"Ecco i miei obiettivi per la città" Cura dell’ambiente, scuole e rifiuti

di Roberta Rampini

Dalla pulizia straordinaria delle piazze alle nuove panchine. Dai diritti degli animali agli incentivi per le fonti di energia alternative. A poco più di un mese dal suo insediamento, Emilia Pistone, assessore alle Politiche ambientali, politiche energetiche, arredo urbano e diritti degli animali, ha fatto il punto della situazione sui progetti avviati e quelli in cantiere. "In questo primo mese ho avuto modo di approfondire le deleghe e comprendere le attività e gli indirizzi da dare - dichiara - per quanto riguarda le mie deleghe intendo proseguire in continuità con le indicazioni del programma elettorale del sindaco Vassallo. In questo primo periodo mi sono concentrata molto sulla cura dell’ambiente in particolare sugli edifici di proprietà del Comune, le scuole in primis dove c’è davvero molto ancora da fare, sia per la manutenzione del verde che per la raccolta dei rifiuti. E il tema della pulizia è proprio uno dei primi tasselli che ho deciso di affrontare". E infatti una delle prime novità è stato l’avvio di un servizio straordinario, tutte le domeniche mattina, nelle piazze di Bollate per ripulire dalla sporcizia e rifiuti che vengono abbandonati durante il fine settimana. "Siamo partiti la scorsa domenica con questo nuovo servizio concordato con la partecipata Gaia, anche per dare una risposta concreta alle tante richieste che arrivano dai cittadini. Spero però che questo potenziamento vada di pari passo una maggior attenzione di tutti, anche dei più giovani, a lasciare sempre meno sporco nei luoghi pubblici che si frequentano". Nella stessa direzione va la sostituzione delle panchine rotte, "le prime panchine, scelte in plastica riciclata, sono state posizionate in piazza Aldo Moro.

Sono ecologiche e non hanno bisogno di manutenzione, a differenza di quelle tradizionali in legno". Sul fronte diritti degli animali l’assessore in queste settimane sta lavorando con le associazioni del territorio per avviare una campagna contro l’abbandono estivo. In arrivo anche eventi dedicati agli animali e giochi che saranno installati nelle aree cani perché secondo l’assessore Pistone è importante, "fare attività insieme anche per responsabilizzarci tutti sulle regole di convivenza e di rispetto, senza puntare il dito contro nessuno". E infine nell’ambito delle politiche energetiche, "L’obiettivo è incentivare le energie alternative, con lo scopo sia di ridurre i costi che contenere le emissioni inquinanti, con progetti sia in ambito pubblico che per i privati".