Ecco il primo Centro visite "Struttura fondamentale un punto di riferimento"

di Monica Autunno

I dieci stagni quasi asciutti causa siccità, ma bosco e prati in piena "esplosione" primaverile, i nuovi sentieri quasi pronti, e l’Oasi Wwf delle Foppe, il sito protetto portabandiera della biodiversità in zona Adda, è pronta ad accogliere i visitatori della bella stagione. Con una grande novità. È quasi ultimato infatti, sul versante dell’area che si affaccia sul parcheggio di piazza Miglio, il nuovissimo, e primo, centro visite dell’Oasi trezzese. Atteso da tempo, è frutto di un progetto di partnership fra Parco e Comune, sarà naturalmente gestito dall’associazione ambientalista e dai volontari.

La nuova postazione d’accoglienza dei visitatori è una palazzina a un piano di circa 60 metri quadrati, ospita i servizi igienici, ripostiglio, una sala riunioni, spazi per pannelli informativi o eventuali attività. Segue l’andamento dei lavori, con ovvia trepidazione, il referente del Wwf Le Foppe e Vimercatese Fabio Cologni. Il progetto era in itinere da molto tempo. "E finalmente ci siamo - dice Fabio - . È una dotazione per noi, e per l’area, importantissima. Finalmente avremo spazi per accogliere i visitatori prima delle uscite guidate, per organizzare attività per gli alunni delle scuole che vengono a trovarci, e anche per momenti di incontro e per i corsi. Comunque un punto di ritrovo, di riferimento". La palazzina è pronta, gli addetti dell’impresa sono al lavoro sui ritocchi all’esterno, "puntiamo a giugno, speriamo". L’entrata in funzione del centro visite comporterà il cambio di ingresso e le modifiche del percorso fra stagni e bosco. Si lavora dunque, in questo periodo, anche alla sistemazione ultima di vialetti e sentieri. L’Oasi mantiene il suo appeal ma l’opera dei volontari è instancabile: pulizie, manutenzioni, monitoraggio. La siccità mina l’ecosistema degli stagni. All’oasi vivono numerosissime specie animali. Sulla loro sicurezza vigilano una ventina di foto trappole montate sugli alberi.