come si progettano i prodotti nella grande azienda, attraverso il lavoro nei laboratori. Con loro, anche il sindaco Fabio Bottero e l’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Iorio, che hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle aziende cittadine per proporre ai giovani occasioni di crescita. Dei 32 finalisti, dieci sono stati scelti dall’azienda per le idee più originali, vincendo una borsa di studio che comprende un buono per l’acquisto dei libri scolastici e una giornata da trascorrere nello studio di progettazione dell’azienda, Studio One Eleven, per toccare con mano il lavoro che sta dietro lo sviluppo di un prodotto di packaging. Ecco i giovani creativi vincitori, i promettenti designer del futuro: Rose Michelle, Sara Perego, Sophia Maurano, Rebecca Scaldaferri, Cristian Ferorelli, Gabriele Ettorre (per l’istituto Gobetti) e Sabrina Ruiz, Nicolò Pagni, Paolo Mulas, Gioia He (dell’istituto Franceschi).