Ecco i primi bilanci Voti al ribasso

"Voti meno enfatici rispetto agli anni scorsi": Mauro Zeni, preside del liceo Tenca, sintetizza così la maturità 2023. Che non è ancora chiusa, che potrebbe regalare colpi di scena finali, ma che al giro di boa sembra concedere meno lodi e valutazioni stellari. Al Tenca tra le cinque classi chiuse (su 12) si contavano ieri tre 100, un 60 e nessun bocciato. "L’andamento è complessivamente buono nel suo complesso, ma sono state calmierate le valutazioni eccessivamente generose. Anche se il tema della valutazione, che va oltre la maturità, resta caldo". Al Cavalieri un paio di studenti dovranno ripetere la quinta, nonostante fossero stati ammessi all’esame di Stato.

"Al momento nessun bocciato al Virgilio, qualche 100 e un aumento delle valutazioni più basse – commenta il preside Roberto Garroni –, sono quinte che scontano ancora la questione del Covid".

Al tecnico Cattaneo hanno archiviato gli esami cinque classi su sette. "Nel complesso sono andati bene – tira le somme la dirigente Maria Rizzuto –. Nessun bocciato finora ma di lodi ce n’è stata una, che forse rimarrà sola. Sette i 100. La commissione interna da un certo punto di vista era più attenta a certe dinamiche, conosceva l’alunno. C’è chi fa meglio del previsto e sorprende i prof interni e chi purtroppo si fa prendere dall’emozione e si blocca, nonostante un andamento impeccabile negli anni. Credo che la commissione conti molto: alcune valorizzano di più i ragazzi, altre sono più severe". Alcune chiedono il Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) per riconoscere il percorso fatto nei professionali e nei tecnici, altre glissano. Intanto si continua a festeggiare e a brindare in piazza Vetra, salutando la maturità.