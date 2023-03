Ecco i pioppi della legalità Scolpiti sui tronchi i nomi di sette vittime innocenti

di Valeria Giacomello

La legalità passa anche attraverso gli alberi di via Galvani con la seconda edizione dell’iniziativa “Un albero per ricordare”. Al centro di una lunga battaglia fra i movimenti civici e la precedente amministrazione comunale, che ne aveva deciso l’abbattimento, i 230 pioppi cipressini ora vigilano sul sacrificio delle vittime innocenti delle mafie. Dopo le targhe commemorative apposte lo scorso anno in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, questa volta sono state ricordate ben sette vittime innocenti di mafia, di età e storie molto diverse fra loro ma tutte accomunate dal medesimo tragico epilogo: essere state assassinate dalla criminalità organizzata. In un raccolto e solenne silenzio, sono state apposte 5 nuove targhe in memoria di Giuseppe Tallarita, ucciso a 66 anni, Emanuele Riboli (17 anni), Antonio Landieri (25 anni), Luisa Fantasia (32 anni) e le tre cuginette Ninfa e Virginia Marchese e Antonella Valenti, rispettivamente di 7, 9 e 11 anni. "Abbiamo voluto - ha dichiarato il sindaco di Peschiera Augusto Moretti - che questo viale monumentale diventasse un luogo dedicato al ricordo e alla legalità, un valore imprescindibile di cui vogliamo farci promotori nel territorio attraverso azioni che ne riportino costantemente l’importanza all’attenzione generale, soprattutto a quella dei più giovani. È indispensabile che la società civile si mobiliti, senza distinzioni politiche, per combattere un fenomeno che è anche culturale, dove il sistema dei favori viene contrapposto a quello dei diritti". "È altrettanto importante – ha aggiunto il sindaco di Mediglia Gianni Fabiano, intervenuto all’iniziativa – che anche le istituzioni siano sempre presenti e diano l’esempio". Quest’anno l’iniziativa si è inserita nel programma del primo festival della legalità "Insieme per bene: le persone e le azioni". Prossimi appuntamenti: stasera alle 21 nella biblioteca comunale Gerosa sarà rappresentato il recital "Le ribelli contro la mafia", domani alle 18 a Bellaria verrà apposta una panchina in memoria di Marcella Di Levrano e domenica alle 17 al centro sportivo Passport Linate staffetta di nuoto "Bracciate di memoria".